Les Compagnies du Voyage : naissance d'un nouvel acteur atypique de la consolidation !

Rapprochement entre Eole Voyages et Les Compagnies du Voyage


C’est un projet ambitieux porté par deux hommes. D’un côté, Jean-Christophe Guérin, président de Vie Sauvage ou encore Fika Voyages ; de l’autre, Michael Brugeas, le directeur général d’Eole Loisirs. Les deux entrepreneurs, mus par la volonté commune de changer l’industrie touristique, loin des croissances infinies, ont décidé de s’associer en fusionnant leurs entreprises sous l’entité : Les Compagnies du Voyage. Une société qui a vocation à participer à la consolidation du secteur, tout en respectant ses valeurs portées par ATR.


Rédigé par le Jeudi 29 Janvier 2026

Aer Lingus
Après la résilience, le secteur du tourisme a connu une phase d’euphorie qui, elle-même, a laissé place à la consolidation.

Depuis maintenant quelques mois, les rachats se font en nombre, dans tous les secteurs de l’industrie touristique. Mais il est un pan un peu moins visible : celui du tourisme responsable, qui tend aussi à se structurer autour de quelques grands noms.

Récemment, Fairmoove a fait l'acquisition de Trace Directe.

Et c’est dans ce contexte particulier que deux entités ont décidé de se rapprocher pour être actives dans ce monde mouvant, mais surtout en souhaitant faire entendre une voix dissonante, celle d’un développement raisonné du tourisme.

"Avant notre élection chez ATR, nous avions fait, durant un an, un “vis-ma-vie”. Nous avons des structures de taille équivalente, avec des valeurs communes.

Après cette expérience, a germé l’idée de s’associer. Nous sommes deux entrepreneurs et, au moment où les gros acteurs achètent beaucoup, nous nous sommes questionnés sur notre positionnement : que faire dans ce contexte ?" nous explique Michael Brugeas, le directeur général d’Eole Loisirs.

C’est ainsi que, ce 28 janvier 2026, a été décidé le rapprochement entre le tour-opérateur spécialisé dans les voyages de jeunes et Les Compagnies du Voyage, une collection de marques de voyage complémentaires qui rassemble Vie Sauvage, Fika Voyages, Aventure et Volcans, puis Eco Tanzania.

Une structure qui se veut novatrice dans le paysage capitalistique du tourisme français, tout en étant très ambitieuse.

Que signifie le rapprochement entre Eole Loisirs et Les Compagnies du Voyage ?

Cela peut paraître étrange, pour un observateur, que deux entreprises aussi différentes s’associent dans un projet commun.

Sauf qu’à bien y regarder, les différences peuvent constituer des atouts, dans une industrie où les frontières entre ses branches s’effacent assez vite.

"Jamais ce secteur (voyages de jeunes) ne s'est dit : je fais du tourisme.

C'est comme s'il y avait un fossé entre le tourisme de jeunes et celui d'adultes. En fait, nous sommes très complémentaires.

Nous sommes sur le marché des voyages jeunes et familles, principalement du court-courrier, alors que les entreprises de Jean-Christophe sont positionnées sur le sur-mesure long-courrier, tout en étant sur le BtoC, alors que nous sommes en BtoB.

Nous nous sommes dits qu'il y avait des choses à faire ensemble, nous faisons le même métier, mais différemment," dévoile le vice-président d'Agir pour un tourisme responsable (ATR).

Chacun aura alors 50 % des parts de la nouvelle entité, qui pourrait se dénommer TourCope — un nom qui n’est pas encore totalement arrêté.

Une chose est sûre, Eole va fusionner avec le nouveau groupe, une union qui se matérialisera sur le site internet du TO par l’apparition du nom Les Compagnies du Voyage.

"Je vais rester majoritaire chez Eole Loisirs, lui va le rester dans son entreprise, mais nous nous associons sur une structure qui va piloter la stratégie.

