Mindtrip : les folles ambitions du futur super-agent de voyages dopé à l'IA ?

Premièrement, pour disposer d’une donnée fine et construire des séjours précis, elle n'y arrivera pas toute seule. Elle s'est tournée vers les acteurs du territoire.



Et deuxièmement, pour devenir un réflexe et aller titiller les géants du voyage, il faut intégrer la réservation à son outil.



Elle a donc noué des partenariats avec Booking, Expedia, TripAdvisor, Viator, PayPal, mais aussi Sabre, lui permettant de proposer des vols, des hébergements et des activités.



Et Mindtrip semble avoir trouvé son public.



" Nous avons environ 1,6 million de visiteurs sur notre site web chaque mois.



Nous avons 40 employés, principalement dédiés à la création du produit et à l’ingénierie. Nous avons créé un produit incroyable. L’IA va permettre aux voyageurs d’avoir un conseiller disponible en permanence, en mesure de trouver les meilleurs prix, de gérer les annulations ou de rebooker un vol annulé.



Ainsi, ce ne sera plus seulement de l’inspiration, mais l’agent sera en mesure de faire des choses concrètes. D’ailleurs, nous avons créé Mindtrip Flights dans ce sens. Il réfléchit à toutes les combinaisons possibles, comme partir tel ou tel jour, depuis tel aéroport plutôt qu’un autre, etc.



Nous pouvons faire le travail de Google Flights, sans avoir à lancer 10 ou 20 recherches, et obtenir des recommandations adaptées à ce que vous voulez, grâce à Sabre et PayPal ", poursuit-il.



Ainsi, Mindtrip peut non seulement remplacer le travail des comparateurs de vols et des plateformes hôtelières, mais elle est aussi en mesure de devenir l’agence de voyages ultime.



D’ailleurs, la start-up vise-t-elle à remplacer les agents de voyages et les sites des offices de tourisme ? Sur ce point, Andy Moss a été catégorique.



" Il y aura toujours besoin des agents de voyages pour planifier des voyages. Nous serons plutôt un copilote pour eux. Nous allons plutôt devenir un outil pour eux, plutôt que les remplacer.



Nous n’avons pas encore développé de solutions pour les agents de voyages, mais nous en discutons ", prédit Andy Moss.