logo AirMaG  
Recherche avancée

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude


LATAM Airlines réaffirme sa position de référence absolue en matière d'expérience de vol entre l'Europe et l'Amérique du Sud, en transformant sa proposition culinaire en un manifeste culturel qui valorise la diversité, les ingrédients locaux et le talent de la région.


Rédigé par LATAM Airlines le Lundi 22 Juin 2026 à 06:15

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines
CroisiEurope
Soucieuse de transformer le voyage en une expérience globale, la compagnie aérienne a conçu un écosystème gastronomique qui fait de chaque trajet une carte des saveurs sud-américaines. La proposition de LATAM pousse encore plus loin l’exigence de la haute cuisine à bord, en consolidant une offre axée sur la fraîcheur, la qualité premium et le respect des racines culturelles. Cette vision permet à chaque passager, dès le début de son voyage, de s’immerger dans une expérience sensorielle qui anticipe la richesse des destinations à découvrir, faisant de la restauration un pilier fondamental du confort et du bien-être durant le vol.

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines

Un manifeste de saveurs : ingrédients frais et qualité d'origine

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines
La philosophie culinaire de LATAM Airlines repose sur la recherche constante d'expériences qui surprennent le palais à travers des superpositions de saveurs et des textures soigneusement équilibrées. L'engagement de la compagnie envers l'excellence se reflète dans la sélection de matières premières de la plus haute qualité, en privilégiant les fournisseurs locaux qui garantissent la fraîcheur des produits de saison.

Il ne s'agit pas seulement de nourrir, mais de nourrir avec une identité ; c'est pourquoi les menus sont conçus en misant sur des aliments qui conservent leur intégrité organique, même à haute altitude, là où les conditions de pression altèrent la perception du goût et de l'odorat.

Cette approche garantit un repas attrayant et sain, permettant aux passagers de savourer des plats qui varient selon la région d'origine du vol, offrant ainsi une continuité entre la destination et l'expérience à bord. Qu'il s'agisse d'un déjeuner léger sur les liaisons moyen-courriers ou d'un dîner en plusieurs services sur les vols reliant l'Europe à la région, la gastronomie de LATAM est pensée pour être un délice tant visuel que gustatif.

Saveurs qui transportent : histoires et talents derrière la cuisine sud-américaine

© LATAM Airlines
© LATAM Airlines
L'un des piliers les plus innovants et à fort impact social de la compagnie est el programme « Saveurs qui transportent » (Sabores que transportan). Cette initiative vise non seulement à régaler les passagers avec un menu gastronomique de haut vol, mais aussi à renforcer l'engagement de LATAM Airlines en faveur de la diversité et de l'inclusion, en donnant de la visibilité aux femmes chefs émergentes de toute l'Amérique du Sud. Le menu des cabines s'enrichit régulièrement d'un plat « signature » créé par une cuisinière qui incarne l'essence de sa terre, en y intégrant des ingrédients qui sont souvent des trésors méconnus hors de leurs frontières nationales.

Les passagers peuvent ainsi découvrir le talent de figures emblématiques de l'identité multiculturelle de pays comme le Chili, la Colombie, le Brésil, l'Équateur ou le Pérou. Ces plats ne sont pas de simples recettes ; ce sont des histoires racontées à travers des ingrédients autochtones tels que :

● Le maïs violet
● L'açaï
● Le quinoa royal
● Des variétés uniques de pommes de terre natives

Pour le passager, la rencontre avec ces créations constitue une découverte culturelle qui ajoute une dimension éducative et émotionnelle au voyage, transformant la cabine en une vitrine du talent féminin sud-américain et renforçant la fierté des produits d'origine qui définissent l'immense richesse culinaire de la région.

L'expérience Premium Business : haute cuisine et personnalisation totale

Pour ceux qui recherchent le plus haut niveau d'exclusivité, la cabine Premium Business propose une offre d'avant-garde. Sur les vols long-courriers, le service se déroule selon une séquence conçue pour une dégustation paisible : une entrée sophistiquée, suivie de quatre choix de plats principaux comprenant des viandes rouges de qualité d'exportation, des poissons frais des côtes sud-américaines, ainsi que des options de pâtes artisanales ou des plats végétariens haut de gamme. Chaque plat est servi dans une vaisselle en porcelaine fine et sur des nappes en tissu, élevant la perception de qualité et le soin apporté à chaque détail.

