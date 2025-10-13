Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts et Vie vient de publier sa brochure ÉVASION 2026, qui rassemble plus de 220 propositions de voyages à travers les cinq continents.
La nouvelle brochure s’enrichit de 15 circuits inédits répartis sur l’ensemble du globe. En Europe, six itinéraires, dont un en France, invitent à découvrir la côte d’Émeraude et la côte de Granit Rose, la Campanie ou encore les îles Ioniennes sur les traces d’Ulysse.
Le Proche et Moyen-Orient sont mis à l’honneur avec un parcours entre Géorgie et Turquie, tandis qu’en Afrique, deux nouvelles propositions explorent l’Ouganda et le monastère Sainte-Catherine en Égypte.
En Asie, trois circuits complètent l’offre : flâneries cambodgiennes, route de la Soie et train du Toit du Monde. Enfin, trois croisières culturelles prolongent l’esprit d’exploration : une Odyssée méditerranéenne, une traversée des archipels britanniques et une route de Dakar à Madère.
La nouvelle brochure s’enrichit de 15 circuits inédits répartis sur l’ensemble du globe. En Europe, six itinéraires, dont un en France, invitent à découvrir la côte d’Émeraude et la côte de Granit Rose, la Campanie ou encore les îles Ioniennes sur les traces d’Ulysse.
Le Proche et Moyen-Orient sont mis à l’honneur avec un parcours entre Géorgie et Turquie, tandis qu’en Afrique, deux nouvelles propositions explorent l’Ouganda et le monastère Sainte-Catherine en Égypte.
En Asie, trois circuits complètent l’offre : flâneries cambodgiennes, route de la Soie et train du Toit du Monde. Enfin, trois croisières culturelles prolongent l’esprit d’exploration : une Odyssée méditerranéenne, une traversée des archipels britanniques et une route de Dakar à Madère.
Arts & Vie : des circuits éco-responsables labellisés ATR
Plusieurs itinéraires historiques de l’association - Allemagne, Toscane, Portugal, Ouzbékistan, Kenya, Inde, Brésil, Pérou - ont été repensés pour offrir davantage de confort et de nouvelles étapes, tout en maintenant une accessibilité tarifaire, indique un communiqué.
Labellisée ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) depuis 2024, Arts et Vie renforce sa politique environnementale à travers une offre de 22 circuits éco-responsables. Ces voyages reposent sur des critères précis : hébergements certifiés ou locaux, limitation des transports polluants, réduction des plastiques à usage unique, valorisation de la biodiversité et participation à des projets solidaires.
Cette démarche prolonge une dynamique entamée dès 2010 avec la charte Voyager responsable, et désormais consolidée par les référentiels Travelife et ATR. Par ailleurs, l’association compense les émissions de ses vols en contribuant à des programmes environnementaux certifiés.
Arts et Vie séduit chaque année près de 45 000 voyageurs.
Labellisée ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) depuis 2024, Arts et Vie renforce sa politique environnementale à travers une offre de 22 circuits éco-responsables. Ces voyages reposent sur des critères précis : hébergements certifiés ou locaux, limitation des transports polluants, réduction des plastiques à usage unique, valorisation de la biodiversité et participation à des projets solidaires.
Cette démarche prolonge une dynamique entamée dès 2010 avec la charte Voyager responsable, et désormais consolidée par les référentiels Travelife et ATR. Par ailleurs, l’association compense les émissions de ses vols en contribuant à des programmes environnementaux certifiés.
Arts et Vie séduit chaque année près de 45 000 voyageurs.
Autres articles