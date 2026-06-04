IA : Mindtrip débarque en Europe pour révolutionner l’organisation des voyages

Mindtrip est en train de se faire une place de choix dans l’univers des start-up du voyage.
Fondée en 2023 par 12 cofondateurs, la jeune entreprise propose un agent IA qui permet de planifier intégralement son voyage, en commençant par une simple conversation.
Là où Mindtrip va plus loin que les autres tentatives, c’est que la plateforme combine une infrastructure de distribution, en s’associant avec des acteurs comme Sabre, Viator ou Priceline, avec une vision et des données de terrain, grâce aux contrats signés avec les offices de tourisme.
C’est toute l’intelligence des équipes de la start-up que de rendre les destinations maîtresses du récit et du voyage.
Ainsi, plus d’une trentaine de partenariats ont été signés avec des offices de tourisme, principalement aux États-Unis. Nous retrouvons notamment Brand USA, The Bahamas, Peru, mais aussi Visit California, Travel Wyoming, Travel Nevada, Visit Orlando ou encore New Orleans & Company.
Fondée en 2023 par 12 cofondateurs, la jeune entreprise propose un agent IA qui permet de planifier intégralement son voyage, en commençant par une simple conversation.
Là où Mindtrip va plus loin que les autres tentatives, c’est que la plateforme combine une infrastructure de distribution, en s’associant avec des acteurs comme Sabre, Viator ou Priceline, avec une vision et des données de terrain, grâce aux contrats signés avec les offices de tourisme.
C’est toute l’intelligence des équipes de la start-up que de rendre les destinations maîtresses du récit et du voyage.
Ainsi, plus d’une trentaine de partenariats ont été signés avec des offices de tourisme, principalement aux États-Unis. Nous retrouvons notamment Brand USA, The Bahamas, Peru, mais aussi Visit California, Travel Wyoming, Travel Nevada, Visit Orlando ou encore New Orleans & Company.
"Les destinations se préparent à un monde où l’IA façonne les décisions de voyage"
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Depuis cette semaine, Mindtrip débarque en Europe grâce à la signature de contrats avec le Madeira Promotion Bureau et le Norwegian Travel Cluster.
"Alors que la recherche organique recule, les destinations européennes se préparent à un monde où l’IA façonne de plus en plus les décisions de voyage et choisissent Mindtrip comme couche décisionnelle.
Mindtrip donne aux offices de tourisme un plus grand contrôle sur la façon dont ils sont découverts et représentés, tout en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises locales de présenter des expériences authentiques. C’est ce que recherchent les voyageurs aujourd’hui", a déclaré Andy Moss.
À partir d’une conversation avec le voyageur, Mindtrip génère ensuite instantanément un itinéraire avec des recommandations personnalisées, accompagnées d’images sélectionnées, de cartes interactives, d’informations contextuelles et de conseils de voyage en temps réel, afin que chaque voyage paraisse véritablement unique.
A lire : Mindtrip mise sur l’IA agentique pour simplifier la réservation de vols
L’agent IA peut être directement intégré au site web d’une destination.
Cette nouveauté intervient quelques semaines après le lancement de Mindtrip Flights, la première expérience de réservation agentique tout-en-un propulsée par l’IA dans l’industrie du voyage, développée en partenariat avec Sabre et PayPal.
"Alors que la recherche organique recule, les destinations européennes se préparent à un monde où l’IA façonne de plus en plus les décisions de voyage et choisissent Mindtrip comme couche décisionnelle.
Mindtrip donne aux offices de tourisme un plus grand contrôle sur la façon dont ils sont découverts et représentés, tout en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises locales de présenter des expériences authentiques. C’est ce que recherchent les voyageurs aujourd’hui", a déclaré Andy Moss.
À partir d’une conversation avec le voyageur, Mindtrip génère ensuite instantanément un itinéraire avec des recommandations personnalisées, accompagnées d’images sélectionnées, de cartes interactives, d’informations contextuelles et de conseils de voyage en temps réel, afin que chaque voyage paraisse véritablement unique.
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Cette nouveauté intervient quelques semaines après le lancement de Mindtrip Flights, la première expérience de réservation agentique tout-en-un propulsée par l’IA dans l’industrie du voyage, développée en partenariat avec Sabre et PayPal.