Une innovation clé pour les passagers est le service de « Pré-sélection du menu ». Cette fonctionnalité permet aux voyageurs de la classe Premium Business de choisir leur plat principal à l'avance via les canaux numériques de la compagnie. En facilitant ce choix préalable, la compagnie garantit non seulement que le client reçoive son option préférée, mais elle assure également une gestion plus durable et efficace des ressources, veillant à ce que chaque ingrédient à bord ait une destination finale et minimisant ainsi les excédents de production.

Ce niveau de personnalisation est complété par des petits-déjeuners « à la carte » qui permettent au passager de décider quoi et quand manger avant d'atterrir, synchronisant ainsi ses repas avec son propre rythme de repos.

Accords mets-vins : l'exclusive cave de Héctor Vergara

Aucune expérience culinaire de haut niveau n'est complète sans l'accord parfait. LATAM Airlines est fière de bénéficier de l'expertise de Héctor Vergara, l'unique Master Sommelier d'Amérique latine, qui dirige la sélection des vins à bord. Son travail consiste en une recherche constante à travers les vallées de la région pour dénicher des étiquettes non seulement excellentes au sol, mais qui s'expriment de manière optimale dans les conditions particulières d'un aéronef.

La carte des vins est conçue pour mettre en valeur l'immense diversité des terroirs sud-américains. Elle s'étend des puissants Malbecs d'altitude d'Argentine aux Sauvignon Blancs rafraîchissants et élégants des vallées côtières chiliennes, en passant par des cépages moins conventionnels qui surprennent agréablement les experts en viticulture. En plus des vins, le service de bar comprend une sélection rigoureuse de spiritueux, de bières premium ainsi qu'une large gamme de jus de fruits exotiques et de cafés d'origine de torréfaction supérieure. Cette cave volante est l'un des traits distinctifs qui positionnent LATAM Airlines comme une compagnie comprenant le luxe sous l'angle de l'authenticité, de la tradition viticole et de l'expertise.
© LATAM Airlines
© LATAM Airlines

Durabilité et bien-être : une table responsable tournée vers l'avenir

L'engagement de LATAM Airlines envers l'environnement est global et se reflète directement dans chaque service de restauration. La compagnie aérienne a mis en œuvre des changements structurels dans ses opérations afin d'éliminer les plastiques à usage unique, en les remplaçant par des matériaux organiques, recyclables ou réutilisables à long terme. Cet effort s'étend également à la provenance des aliments, en encourageant le commerce équitable avec de petits producteurs locaux et en réduisant l'empreinte carbone liée au transport des approvisionnements. Dans la gastronomie à bord, cela se traduit par une réduction consciente du gaspillage et par une économie circulairechaque élément a un but précis.

Par ailleurs, la compagnie comprend que le bien-être à bord implique de s'adapter à la diversité des modes de vie et des besoins alimentaires actuels. C'est pourquoi l'offre propose des repas spéciaux couvrant, entre autres, les exigences végétaliennes, végétariennes, sans gluten ou à faible teneur en sodium. En intégrant des innovations telles que les protéines végétales et des plats nutritionnellement équilibrés sous la supervision d'experts en diététique, l'entreprise démontre que haute cuisine et durabilité sont totalement compatibles. Le résultat est une expérience gastronomique non seulement délicieuse, mais aussi éthique et profondément consciente de la préservation du monde que nous survolons.

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com

Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com

Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com

Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com


Lu 243 fois

Tags : LATAM Airlines
Notez
Martinique

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude
LATAM Airlines réaffirme sa position de référence absolue en matière d'expérience de vol entre...
Dernière heure

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement

Itinerea Group : Calafell Evasion change de nom pour accompagner sa croissance

Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne

Croisière fluviale : la France séduit une clientèle étrangère à forte valeur ajoutée

Conflits dans le monde : les USA s’octroient un jackpot avec le kérosène ! [ABO]

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Les annonces

TIME TOURS - Technicien(ne) Groupes Back-Office confirmé(e) H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

NOMBALAIS EVASION - Alternant(e) Master Tourisme H/F - (Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
Distribution

Distribution

Les agences de voyages partagent leurs recettes pour traverser les turbulences

Les agences de voyages partagent leurs recettes pour traverser les turbulences
Partez en France

Partez en France

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement
Production

Production

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude

LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Systèmes fragmentés, marges fragmentées : comment les frictions opérationnelles détruisent silencieusement la rentabilité dans le travel

Systèmes fragmentés, marges fragmentées : comment les frictions opérationnelles détruisent silencieusement la rentabilité dans le travel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne

Appart'hôtels de luxe : 1.75 Paris prépare son expansion européenne
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence

Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence
TravelJobs

Emploi & Formation

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias