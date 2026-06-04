IA : Mindtrip débarque en Europe pour révolutionner l’organisation des voyages

Alors que la recherche organique recule, les destinations européennes se préparent à un monde où l’IA façonne de plus en plus les décisions de voyage et choisissent Mindtrip comme couche décisionnelle.



Mindtrip donne aux offices de tourisme un plus grand contrôle sur la façon dont ils sont découverts et représentés, tout en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises locales de présenter des expériences authentiques. C’est ce que recherchent les voyageurs aujourd’hui"

Depuis cette semaine, Mindtrip débarque en Europe grâce à la signature de contrats avec le Madeira Promotion Bureau et le Norwegian Travel Cluster., a déclaré Andy Moss. À partir d’une conversation avec le voyageur, Mindtrip génère ensuite instantanément un itinéraire avec des recommandations personnalisées, accompagnées d’images sélectionnées, de cartes interactives, d’informations contextuelles et de conseils de voyage en temps réel, afin que chaque voyage paraisse véritablement unique.