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Les indépendants du tourisme auront bientôt leur baromètre

Une première étude nationale pour mieux mesurer leur poids dans le secteur


Les indépendants occupent une place croissante dans le secteur du tourisme, mais restent encore peu documentés. Travel Force et l’IFTM lancent le premier baromètre national consacré à cette population professionnelle. Les résultats seront dévoilés lors du salon 2026.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 12:11

Travel Force et l’IFTM lancent le premier baromètre pour les indépendants du tourisme - Depositphotos.com, AndrewLozovyi
Travel Force et l’IFTM lancent le premier baromètre pour les indépendants du tourisme - Depositphotos.com, AndrewLozovyi
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Consultants, travel planners, formateurs, créateurs de contenu, accompagnateurs, apporteurs d’affaires, journalistes, commerciaux externalisés ou encore experts métiers... Les indépendants occupent une place de plus en plus importante dans l’industrie du tourisme, mais restent encore largement absents des statistiques du secteur.

Aucune étude de référence ne permet aujourd’hui de dresser un état des lieux précis de cette population, de ses modèles économiques ou de ses perspectives.

"Les indépendants sont partout dans le tourisme, mais nulle part dans les chiffres", souligne Olivier Charmes, président de Travel Force.

Pour tenter de mieux mesurer leur poids et leurs réalités professionnelles, le cabinet de conseil, en partenariat avec l’IFTM, lance le premier Baromètre national des indépendants du tourisme.

Une enquête ouverte à tous les indépendants du secteur

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Le questionnaire, composé d’une trentaine de questions, vise à mieux comprendre le profil des indépendants du tourisme, leur activité, leur chiffre d’affaires, leurs revenus, leurs spécialités ou encore leurs modes de collaboration.

L’enquête s’intéresse également aux difficultés rencontrées par ces professionnels, à leurs perspectives de développement et à leur perception de l’avenir de leur métier.

Le questionnaire est ouvert à tous les indépendants du tourisme, quels que soient leur statut, leur activité ou leur niveau de développement. Il nécessite moins de dix minutes pour être complété.

"Derrière chaque indépendant du tourisme, il y a un vrai modèle économique, des choix de vie assumés et une expertise que le secteur sous-estime encore", estime Marjorie Govinden, directrice générale de Travel Force.

Des résultats présentés lors de l’IFTM

Les professionnels ont jusqu’au vendredi 31 juillet 2026 pour participer à cette première édition du baromètre. Les réponses seront ensuite analysées durant l’été.

Les premiers résultats seront dévoilés lors d’une conférence organisée pendant l’IFTM, avant d’être mis à la disposition de l’ensemble de la profession.

Pour Marie Allantaz, directrice éditoriale et pilotage stratégique de l’IFTM, cette initiative s’inscrit dans le thème de l’édition 2026, consacrée à la valeur créée par le voyage. "Les indépendants en créent chaque jour une part essentielle, souvent invisible dans les statistiques", rappelle-t-elle.


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Tags : barometre, iftm
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