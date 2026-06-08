Tourisme : comment rester visible quand l’IA répond à la place de Google ?

Pour les intervenants, la montée en puissance de l'IA pourrait paradoxalement redonner de l'importance aux marques. " On passe d'un système de clics à un système de mentions ", résume Romain Rousseau, Chief Product & Strategic Development Officer d'Evaneos. À mesure que les réponses générées par les IA se multiplient, les entreprises capables de construire une identité forte et reconnaissable pourraient tirer leur épingle du jeu.



" Aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus la singularité de la marque ", confirme Laurence Malençon. Cette nécessité est renforcée par un autre constat : la confiance demeure un facteur déterminant dans l'acte d'achat touristique. " Quand on pose la question aux gens, 90 % disent qu'ils utiliseraient l'IA pour organiser leur séjour. Mais lorsqu'on regarde les usages réels, ils sont beaucoup moins nombreux ", rappelle Nicolas Baudy.



Si l'intelligence artificielle facilite la recherche d'informations et la préparation d'un itinéraire, elle ne remplace pas l'expérience humaine. L'IA peut proposer des idées de voyages ou construire une première ébauche d'itinéraire. En revanche, la personnalisation, l'expertise locale et la capacité à créer des expériences uniques restent des atouts profondément humains.



" Le restaurant recommandé par un agent local parce qu'il y emmène sa sœur lorsqu'elle lui rend visite, c'est cela la surprise et la personnalisation. L'IA ne peut rien faire là-dessus ", affirme Romain Rousseau.



Cette distinction rejoint la réflexion menée par les experts entre le "sensemaking", que l'IA maîtrise grâce à sa capacité d'analyse des données, et le "meaning-making", c'est-à-dire la compréhension fine du contexte, des émotions et des attentes individuelles.