Le Puy du Fou, champion de l'expérience client selon KPMG

Parmi les secteurs les plus performants, celui de la Mode & Beauté conserve sa première place avec un score de 7,66, suivie par la Distribution spécialisée (7,49) et le Divertissement & Loisirs (7,46).



Ces secteurs se distinguent par une expérience client personnalisée, cohérente et fluide. À l’inverse, les secteurs Banque et Assurance continuent de peiner à renouveler leur expérience et à renforcer la valeur perçue.



L’étude met également en lumière le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la relation client.



L’IA générative et l’IA agentique ne sont plus des expérimentations : elles deviennent des outils stratégiques capables de personnaliser l’expérience, d’anticiper les besoins et d’orchestrer les parcours de manière fluide. À condition de soutenir, et non de remplacer, la relation humaine, ces technologies contribuent à créer une valeur mesurable pour le client.



Parallèlement, les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) s’imposent comme un facteur déterminant de valeur perçue.



Près d’un consommateur sur deux reste prêt à payer plus pour des marques engagées, pourvu que les preuves de leurs actions soient visibles et sincères.