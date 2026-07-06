Kactus accélère sur l'IA et rejoint l'écosystème OpenAI

L'organisation d'événements reste aujourd'hui un processus complexe, qui mobilise de nombreuses recherches, échanges et arbitrages. Notre ambition est de simplifier radicalement cette expérience grâce à l'IA, en permettant aux entreprises d'accéder instantanément aux lieux, prestataires et recommandations les plus pertinents pour leurs besoins.



Cette intégration constitue une étape clé dans la construction d'une technologie conversationnelle pensée spécifiquement pour l'événementiel professionnel

En parallèle, Kactus développe son, entraîné sur sa base de données MICE, alimentée par plusieurs centaines de milliers de réservations réalisées sur sa plateforme.L'entreprise ambitionne, d'ici la fin de l', de proposer une interface conversationnelle capable de prendre en charge l'ensemble du parcours événementiel, depuis l'expression du besoin jusqu'à la coordination des participants.À terme, Kactus estime que l'deviendra l'interface principale permettant aux entreprises de rechercher, comparer, organiser et piloter leurs événements professionnels.", déclare Arnaud Katz , CEO de Kactus.