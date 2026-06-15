LATAM Airlines : L'excellence gastronomique qui célèbre l'identité de l'Amérique du Sud à 10 000 mètres d'altitude

Soucieuse de transformer le voyage en une expérience globale, la compagnie aérienne a conçu un écosystème gastronomique qui fait de chaque trajet une carte des saveurs sud-américaines. La proposition de LATAM pousse encore plus loin l’exigence de la haute cuisine à bord, en consolidant une offre axée sur la fraîcheur, la qualité premium et le respect des racines culturelles. Cette vision permet à chaque passager, dès le début de son voyage, de s’immerger dans une expérience sensorielle qui anticipe la richesse des destinations à découvrir, faisant de la restauration un pilier fondamental du confort et du bien-être durant le vol.
Un manifeste de saveurs : ingrédients frais et qualité d'origine
La philosophie culinaire de LATAM Airlines repose sur la recherche constante d'expériences qui surprennent le palais à travers des superpositions de saveurs et des textures soigneusement équilibrées. L'engagement de la compagnie envers l'excellence se reflète dans la sélection de matières premières de la plus haute qualité, en privilégiant les fournisseurs locaux qui garantissent la fraîcheur des produits de saison.
Il ne s'agit pas seulement de nourrir, mais de nourrir avec une identité ; c'est pourquoi les menus sont conçus en misant sur des aliments qui conservent leur intégrité organique, même à haute altitude, là où les conditions de pression altèrent la perception du goût et de l'odorat.
Il ne s'agit pas seulement de nourrir, mais de nourrir avec une identité ; c'est pourquoi les menus sont conçus en misant sur des aliments qui conservent leur intégrité organique, même à haute altitude, là où les conditions de pression altèrent la perception du goût et de l'odorat.
Cette approche garantit un repas attrayant et sain, permettant aux passagers de savourer des plats qui varient selon la région d'origine du vol, offrant ainsi une continuité entre la destination et l'expérience à bord. Qu'il s'agisse d'un déjeuner léger sur les liaisons moyen-courriers ou d'un dîner en plusieurs services sur les vols reliant l'Europe à la région, la gastronomie de LATAM est pensée pour être un délice tant visuel que gustatif.
Saveurs qui transportent : histoires et talents derrière la cuisine sud-américaine
L'un des piliers les plus innovants et à fort impact social de la compagnie est el programme « Saveurs qui transportent » (Sabores que transportan). Cette initiative vise non seulement à régaler les passagers avec un menu gastronomique de haut vol, mais aussi à renforcer l'engagement de LATAM Airlines en faveur de la diversité et de l'inclusion, en donnant de la visibilité aux femmes chefs émergentes de toute l'Amérique du Sud. Le menu des cabines s'enrichit régulièrement d'un plat « signature » créé par une cuisinière qui incarne l'essence de sa terre, en y intégrant des ingrédients qui sont souvent des trésors méconnus hors de leurs frontières nationales.
Les passagers peuvent ainsi découvrir le talent de figures emblématiques de l'identité multiculturelle de pays comme le Chili, la Colombie, le Brésil, l'Équateur ou le Pérou. Ces plats ne sont pas de simples recettes ; ce sont des histoires racontées à travers des ingrédients autochtones tels que :
● Le maïs violet
● L'açaï
● Le quinoa royal
● Des variétés uniques de pommes de terre natives
Pour le passager, la rencontre avec ces créations constitue une découverte culturelle qui ajoute une dimension éducative et émotionnelle au voyage, transformant la cabine en une vitrine du talent féminin sud-américain et renforçant la fierté des produits d'origine qui définissent l'immense richesse culinaire de la région.
Les passagers peuvent ainsi découvrir le talent de figures emblématiques de l'identité multiculturelle de pays comme le Chili, la Colombie, le Brésil, l'Équateur ou le Pérou. Ces plats ne sont pas de simples recettes ; ce sont des histoires racontées à travers des ingrédients autochtones tels que :
● Le maïs violet
● L'açaï
● Le quinoa royal
● Des variétés uniques de pommes de terre natives
Pour le passager, la rencontre avec ces créations constitue une découverte culturelle qui ajoute une dimension éducative et émotionnelle au voyage, transformant la cabine en une vitrine du talent féminin sud-américain et renforçant la fierté des produits d'origine qui définissent l'immense richesse culinaire de la région.
L'expérience Premium Business : haute cuisine et personnalisation totale
Pour ceux qui recherchent le plus haut niveau d'exclusivité, la cabine Premium Business propose une offre d'avant-garde. Sur les vols long-courriers, le service se déroule selon une séquence conçue pour une dégustation paisible : une entrée sophistiquée, suivie de quatre choix de plats principaux comprenant des viandes rouges de qualité d'exportation, des poissons frais des côtes sud-américaines, ainsi que des options de pâtes artisanales ou des plats végétariens haut de gamme. Chaque plat est servi dans une vaisselle en porcelaine fine et sur des nappes en tissu, élevant la perception de qualité et le soin apporté à chaque détail.
