Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Depuis plus de 35ans, les Outre-mer occupent une place centrale dans la stratégie de développement de Corsair. La compagnie a progressivement construit un maillage reliant les régions françaises aux destinations ultramarines, avec une ambition claire : proposer des liaisons directes sans passage systématique par Paris, afin de simplifier les parcours et d’améliorer l’expérience de voyage.



Seule compagnie française à desservir directement les Outre-mer depuis plusieurs grandes régions françaises, Corsair répond aux besoins d’une clientèle variée : touristes, familles, populations ultramarines résidant dans l’Hexagone, professionnels et acteurs économiques, tout en favorisant des échanges plus fluides entre les territoires. Au-delà de la simplification des parcours, cette stratégie contribue également à renforcer les liens entre les régions françaises et les territoires ultramarins. En facilitant les déplacements des familles, des étudiants, des professionnels ou encore des acteurs économiques, Corsair accompagne les besoins de mobilité tout en soutenant l’attractivité des destinations desservies. Les capacités de fret offertes à bord des Airbus A330neo permettent également de favoriser les échanges commerciaux entre les territoires, renforçant ainsi leur développement économique.



Cette dynamique se concrétise déjà à travers plusieurs dessertes régionales, notamment entre Bordeaux et Fort-de-France, Nantes et Pointe-à-Pitre, ainsi qu’entre Marseille et l’océan Indien (La Réunion, Mayotte et l’île Maurice). Le succès de ces lignes, avec 5 années d’exploitation au départ de Marseille et une 3ème saison hivernale pour Bordeaux et Nantes, confirme la solidité de la demande pour ces liaisons directes.



Ce développement progressif du réseau régional répond à une stratégie de long terme. En s’appuyant sur des bassins de population à fort potentiel et sur des besoins de mobilité identifiés, Corsair renforce progressivement son maillage territorial afin de proposer des alternatives au départ de Paris. Cette approche permet à la compagnie d’accompagner l’évolution des attentes des voyageurs, qui recherchent des solutions de transport plus directes, tout en consolidant sa présence sur les marchés ultramarins qui constituent le cœur de son activité.