logo AirMaG  
Recherche avancée

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer


Acteur historique de la desserte des territoires ultramarins, Corsair poursuit le développement de son réseau afin de répondre aux besoins croissants de mobilité entre la province et les Outre-mer. Cette stratégie constitue aujourd’hui un levier majeur de croissance et de différenciation pour la compagnie. En proposant des vols directs au départ de plusieurs régions françaises, Corsair répond à une attente forte des voyageurs en quête de parcours plus simples, plus fluides et sans passage systématique par Paris.


Rédigé par Corsair le Lundi 6 Juillet 2026 à 06:00

Un positionnement unique au cœur de l’ADN de Corsair

© Romain Cannizzaro
© Romain Cannizzaro
IFTM
Depuis plus de 35ans, les Outre-mer occupent une place centrale dans la stratégie de développement de Corsair. La compagnie a progressivement construit un maillage reliant les régions françaises aux destinations ultramarines, avec une ambition claire : proposer des liaisons directes sans passage systématique par Paris, afin de simplifier les parcours et d’améliorer l’expérience de voyage.

Seule compagnie française à desservir directement les Outre-mer depuis plusieurs grandes régions françaises, Corsair répond aux besoins d’une clientèle variée : touristes, familles, populations ultramarines résidant dans l’Hexagone, professionnels et acteurs économiques, tout en favorisant des échanges plus fluides entre les territoires. Au-delà de la simplification des parcours, cette stratégie contribue également à renforcer les liens entre les régions françaises et les territoires ultramarins. En facilitant les déplacements des familles, des étudiants, des professionnels ou encore des acteurs économiques, Corsair accompagne les besoins de mobilité tout en soutenant l’attractivité des destinations desservies. Les capacités de fret offertes à bord des Airbus A330neo permettent également de favoriser les échanges commerciaux entre les territoires, renforçant ainsi leur développement économique.

Cette dynamique se concrétise déjà à travers plusieurs dessertes régionales, notamment entre Bordeaux et Fort-de-France, Nantes et Pointe-à-Pitre, ainsi qu’entre Marseille et l’océan Indien (La Réunion, Mayotte et l’île Maurice). Le succès de ces lignes, avec 5 années d’exploitation au départ de Marseille et une 3ème saison hivernale pour Bordeaux et Nantes, confirme la solidité de la demande pour ces liaisons directes.

Ce développement progressif du réseau régional répond à une stratégie de long terme. En s’appuyant sur des bassins de population à fort potentiel et sur des besoins de mobilité identifiés, Corsair renforce progressivement son maillage territorial afin de proposer des alternatives au départ de Paris. Cette approche permet à la compagnie d’accompagner l’évolution des attentes des voyageurs, qui recherchent des solutions de transport plus directes, tout en consolidant sa présence sur les marchés ultramarins qui constituent le cœur de son activité.

Corsair accélère son développement régional avec trois nouvelles lignes : Toulouse – La Réunion / Toulouse – Pointe-à-Pitre & Marseille – Pointe-à-Pitre

Forte de son engagement en faveur d’une meilleure connectivité entre les régions françaises et les Outre-mer, Corsair continue d’étendre son réseau régional. Depuis le 15 juin 2026, la compagnie propose une liaison directe entre Toulouse et La Réunion en Airbus A330neo, opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires, avec un accès facilité à Mayotte et à l’île Maurice grâce à des correspondances optimisées.

Au-delà de l’océan Indien, Corsair poursuit le renforcement de son réseau régional vers les Antilles. La compagnie inaugurera une liaison sans escale entre Marseille et Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2026, suivie dès le lendemain d’une liaison au départ de Toulouse vers la Guadeloupe, chacune de ces dessertes étant assurée à raison d’un vol hebdomadaire.

Cette nouvelle offre s’accompagne également d’un renforcement des solutions de connectivité au sein de la région Caraïbe. Grâce au partenariat noué avec Air Inter Îles by St Barth Executive, les passagers pourront bénéficier de correspondances facilitées vers Saint-Barthélemy et Marie-Galante, élargissant ainsi les possibilités de voyage au-delà de Pointe-à-Pitre.
© Corsair
© Corsair

Un réseau renforcé par la solution de connectivité Train + Air

La compagnie complète son offre de connectivité avec la solution Train + Air, qui facilite l’acheminement des passagers vers ses aéroports de départ.

Ce dispositif permet de combiner un trajet ferroviaire et un vol au sein d’une même réservation. Train + Air donne accès à l’ensemble des destinations de la compagnie depuis 21 villes en France ainsi que Bruxelles, offrant un choix élargi de points de départ et renforçant l’attractivité du réseau.
© Corsair
© Corsair

Ces nouvelles solutions de desserte s'inscrivent dans le prolongement d'un réseau régional déjà structuré et illustrent la volonté de Corsair de renforcer durablement la connectivité entre les régions françaises et les territoires ultramarins. En poursuivant le développement de son réseau et de ses solutions de mobilité, la compagnie confirme son ambition de proposer des parcours toujours plus accessibles, fluides et adaptés aux besoins de ses clients, tout en contribuant au dynamisme des territoires qu'elle dessert.

Contacter Corsair

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer
HELPDESK AGENCES du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
0820 825 318 (0,15€/min)
helpdeskfrance@corsair.fr

CORSAIR.BIZ Site dédié aux professionnels du voyage
(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)
www.corsair.biz

SERVICE GROUPE du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
01 81 94 15 00
groupe@corsair.fr

CORSAIRGROUPE Votre nouvel outil de cotation groupe en ligne
Inscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr

Site web : www.flycorsair.com

facebook linkedin twitter


Lu 153 fois

Tags : Corsair
Notez

Brand news AirMaG

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer
Acteur historique de la desserte des territoires ultramarins, Corsair poursuit le développement de...
Dernière heure

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

Croisière fluviale : musique et carrefours de civilisations

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Tahiti Nui Travel : L'expertise au service des plus beaux voyages romantiques en Polynésie française

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

ZE CAMPING - Stagiaire Marketing et Communication H/F - (Franconville (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Baromètre EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025

Baromètre EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025
Partez en France

Partez en France

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka

Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka
Production

Production

FRAM remet Chypre à l'honneur avec une brochure dédiée

FRAM remet Chypre à l'honneur avec une brochure dédiée
AirMaG

AirMaG

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
La Travel Tech

La Travel Tech

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet & Spa*****

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet &amp; Spa*****
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles
TravelJobs

Emploi & Formation

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias