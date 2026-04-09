Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances

Selon le dernier baromètre Kantar, l’intelligence artificielle gagne du terrain dans la préparation des vacances - Depositphotos.com, BiancoBlue
L’intelligence artificielle continue de s’installer progressivement dans le quotidien des Français, y compris dans l’organisation de leurs voyages.
D’après la vague de mars 2026 du baromètre "Adoption de l’IA dans les foyers français" de Kantar, 27% des Français envisagent d’utiliser une IA pour préparer leurs vacances d’été, dont 5% de manière certaine.
Un chiffre qui témoigne d’une montée en puissance, même si une large majorité (74%) des répondants déclare ne pas envisager d’y recourir pour le moment.
Dans les usages envisagés, l’IA apparaît davantage comme un assistant que comme un remplaçant des professionnels du tourisme. Les répondants citent principalement trois fonctions : trouver des idées de destinations, construire des itinéraires et optimiser l’organisation du séjour.
L’intelligence artificielle est ainsi perçue comme un levier de simplification et de gain de temps, capable d’accompagner les voyageurs dans les premières étapes de leur réflexion.
D’après la vague de mars 2026 du baromètre "Adoption de l’IA dans les foyers français" de Kantar, 27% des Français envisagent d’utiliser une IA pour préparer leurs vacances d’été, dont 5% de manière certaine.
Un chiffre qui témoigne d’une montée en puissance, même si une large majorité (74%) des répondants déclare ne pas envisager d’y recourir pour le moment.
Dans les usages envisagés, l’IA apparaît davantage comme un assistant que comme un remplaçant des professionnels du tourisme. Les répondants citent principalement trois fonctions : trouver des idées de destinations, construire des itinéraires et optimiser l’organisation du séjour.
L’intelligence artificielle est ainsi perçue comme un levier de simplification et de gain de temps, capable d’accompagner les voyageurs dans les premières étapes de leur réflexion.
Une confiance encore fragile
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Malgré cet intérêt croissant, la confiance accordée à l’IA reste mesurée. Les Français lui attribuent une note moyenne de 4,3 sur 10 pour l’organisation de leurs vacances, signe d’une certaine prudence face à ces outils.
Comme le souligne Cécile Lejeune, présidente de Kantar France, "l’IA ne remplace pas encore les acteurs traditionnels du tourisme, mais elle s’impose comme un nouveau réflexe d’aide à la décision, en particulier chez les jeunes voyageurs".
L’étude met en lumière une fracture nette entre les générations. Les moins de 35 ans apparaissent nettement plus enclins à intégrer l’IA dans la préparation de leurs voyages : 68% d’entre eux se projettent dans cet usage, contre 45% chez les 65 ans et plus.
Ce différentiel illustre une appropriation plus rapide des outils technologiques par les jeunes publics, susceptibles de transformer durablement les pratiques touristiques.
Comme le souligne Cécile Lejeune, présidente de Kantar France, "l’IA ne remplace pas encore les acteurs traditionnels du tourisme, mais elle s’impose comme un nouveau réflexe d’aide à la décision, en particulier chez les jeunes voyageurs".
L’étude met en lumière une fracture nette entre les générations. Les moins de 35 ans apparaissent nettement plus enclins à intégrer l’IA dans la préparation de leurs voyages : 68% d’entre eux se projettent dans cet usage, contre 45% chez les 65 ans et plus.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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