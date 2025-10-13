TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

nouveautés de la brochure Evasion 2026


Arts et Vie lance sa brochure ÉVASION 2026. Au sommaire : 220 voyages culturels, 15 nouveautés et 22 circuits éco-responsables.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Aerticket
Arts et Vie vient de publier sa brochure ÉVASION 2026, qui rassemble plus de 220 propositions de voyages à travers les cinq continents.

La nouvelle brochure s’enrichit de 15 circuits inédits répartis sur l’ensemble du globe. En Europe, six itinéraires, dont un en France, invitent à découvrir la côte d’Émeraude et la côte de Granit Rose, la Campanie ou encore les îles Ioniennes sur les traces d’Ulysse.

Le Proche et Moyen-Orient sont mis à l’honneur avec un parcours entre Géorgie et Turquie, tandis qu’en Afrique, deux nouvelles propositions explorent l’Ouganda et le monastère Sainte-Catherine en Égypte.

En Asie, trois circuits complètent l’offre : flâneries cambodgiennes, route de la Soie et train du Toit du Monde. Enfin, trois croisières culturelles prolongent l’esprit d’exploration : une Odyssée méditerranéenne, une traversée des archipels britanniques et une route de Dakar à Madère.

Arts & Vie : des circuits éco-responsables labellisés ATR

La nouvelle brochure Arts & Vie - Photo Arts & Vie
La nouvelle brochure Arts & Vie - Photo Arts & Vie
Plusieurs itinéraires historiques de l’association - Allemagne, Toscane, Portugal, Ouzbékistan, Kenya, Inde, Brésil, Pérou - ont été repensés pour offrir davantage de confort et de nouvelles étapes, tout en maintenant une accessibilité tarifaire, indique un communiqué.

Labellisée ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) depuis 2024, Arts et Vie renforce sa politique environnementale à travers une offre de 22 circuits éco-responsables. Ces voyages reposent sur des critères précis : hébergements certifiés ou locaux, limitation des transports polluants, réduction des plastiques à usage unique, valorisation de la biodiversité et participation à des projets solidaires.

Cette démarche prolonge une dynamique entamée dès 2010 avec la charte Voyager responsable, et désormais consolidée par les référentiels Travelife et ATR. Par ailleurs, l’association compense les émissions de ses vols en contribuant à des programmes environnementaux certifiés.

Arts et Vie séduit chaque année près de 45 000 voyageurs.


Lu 190 fois

Tags : arts et vie, atr
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Assur-Travel
Dernière heure

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
AirMaG

AirMaG

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyJet holidays met le cap sur Louxor

easyJet holidays met le cap sur Louxor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

B&amp;B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias