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Kactus accélère sur l'IA et rejoint l'écosystème OpenAI

Un accès à 50 000 lieux et prestataires événementiels via ChatGPT


Kactus franchit une nouvelle étape en rejoignant l'écosystème d'OpenAI. La plateforme MICE permet désormais aux utilisateurs de ChatGPT de rechercher des lieux et prestataires événementiels en langage naturel, tout en poursuivant le développement de son propre moteur conversationnel dédié à l'organisation d'événements professionnels.


Rédigé par le Mardi 7 Juillet 2026 à 14:30

Kactus franchit une nouvelle étape en rejoignant l'écosystème d'OpenAI - Depositphotos.com @peshkova
Kactus franchit une nouvelle étape en rejoignant l'écosystème d'OpenAI - Depositphotos.com @peshkova
IFTM
Kactus poursuit sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'événementiel professionnel.

La plateforme annonce le lancement d'un moteur conversationnel propriétaire et devient le premier acteur européen du MICE à intégrer l'écosystème d'OpenAI.

Une évolution qui permettra aux utilisateurs de ChatGPT d'effectuer des recherches de lieux et de prestataires événementiels en langage naturel avant d'être redirigés vers la plateforme pour finaliser leur projet.

Cette intégration donne accès à un catalogue de plus de 50 000 lieux et prestataires répartis dans 15 pays européens.

Les entreprises pourront formuler leurs besoins directement dans ChatGPT en précisant le format de leur événement, sa localisation, le nombre de participants, l'ambiance souhaitée ou encore leur budget.

L'IA déjà intégrée aux opérations de Kactus

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Au-delà de cette intégration, Kactus affirme avoir déjà largement industrialisé l'usage de l'intelligence artificielle dans ses opérations.

Selon l'entreprise, 25 % des 3 500 événements organisés chaque mois sur la plateforme sont désormais réservés à partir de propositions générées entièrement par l'IA, de la sélection des prestataires jusqu'à la proposition commerciale, sans intervention humaine.

La société indique également que plus de 1 000 devis sont traités quotidiennement grâce à des technologies de reconnaissance par IA. Désormais, un projet sur deux ne nécessite plus aucune intervention manuelle.

Pour Kactus, l'intégration à l'écosystème d'OpenAI représente également un moyen d'observer l'évolution des comportements des utilisateurs. Les requêtes formulées dans ChatGPT permettront à l'entreprise d'identifier les critères de recherche exprimés spontanément par les entreprises ainsi que les arbitrages réalisés lorsqu'elles recherchent un lieu ou un prestataire.

L'objectif est d'exploiter ces signaux d'usage afin d'enrichir le développement de futurs agents d'intelligence artificielle dédiés à l'organisation d'événements professionnels.

Un moteur conversationnel propriétaire en développement

En parallèle, Kactus développe son propre moteur conversationnel, entraîné sur sa base de données MICE, alimentée par plusieurs centaines de milliers de réservations réalisées sur sa plateforme.

L'entreprise ambitionne, d'ici la fin de l'année 2026, de proposer une interface conversationnelle capable de prendre en charge l'ensemble du parcours événementiel, depuis l'expression du besoin jusqu'à la coordination des participants.

À terme, Kactus estime que l'intelligence artificielle deviendra l'interface principale permettant aux entreprises de rechercher, comparer, organiser et piloter leurs événements professionnels.

"L'organisation d'événements reste aujourd'hui un processus complexe, qui mobilise de nombreuses recherches, échanges et arbitrages. Notre ambition est de simplifier radicalement cette expérience grâce à l'IA, en permettant aux entreprises d'accéder instantanément aux lieux, prestataires et recommandations les plus pertinents pour leurs besoins.

Cette intégration constitue une étape clé dans la construction d'une technologie conversationnelle pensée spécifiquement pour l'événementiel professionnel", déclare Arnaud Katz, CEO de Kactus.


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Tags : ia, kaktus
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