TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

IA et distribution : ChatGPT, Google... et la bataille des nouveaux standards [ABO]

La chronique d'Alexandre Veau, associé chez Impact Consultants


Alors que ChatGPT et Google transforment la recherche de voyage en un modèle « sans clic », les distributeurs doivent désormais adapter leur technologie pour rester réservables par les assistants IA. Entre nouveaux protocoles techniques et bataille pour la visibilité algorithmique, le secteur bascule vers une ère où la donnée structurée devient la clé du parcours client.


Rédigé par Alexandre VEAU le Vendredi 30 Janvier 2026

Dans le travel, le sujet de l’IA générative est particulièrement sensible : une réservation n’est pas un achat simple. Elle implique du temps réel, des règles tarifaires, du servicing, des modifications, des incidents - DepositPhotos.com, carballo
Dans le travel, le sujet de l’IA générative est particulièrement sensible : une réservation n’est pas un achat simple. Elle implique du temps réel, des règles tarifaires, du servicing, des modifications, des incidents - DepositPhotos.com, carballo
Aer Lingus
En moins de 18 mois, la distribution travel est entrée dans une nouvelle phase.

Les assistants IA ne se contentent plus de conseiller : ils commencent à agir.

Planifier un itinéraire, comparer des offres, recommander un hôtel… et bientôt réserver : la bascule vers un web « sans clic » est en cours.

Une question se pose désormais très concrètement aux acteurs du tourisme : qui contrôlera demain l’interface client ?

Derrière cette révolution apparente de l’expérience, un autre sujet, plus structurel, se dessine : celui des rails techniques, des standards et de la gouvernance de la donnée.


Du « Search & Click » au « Ask & Act »

Le parcours digital classique était linéaire : inspirer → chercher → cliquer → comparer → réserver.

Avec l’IA générative, ce modèle se contracte. L’utilisateur formule un besoin en langage naturel, et l’assistant synthétise, recommande, orchestre… parfois sans renvoyer vers un site.

Dans le travel, le sujet est particulièrement sensible : une réservation n’est pas un achat simple. Elle implique du temps réel, des règles tarifaires, du servicing, des modifications, des incidents.

Comme le rappelle un expert du secteur : « L’IA ne peut fonctionner que si elle dispose de données fiables… or notre industrie est extrêmement fragmentée. »

La promesse est forte, mais la complexité du voyage reste entière.

ChatGPT devient une plateforme de distribution

OpenAI opère un tournant : ChatGPT s’ouvre à des applications intégrées via un Apps SDK.

ChatGPT n’est plus seulement un assistant conversationnel : il devient une plateforme d’accès direct aux services.

Dans le travel, Expedia et Booking.com figurent parmi les premiers partenaires cités, suivis de Tripadvisor.

Expedia assume pleinement cette stratégie : « Nous voulons rencontrer les voyageurs là où ils se trouvent. L’intégration dans ChatGPT est une étape majeure. »

Concrètement, l’utilisateur n’a plus besoin de sortir du chat : l’inventaire est interrogé directement, les options sont triées dans la conversation, et la décision se rapproche de l’action.

Pour les distributeurs, cela ouvre une nouvelle compétition : non plus sur le site le plus performant, mais sur la capacité à devenir l’offre sélectionnée par l’IA.

Google accélère : la réservation au cœur de Search

Google suit une trajectoire parallèle, cette fois au centre de son moteur de recherche.

Avec AI Mode et Canvas, Google transforme Search en espace de planification persistante, intégrant vols, hôtels, Maps, avis, recommandations… et bientôt réservation via partenaires.

Le CEO de Kayak résume brutalement l’impact côté acquisition : « La recherche organique est en train de mourir. »

Le SEO seul ne suffira plus : la réponse IA devient un nouveau point de capture.

UCP, MCP : vers des standards du commerce agentique… mais le travel résiste

Derrière les interfaces, un sujet technique devient central : comment rendre la réservation « actionnable » par un agent IA ?

Google pousse UCP (Universal Commerce Protocol), un standard open-source visant à structurer la transaction agentique de bout en bout.

Mais le travel reste un univers spécifique : tarifs dynamiques, ancillaires, multi-passagers, post-vente lourd.

Un dirigeant de la travel tech résume l’enjeu : « Ceux qui s’adapteront vite capteront la demande via ces nouveaux canaux. Les autres deviendront invisibles. »

En parallèle, MCP (Model Context Protocol) émerge comme pont technique entre les assistants IA et les systèmes travel (PMS, CRS, GDS, CRM…).

Kiwi.com y voit déjà un standard structurant : « MCP devient l’interface privilégiée pour que les agents IA découvrent et utilisent des services comme la recherche ou la réservation. »

Mais connecter des agents à des systèmes transactionnels ouvre aussi des risques : sécurité, gouvernance, responsabilité.

GEO : la visibilité se joue dans la réponse IA

Dernier basculement : être bien classé ne suffit plus.

La bataille devient celle du GEO (Generative Engine Optimization) : être cité et repris dans la réponse IA.

Cela impose :

- des contenus structurés,
- des données cohérentes,
- un canal direct capable de devenir la source de vérité.

Booking tempère toutefois les scénarios d’effondrement : « Penser qu’un nouvel intermédiaire va disrupter un leader en mettant juste son nom en haut est largement exagéré. »

La transformation sera progressive, mais elle est enclenchée.

Conclusion : l’IA change l’interface, pas la complexité du voyage

Autres articles
Le travel entre dans une bataille à trois niveaux :

- l’interface (ChatGPT, Google AI Mode, assistants),
- les protocoles de connexion (MCP, UCP),
- les rails transactionnels (standards sectoriels, servicing, post-booking).

Les gagnants ne seront pas ceux qui ajoutent un chatbot.

Ce seront ceux qui rendent leur offre :

- lisible,
- fiable,
- actionnable pour les agents IA,
- et qui participent à la construction des standards plutôt que de les découvrir une fois imposés.

Lire aussi : Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Qui est Alexandre Veau ?

Alexandre Veau - Photo : Impact Consultants
Alexandre Veau - Photo : Impact Consultants
Alexandre Veau a plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le monde du voyage et du tourisme.

Il a notamment dirigé l’expansion géographique et les partenariats chez Egencia.

Il a ainsi acquis une forte expertise dans la gestion des projets pré et post acquisitions, ainsi qu’une connaissance extensive du voyage d’affaires.

Alexandre a également une forte expertise en gestion du changement des fonctions commerciales en passant par la direction des projets de lancement de nouvelles activités et d’optimisation de processus commerciaux et la mise en œuvre de plans de transformation.

Basé sur cette expérience, Alexandre apporte maintenant ce savoir-faire aux entreprises du voyage et du loisirs à travers une capacité d’analyse et une approche adaptée aux enjeux des organisations, en tant qu'associé chez Impact Consultants.

Lu 917 fois

Tags : alexandre veau, impact consultants
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]

IA et distribution : ChatGPT, Google... et la bataille des nouveaux standards [ABO] IA et distribution : ChatGPT, Google... et la bataille des nouveaux standards [ABO]

Destinations singulières : Sainte-Lucie, l’île confidentielle aux multiples visages [ABO] Destinations singulières : Sainte-Lucie, l’île confidentielle aux multiples visages [ABO]

Tourisme régénératif et durable : de bonnes intentions sans lendemain ? [ABO] Tourisme régénératif et durable : de bonnes intentions sans lendemain ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO] Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO] Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO] Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Dernière heure

Correspondance manquée, l’indemnisation ne marche pas à tous les coups [ABO]

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA

IA et distribution : ChatGPT, Google... et la bataille des nouveaux standards [ABO]

De La Seu d’Urgell à Figueres : Ode à la nature

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages confirmé(e) H/F - CDI - (Saint-Médard-en-Jalles (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ASSUREVER - Responsable commercial(e) H/F - CDI - (Secteur Sud-Rhône Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Evaneos structure une offre dédiée aux familles

Evaneos structure une offre dédiée aux familles
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars
Production

Production

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"
AirMaG

AirMaG

Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA

Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Après Booking et Expedia : Accor s’invite sur ChatGPT

Après Booking et Expedia : Accor s’invite sur ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
HotelMaG

Hébergement

Alfred Hotels poursuit son expansion

Alfred Hotels poursuit son expansion
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean commande deux nouveaux paquebots à Saint-Nazaire

Royal Caribbean commande deux nouveaux paquebots à Saint-Nazaire
TravelJobs

Emploi & Formation

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias