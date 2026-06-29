Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Un positionnement unique au cœur de l’ADN de Corsair
Depuis plus de 35ans, les Outre-mer occupent une place centrale dans la stratégie de développement de Corsair. La compagnie a progressivement construit un maillage reliant les régions françaises aux destinations ultramarines, avec une ambition claire : proposer des liaisons directes sans passage systématique par Paris, afin de simplifier les parcours et d’améliorer l’expérience de voyage.
Seule compagnie française à desservir directement les Outre-mer depuis plusieurs grandes régions françaises, Corsair répond aux besoins d’une clientèle variée : touristes, familles, populations ultramarines résidant dans l’Hexagone, professionnels et acteurs économiques, tout en favorisant des échanges plus fluides entre les territoires. Au-delà de la simplification des parcours, cette stratégie contribue également à renforcer les liens entre les régions françaises et les territoires ultramarins. En facilitant les déplacements des familles, des étudiants, des professionnels ou encore des acteurs économiques, Corsair accompagne les besoins de mobilité tout en soutenant l’attractivité des destinations desservies. Les capacités de fret offertes à bord des Airbus A330neo permettent également de favoriser les échanges commerciaux entre les territoires, renforçant ainsi leur développement économique.
Cette dynamique se concrétise déjà à travers plusieurs dessertes régionales, notamment entre Bordeaux et Fort-de-France, Nantes et Pointe-à-Pitre, ainsi qu’entre Marseille et l’océan Indien (La Réunion, Mayotte et l’île Maurice). Le succès de ces lignes, avec 5 années d’exploitation au départ de Marseille et une 3ème saison hivernale pour Bordeaux et Nantes, confirme la solidité de la demande pour ces liaisons directes.
Ce développement progressif du réseau régional répond à une stratégie de long terme. En s’appuyant sur des bassins de population à fort potentiel et sur des besoins de mobilité identifiés, Corsair renforce progressivement son maillage territorial afin de proposer des alternatives au départ de Paris. Cette approche permet à la compagnie d’accompagner l’évolution des attentes des voyageurs, qui recherchent des solutions de transport plus directes, tout en consolidant sa présence sur les marchés ultramarins qui constituent le cœur de son activité.
Seule compagnie française à desservir directement les Outre-mer depuis plusieurs grandes régions françaises, Corsair répond aux besoins d’une clientèle variée : touristes, familles, populations ultramarines résidant dans l’Hexagone, professionnels et acteurs économiques, tout en favorisant des échanges plus fluides entre les territoires. Au-delà de la simplification des parcours, cette stratégie contribue également à renforcer les liens entre les régions françaises et les territoires ultramarins. En facilitant les déplacements des familles, des étudiants, des professionnels ou encore des acteurs économiques, Corsair accompagne les besoins de mobilité tout en soutenant l’attractivité des destinations desservies. Les capacités de fret offertes à bord des Airbus A330neo permettent également de favoriser les échanges commerciaux entre les territoires, renforçant ainsi leur développement économique.
Cette dynamique se concrétise déjà à travers plusieurs dessertes régionales, notamment entre Bordeaux et Fort-de-France, Nantes et Pointe-à-Pitre, ainsi qu’entre Marseille et l’océan Indien (La Réunion, Mayotte et l’île Maurice). Le succès de ces lignes, avec 5 années d’exploitation au départ de Marseille et une 3ème saison hivernale pour Bordeaux et Nantes, confirme la solidité de la demande pour ces liaisons directes.
Ce développement progressif du réseau régional répond à une stratégie de long terme. En s’appuyant sur des bassins de population à fort potentiel et sur des besoins de mobilité identifiés, Corsair renforce progressivement son maillage territorial afin de proposer des alternatives au départ de Paris. Cette approche permet à la compagnie d’accompagner l’évolution des attentes des voyageurs, qui recherchent des solutions de transport plus directes, tout en consolidant sa présence sur les marchés ultramarins qui constituent le cœur de son activité.
Corsair accélère son développement régional avec trois nouvelles lignes : Toulouse – La Réunion / Toulouse – Pointe-à-Pitre & Marseille – Pointe-à-Pitre
Forte de son engagement en faveur d’une meilleure connectivité entre les régions françaises et les Outre-mer, Corsair continue d’étendre son réseau régional. Depuis le 15 juin 2026, la compagnie propose une liaison directe entre Toulouse et La Réunion en Airbus A330neo, opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires, avec un accès facilité à Mayotte et à l’île Maurice grâce à des correspondances optimisées.
Au-delà de l’océan Indien, Corsair poursuit le renforcement de son réseau régional vers les Antilles. La compagnie inaugurera une liaison sans escale entre Marseille et Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2026, suivie dès le lendemain d’une liaison au départ de Toulouse vers la Guadeloupe, chacune de ces dessertes étant assurée à raison d’un vol hebdomadaire.
Cette nouvelle offre s’accompagne également d’un renforcement des solutions de connectivité au sein de la région Caraïbe. Grâce au partenariat noué avec Air Inter Îles by St Barth Executive, les passagers pourront bénéficier de correspondances facilitées vers Saint-Barthélemy et Marie-Galante, élargissant ainsi les possibilités de voyage au-delà de Pointe-à-Pitre.
Au-delà de l’océan Indien, Corsair poursuit le renforcement de son réseau régional vers les Antilles. La compagnie inaugurera une liaison sans escale entre Marseille et Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2026, suivie dès le lendemain d’une liaison au départ de Toulouse vers la Guadeloupe, chacune de ces dessertes étant assurée à raison d’un vol hebdomadaire.
Cette nouvelle offre s’accompagne également d’un renforcement des solutions de connectivité au sein de la région Caraïbe. Grâce au partenariat noué avec Air Inter Îles by St Barth Executive, les passagers pourront bénéficier de correspondances facilitées vers Saint-Barthélemy et Marie-Galante, élargissant ainsi les possibilités de voyage au-delà de Pointe-à-Pitre.
Un réseau renforcé par la solution de connectivité Train + Air
La compagnie complète son offre de connectivité avec la solution Train + Air, qui facilite l’acheminement des passagers vers ses aéroports de départ.
Ce dispositif permet de combiner un trajet ferroviaire et un vol au sein d’une même réservation. Train + Air donne accès à l’ensemble des destinations de la compagnie depuis 21 villes en France ainsi que Bruxelles, offrant un choix élargi de points de départ et renforçant l’attractivité du réseau.
Ce dispositif permet de combiner un trajet ferroviaire et un vol au sein d’une même réservation. Train + Air donne accès à l’ensemble des destinations de la compagnie depuis 21 villes en France ainsi que Bruxelles, offrant un choix élargi de points de départ et renforçant l’attractivité du réseau.
Ces nouvelles solutions de desserte s'inscrivent dans le prolongement d'un réseau régional déjà structuré et illustrent la volonté de Corsair de renforcer durablement la connectivité entre les régions françaises et les territoires ultramarins. En poursuivant le développement de son réseau et de ses solutions de mobilité, la compagnie confirme son ambition de proposer des parcours toujours plus accessibles, fluides et adaptés aux besoins de ses clients, tout en contribuant au dynamisme des territoires qu'elle dessert.
Contacter Corsair
HELPDESK AGENCES du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
0820 825 318 (0,15€/min)
helpdeskfrance@corsair.fr
CORSAIR.BIZ Site dédié aux professionnels du voyage
(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)
www.corsair.biz
SERVICE GROUPE du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
01 81 94 15 00
groupe@corsair.fr
CORSAIRGROUPE Votre nouvel outil de cotation groupe en ligne
Inscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr
Site web : www.flycorsair.com
0820 825 318 (0,15€/min)
helpdeskfrance@corsair.fr
CORSAIR.BIZ Site dédié aux professionnels du voyage
(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)
www.corsair.biz
SERVICE GROUPE du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
01 81 94 15 00
groupe@corsair.fr
CORSAIRGROUPE Votre nouvel outil de cotation groupe en ligne
Inscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr
Site web : www.flycorsair.com
Autres articles
-
Corsair confirme sa capacité à réaliser en interne des visites de maintenance lourde sur Airbus A330neo
-
Le nouveau salon Business de Corsair à La Réunion : Vitrine d’une montée en gamme complète
-
Corsair poursuit sa montée en gamme et ronge son frein
-
Corsair : une classe Business pensée pour le long-courrier
-
Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre