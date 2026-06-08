TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Tourisme : comment rester visible quand l’IA répond à la place de Google ?

Une conférence de Next Tourisme


Lors de l'édition 2026 de Next Tourisme, l'IA a été mise à l'honneur. Plusieurs experts du tourisme, du digital et de la communication ont tenté de répondre à une question devenue centrale pour le secteur : comment exister lorsque les moteurs de recherche et les agents conversationnels répondent directement aux voyageurs sans les renvoyer vers les sites des destinations et des entreprises touristiques ?


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 07:23

Lors de l'édition 2026 de Next Tourisme, l'IA a été mise à l'honneur - Depositphotos.com @BiancoBlue
Lors de l'édition 2026 de Next Tourisme, l'IA a été mise à l'honneur - Depositphotos.com @BiancoBlue
Dream Yacht
Depuis l'arrivée de ChatGPT fin 2022, l'industrie touristique observe avec attention l'évolution des usages des voyageurs. Un phénomène qui s'accélère à mesure que les outils d'intelligence artificielle s'imposent dans le quotidien des consommateurs.

Durant une table ronde, sur l'IA générative et agentique se déroulant au salon Next Tourisme, selon une étude citée, le tourisme constitue désormais le deuxième usage de l'IA chez les Français, juste derrière la santé. Pourtant, la transition n'en est encore qu'à ses débuts. Une étude réalisée par Evaneos révèle que 76 % des Français n'ont jamais utilisé l'IA pour préparer un voyage. Mais parmi ceux qui l'ont fait, 71 % jugent l'expérience satisfaisante.

Pour les professionnels du tourisme, une certitude s'impose : l'IA n'est plus une technologie émergente, mais un nouveau point de contact avec les voyageurs.

L'un des sujets qui préoccupe le plus les acteurs du secteur concerne l'apparition des réponses générées directement par les moteurs de recherche et les assistants conversationnels. Aux États-Unis, où les résumés générés par l'IA de Google sont déjà largement déployés, certaines requêtes touristiques ne génèrent plus de visite vers les sites internet traditionnels. "Comment je fais pour exister dans un monde où je ne suis plus cité et où il n'y a plus de clic ?", a résumé l'un des intervenants.

Pour les destinations et les entreprises touristiques, l'enjeu est majeur. Nicolas Baudy, directeur digital et technologie de Paris Je t'aime, observe déjà les conséquences sur certains marchés internationaux. "Aujourd'hui, vous avez à peu près une baisse de 25 à 30 % de votre audience naturelle", explique-t-il. Face à cette évolution, les professionnels doivent repenser leur stratégie de visibilité bien au-delà du référencement traditionnel.

Du SEO au GEO : les nouvelles règles de la visibilité

Autres articles
Depuis plusieurs mois, un nouveau terme fait son apparition dans les discussions : le GEO, pour Generative Engine Optimization.

Pour Laurence Malençon, digital & IA innovation officer chez Hopscotch, il ne s'agit pourtant pas d'une révolution totale. "Si vous avez déjà travaillé votre référencement, a priori vous êtes dans une position plutôt favorable pour le GEO" , explique-t-elle.

Les modèles d'intelligence artificielle continuent de privilégier des fondamentaux bien connus : des sites techniquement performants, des contenus structurés, des réponses précises aux questions des internautes et une forte autorité de marque.

Les sources utilisées par les modèles génératifs révèlent également l'importance croissante des contenus institutionnels, des études et de la presse. "La presse locale, nationale ou professionnelle est extrêmement influente pour les LLM", souligne Laurence Malençon.

Autre enseignement : les avis clients et les communautés en ligne, notamment Reddit, deviennent des sources de référence pour les IA.
Une évolution qui pousse les destinations à investir davantage les plateformes communautaires.

La marque et la confiance redeviennent centrales

Pour les intervenants, la montée en puissance de l'IA pourrait paradoxalement redonner de l'importance aux marques. "On passe d'un système de clics à un système de mentions", résume Romain Rousseau, Chief Product & Strategic Development Officer d'Evaneos. À mesure que les réponses générées par les IA se multiplient, les entreprises capables de construire une identité forte et reconnaissable pourraient tirer leur épingle du jeu.

"Aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus la singularité de la marque", confirme Laurence Malençon. Cette nécessité est renforcée par un autre constat : la confiance demeure un facteur déterminant dans l'acte d'achat touristique. "Quand on pose la question aux gens, 90 % disent qu'ils utiliseraient l'IA pour organiser leur séjour. Mais lorsqu'on regarde les usages réels, ils sont beaucoup moins nombreux", rappelle Nicolas Baudy.

Si l'intelligence artificielle facilite la recherche d'informations et la préparation d'un itinéraire, elle ne remplace pas l'expérience humaine. L'IA peut proposer des idées de voyages ou construire une première ébauche d'itinéraire. En revanche, la personnalisation, l'expertise locale et la capacité à créer des expériences uniques restent des atouts profondément humains.

"Le restaurant recommandé par un agent local parce qu'il y emmène sa sœur lorsqu'elle lui rend visite, c'est cela la surprise et la personnalisation. L'IA ne peut rien faire là-dessus", affirme Romain Rousseau.

Cette distinction rejoint la réflexion menée par les experts entre le "sensemaking", que l'IA maîtrise grâce à sa capacité d'analyse des données, et le "meaning-making", c'est-à-dire la compréhension fine du contexte, des émotions et des attentes individuelles.

Une question de souveraineté et de gouvernance

Au-delà des enjeux de visibilité, la conférence a également mis en lumière les questions de souveraineté numérique. Pour Nicolas Gaudy, les acteurs du tourisme doivent éviter de reproduire les erreurs commises face aux grandes plateformes de réservation en ligne. "Si on continue à jouer chacun dans son coin, il nous arrivera exactement la même chose que ce qui nous est arrivé avec les OTA et les moteurs de recherche", avertit il.

A lire aussi : Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ?

Les intervenants ont notamment souligné l'importance des initiatives européennes et françaises en matière d'intelligence artificielle, ainsi que la nécessité de conserver la maîtrise des données et des technologies utilisées. Car demain, la capacité à contrôler ses données, son expertise et sa relation client pourrait devenir aussi stratégique que la visibilité elle-même.

Malgré les nombreuses incertitudes, les experts s'accordent sur un point : les professionnels du tourisme ont encore une carte à jouer.
À condition d'expérimenter, de rester curieux et de comprendre précisément leur rôle dans la chaîne de valeur. "Il faut se demander ce que l'IA pourra remplacer dans deux ou trois ans et ce qu'elle ne pourra toujours pas remplacer dans cinq ans", conclut Romain Rousseau.

Dans un secteur fondé sur l'expérience, l'émotion et la rencontre, l'avenir ne se jouera peut-être pas seulement dans les algorithmes, mais dans la capacité des acteurs à valoriser ce qui fait encore leur singularité.


Lu 694 fois

Tags : ia, next tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

Exclusion des agences non-IATA, tensions dans le Golfe : AERTiCKET fait des Groupes et de l'assistance sa priorité absolue

Exclusion des agences non-IATA, tensions dans le Golfe : AERTiCKET fait des Groupes et de l'assistance sa priorité absolue
Alors que plusieurs compagnies aériennes restreignent progressivement l’accès de leurs plateformes...
Dernière heure

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

Aircalin rejoint le label "Féminisons"

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SEZAME DES VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
Distribution

Distribution

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons
Partez en France

Partez en France

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme

Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme
Production

Production

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement
AirMaG

AirMaG

Aircalin rejoint le label "Féminisons"

Aircalin rejoint le label "Féminisons"
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias