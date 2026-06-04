Comment Trainline utilise l'IA pour les voyageurs, la distribution et gagner en productivité

Au-delà de l'assistance client, Trainline travaille activement à son intégration dans les nouveaux moteurs de recherche alimentés par l'intelligence artificielle. La plateforme dispose déjà d'une intégration au sein de ChatGPT permettant aux utilisateurs de rechercher des trajets avant d'être redirigés vers Trainline pour finaliser leur réservation.



Pour l'entreprise, l'enjeu est d'apparaître dans les réponses générées par les assistants conversationnels tout comme elle le fait depuis des années dans les moteurs de recherche traditionnels.



Même si les recherches issues de l'IA ne représentent encore qu'entre 1 et 2 % du trafic de Trainline, leur progression est rapide.



L'entreprise indique avoir multiplié par treize en un an les ventes générées via ces nouveaux canaux. Le phénomène est particulièrement marqué chez les voyageurs internationaux, notamment les touristes américains préparant des itinéraires ferroviaires en Europe.



Enfin, l'entreprise mise sur les interfaces vocales pour renforcer l'accessibilité de ses services. En partenariat avec la société britannique ElevenLabs, spécialisée dans les technologies vocales, Trainline prépare le lancement au Royaume-Uni de nouvelles fonctionnalités basées sur la voix destinées au service client. Une première étape avant un déploiement plus large sur l’ensemble de ses marchés européens.