Eole est une entreprise dont la mission est d’insuffler l’envie de vivre ensemble à travers les loisirs et les voyages collectifs. C’est aussi le cas pour Jean-Christophe Guérin. Voilà autour de quoi nous voulons rassembler."

Les Compagnies du Voyage : "agréger des marques autour de nos valeurs"

Pour arriver à cela, le spécialiste des colonies de vacances et mini-séjours pour jeunes a dû évoluer, passant successivement du statut d’association à celui de coopérative, puis à celui d’une entreprise à mission.

Cette évolution a été rendue indispensable par la crise sanitaire, puis par une proposition de rachat déposée en 2023, qui a fait réfléchir Michael Brugeas quant aux suites à donner à sa société.

"J’ai décidé de ne pas aller au bout de cette offre, car j’avais envie de garder mon indépendance d’entrepreneur.

Et c’est ça qui me plaît dans l’alliance que nous sommes en train de créer. Nous voulons créer quelque chose de commun, tout en conservant l’indépendance des marques.

Nos marchés sont mûrs, nous ne pouvons pas croître indéfiniment. Donc, soit on grandit en reprenant des entreprises qui déposent le bilan, soit on se regroupe et on crée quelque chose qui nous ressemble.

C’est la deuxième option que nous avons choisie. L’idée du groupe : agréger des marques qui se retrouvent dans nos valeurs.

Nous pensons que la croissance illimitée n’est pas possible, parce que nous vivons sur une planète aux ressources limitées. De plus, nous voulons promouvoir le respect des destinations, plus de transparence sur l’impact que nous avons," poursuit l’entrepreneur.

À partir de ce jour, l’entité regroupe donc des voyageurs de 6 à 99 ans, pour des séjours à deux pas de chez soi, l’une des spécialités d’Eole Loisirs, mais aussi des voyages en mobilité douce, en France ou ailleurs, sans oublier des voyages plus lointains.

A lire : Éole Loisirs Éducatifs : le succès phénoménal des «Journées Évasion»

Bien évidemment, le board d’Agir pour un tourisme responsable a bien été prévenu en amont de cette décision, puisque les deux hommes sont actuellement président et vice-président de l’association.

D’ores et déjà, une petite liste de noms figure sur les bureaux des entrepreneurs, afin de les associer au projet.

Les Compagnies du Voyage : un groupe qui pèse déjà 11 millions d’euros

"Nous voulions tout d’abord créer le socle de base : c’est chose faite.

Nous avons avancé sur le schéma capitalistique, de gouvernance et de pacte entre deux associés. Maintenant, nous allons travailler à la prospection pour faire intégrer des entreprises à notre groupe.

Nous voudrions élargir à huit ou dix marques, que nous imaginons être des opérateurs et/ou des réceptifs. Nous n’allons pas discuter avec des start-up, des hébergeurs ou des organes de communication.

Car l’enjeu est de créer des synergies, se rapprocher en termes de moyens, d’équipes aussi, ou de cross-selling entre nos sociétés. Pour le moment, nous sommes deux associés, mais nous ne serons pas seulement deux à diriger et décider.

C’est vraiment novateur, cela dénote par rapport aux structures classiques qui existent dans le monde de l’entreprise," estime Michael Brugeas.

Un dirigeant qui voit bien ses salariés bouger d’une entreprise à l’autre, en fonction des aspirations de chacun. Finalement, pourquoi un forfaitiste d’Eole Loisirs ne pourrait-il pas se reconvertir dans la production sur-mesure de la Vie Sauvage ?

En attendant de se projeter sur la suite, les deux acteurs peuvent compter sur un groupe qui pèse déjà un peu plus de 11 millions de chiffre d’affaires.

"Nous avons vécu la résilience en 2020, puis la robustesse, par le remboursement des PGE et le réamorçage de l’activité. Nous entrons dans la phase de la transformation.

Et cela passe aussi bien par les salariés, les structures que par la consolidation," conclut Michael Brugeas.


