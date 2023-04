Éole Loisirs Éducatifs : le succès phénoménal des «Journées Évasion» 🔑

Cette implication pour un tourisme responsable a conduit Éole Loisirs à rejoindre l’association ATR et à se préparer pour l’inspection du label EcoCert.



« Nous voulons privilégier la prise de conscience des parents en refusant de programmer des séjours à New York en cinq jours, en ne proposant que des vols directs même s’ils sont un peu plus chers et en n’acceptant plus des jeunes de moins de 16 ans pour aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie ».



A titre personnel, Michael Brugeas est actif au sein de la Commission Carbone d’ATR qui pilote notamment le projet Erasmus de Voyage Bas Carbone. Il travaille notamment sur les outils comme la déclinaison de l’outil Climeet, un calculateur de l’empreinte carbone des événements qui peut s’utiliser sur d’autres sujets.



L’entreprise tire les enseignements de son association avec Double Sens qui prône des voyages équitables dans des destinations émergentes autour d’un projet local et immersif en Asie ou en Afrique principalement. A tel point que les voyages solidaires au Cambodge sont en train de supplanter les expériences plus glamour à Dubaï.



Le rythme se ralentit pour que chaque étape laisse le temps d’apprécier la rencontre avec les locaux ou les paysages sans chercher à vite cocher les cases des « must » de chaque pays ou régions visités. C’est le passage raisonné de la consommation à la préservation.