Une innovation clé pour les passagers est le service de « Pré-sélection du menu ». Cette fonctionnalité permet aux voyageurs de la classe Premium Business de choisir leur plat principal à l'avance via les canaux numériques de la compagnie. En facilitant ce choix préalable, la compagnie garantit non seulement que le client reçoive son option préférée, mais elle assure également une gestion plus durable et efficace des ressources, veillant à ce que chaque ingrédient à bord ait une destination finale et minimisant ainsi les excédents de production.
Ce niveau de personnalisation est complété par des petits-déjeuners « à la carte » qui permettent au passager de décider quoi et quand manger avant d'atterrir, synchronisant ainsi ses repas avec son propre rythme de repos.
Une innovation clé pour les passagers est le service de « Pré-sélection du menu ». Cette fonctionnalité permet aux voyageurs de la classe Premium Business de choisir leur plat principal à l'avance via les canaux numériques de la compagnie. En facilitant ce choix préalable, la compagnie garantit non seulement que le client reçoive son option préférée, mais elle assure également une gestion plus durable et efficace des ressources, veillant à ce que chaque ingrédient à bord ait une destination finale et minimisant ainsi les excédents de production.
Ce niveau de personnalisation est complété par des petits-déjeuners « à la carte » qui permettent au passager de décider quoi et quand manger avant d'atterrir, synchronisant ainsi ses repas avec son propre rythme de repos.
Accords mets-vins : l'exclusive cave de Héctor Vergara
Aucune expérience culinaire de haut niveau n'est complète sans l'accord parfait. LATAM Airlines est fière de bénéficier de l'expertise de Héctor Vergara, l'unique Master Sommelier d'Amérique latine, qui dirige la sélection des vins à bord. Son travail consiste en une recherche constante à travers les vallées de la région pour dénicher des étiquettes non seulement excellentes au sol, mais qui s'expriment de manière optimale dans les conditions particulières d'un aéronef.
La carte des vins est conçue pour mettre en valeur l'immense diversité des terroirs sud-américains. Elle s'étend des puissants Malbecs d'altitude d'Argentine aux Sauvignon Blancs rafraîchissants et élégants des vallées côtières chiliennes, en passant par des cépages moins conventionnels qui surprennent agréablement les experts en viticulture. En plus des vins, le service de bar comprend une sélection rigoureuse de spiritueux, de bières premium ainsi qu'une large gamme de jus de fruits exotiques et de cafés d'origine de torréfaction supérieure. Cette cave volante est l'un des traits distinctifs qui positionnent LATAM Airlines comme une compagnie comprenant le luxe sous l'angle de l'authenticité, de la tradition viticole et de l'expertise.
La carte des vins est conçue pour mettre en valeur l'immense diversité des terroirs sud-américains. Elle s'étend des puissants Malbecs d'altitude d'Argentine aux Sauvignon Blancs rafraîchissants et élégants des vallées côtières chiliennes, en passant par des cépages moins conventionnels qui surprennent agréablement les experts en viticulture. En plus des vins, le service de bar comprend une sélection rigoureuse de spiritueux, de bières premium ainsi qu'une large gamme de jus de fruits exotiques et de cafés d'origine de torréfaction supérieure. Cette cave volante est l'un des traits distinctifs qui positionnent LATAM Airlines comme une compagnie comprenant le luxe sous l'angle de l'authenticité, de la tradition viticole et de l'expertise.
Durabilité et bien-être : une table responsable tournée vers l'avenir
L'engagement de LATAM Airlines envers l'environnement est global et se reflète directement dans chaque service de restauration. La compagnie aérienne a mis en œuvre des changements structurels dans ses opérations afin d'éliminer les plastiques à usage unique, en les remplaçant par des matériaux organiques, recyclables ou réutilisables à long terme. Cet effort s'étend également à la provenance des aliments, en encourageant le commerce équitable avec de petits producteurs locaux et en réduisant l'empreinte carbone liée au transport des approvisionnements. Dans la gastronomie à bord, cela se traduit par une réduction consciente du gaspillage et par une économie circulaire où chaque élément a un but précis.
Par ailleurs, la compagnie comprend que le bien-être à bord implique de s'adapter à la diversité des modes de vie et des besoins alimentaires actuels. C'est pourquoi l'offre propose des repas spéciaux couvrant, entre autres, les exigences végétaliennes, végétariennes, sans gluten ou à faible teneur en sodium. En intégrant des innovations telles que les protéines végétales et des plats nutritionnellement équilibrés sous la supervision d'experts en diététique, l'entreprise démontre que haute cuisine et durabilité sont totalement compatibles. Le résultat est une expérience gastronomique non seulement délicieuse, mais aussi éthique et profondément consciente de la préservation du monde que nous survolons.
Par ailleurs, la compagnie comprend que le bien-être à bord implique de s'adapter à la diversité des modes de vie et des besoins alimentaires actuels. C'est pourquoi l'offre propose des repas spéciaux couvrant, entre autres, les exigences végétaliennes, végétariennes, sans gluten ou à faible teneur en sodium. En intégrant des innovations telles que les protéines végétales et des plats nutritionnellement équilibrés sous la supervision d'experts en diététique, l'entreprise démontre que haute cuisine et durabilité sont totalement compatibles. Le résultat est une expérience gastronomique non seulement délicieuse, mais aussi éthique et profondément consciente de la préservation du monde que nous survolons.
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com
Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com
Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com
Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com
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