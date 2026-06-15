LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude

L'un des piliers les plus innovants et à fort impact social de la compagnie est el programme « Saveurs qui transportent » (Sabores que transportan) . Cette initiative vise non seulement à régaler les passagers avec un menu gastronomique de haut vol, mais aussi à renforcer l'engagement de LATAM Airlines en faveur de la diversité et de l'inclusion, en donnant de la visibilité aux femmes chefs émergentes de toute l'Amérique du Sud. Le menu des cabines s'enrichit régulièrement d'un plat « signature » créé par une cuisinière qui incarne l'essence de sa terre, en y intégrant des ingrédients qui sont souvent des trésors méconnus hors de leurs frontières nationales.



Les passagers peuvent ainsi découvrir le talent de figures emblématiques de l'identité multiculturelle de pays comme le Chili, la Colombie, le Brésil, l'Équateur ou le Pérou. Ces plats ne sont pas de simples recettes ; ce sont des histoires racontées à travers des ingrédients autochtones tels que :



● Le maïs violet

● L'açaï

● Le quinoa royal

● Des variétés uniques de pommes de terre natives



Pour le passager, la rencontre avec ces créations constitue une découverte culturelle qui ajoute une dimension éducative et émotionnelle au voyage, transformant la cabine en une vitrine du talent féminin sud-américain et renforçant la fierté des produits d'origine qui définissent l'immense richesse culinaire de la région.