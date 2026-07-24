Les indépendants du tourisme auront bientôt leur baromètre

Derrière chaque indépendant du tourisme, il y a un vrai modèle économique, des choix de vie assumés et une expertise que le secteur sous-estime encore

Le questionnaire, composé d’une trentaine de questions, vise à mieux comprendre le profil des indépendants du tourisme, leur activité, leur chiffre d’affaires, leurs revenus, leurs spécialités ou encore leurs modes de collaboration.L’enquête s’intéresse également aux, à leurs perspectives de développement et à leur perception de l’avenir de leur métier.Le questionnaire est ouvert à tous les, quels que soient leur statut, leur activité ou leur niveau de développement. Il nécessite moins de dix minutes pour être complété.", estime, directrice générale de Travel Force.