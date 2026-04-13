LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

La qualité du produit LATAM a été récemment validée par l'audit technique le plus prestigieux du secteur. LATAM Airlines Group a élevé sa note de trois à quatre étoiles chez Skytrax, devenant ainsi la seule compagnie aérienne de l'histoire de l'Amérique latine à atteindre ce niveau d'excellence selon des standards mondiaux unifiés.



Contrairement à d'autres prix basés sur des votes, les 4 étoiles de Skytrax sont décernées après des audits physiques réalisés par des experts qui évaluent plus de 800 domaines de service. Cette reconnaissance récompense la cohérence opérationnelle sur des points critiques tels que :



● Numérisation au sol : Mise en œuvre de systèmes de dépose bagages autonome et d'enregistrement biométrique dans les hubs stratégiques.

● Confort de cabine : Le déploiement des Business Suites sur la flotte Boeing 787 et 777, offrant un accès direct au couloir et des sièges full-flat .

● Hospitalité à bord : La professionnalisation du service et l'homogénéité de l'expérience tant sur les routes long-courriers que sur les vols domestiques.