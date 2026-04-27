VTO Voyages prend un virage maîtrisé sur l’IA

« Aujourd’hui, on est dans la phase des départs, donc il n’y a pas réellement d’impact sur le chiffre d’affaires »,

« On commence à recevoir beaucoup de surcharges carburant des prestataires. Nous, on a fait le choix de ne pas les répercuter aux clients »

« les aides sont aujourd’hui très faibles, voire inexistantes. Les collèges et Lycées ont vu leurs dotations baisser de 15,2% de 2024 à 2025, et ce cycle est continu depuis l'après-covid »