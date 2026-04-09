Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances

l’IA ne remplace pas encore les acteurs traditionnels du tourisme, mais elle s’impose comme un nouveau réflexe d’aide à la décision, en particulier chez les jeunes voyageurs

Malgré cet intérêt croissant, la confiance accordée à l’IA reste. Les Français lui attribuent une note moyenne de 4,3 sur 10 pour l’organisation de leurs vacances, signe d’uneface à ces outils.Comme le souligne Cécile Lejeune , présidente de Kantar France, "".L’étude met en lumière une fracture nette entre les générations. Lesapparaissent nettement plus enclins à intégrer l’IA dans la préparation de leurs voyages :se projettent dans cet usage, contre 45% chez les 65 ans et plus.Ce différentiel illustre unepar les jeunes publics, susceptibles de transformer durablement les pratiques touristiques.