Les Compagnies du Voyage : naissance d’un nouvel acteur atypique de la consolidation !

" Nous voulions tout d’abord créer le socle de base : c’est chose faite.



Nous avons avancé sur le schéma capitalistique, de gouvernance et de pacte entre deux associés. Maintenant, nous allons travailler à la prospection pour faire intégrer des entreprises à notre groupe.



Nous voudrions élargir à huit ou dix marques, que nous imaginons être des opérateurs et/ou des réceptifs. Nous n’allons pas discuter avec des start-up, des hébergeurs ou des organes de communication.



Car l’enjeu est de créer des synergies, se rapprocher en termes de moyens, d’équipes aussi, ou de cross-selling entre nos sociétés. Pour le moment, nous sommes deux associés, mais nous ne serons pas seulement deux à diriger et décider.



C’est vraiment novateur, cela dénote par rapport aux structures classiques qui existent dans le monde de l’entreprise, " estime Michael Brugeas.



Un dirigeant qui voit bien ses salariés bouger d’une entreprise à l’autre, en fonction des aspirations de chacun. Finalement, pourquoi un forfaitiste d’Eole Loisirs ne pourrait-il pas se reconvertir dans la production sur-mesure de la Vie Sauvage ?



En attendant de se projeter sur la suite, les deux acteurs peuvent compter sur un groupe qui pèse déjà un peu plus de 11 millions de chiffre d’affaires.



" Nous avons vécu la résilience en 2020, puis la robustesse, par le remboursement des PGE et le réamorçage de l’activité. Nous entrons dans la phase de la transformation.



Et cela passe aussi bien par les salariés, les structures que par la consolidation, " conclut Michael Brugeas.