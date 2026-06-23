Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française

La fréquentation touristique du Grand Paris a augmenté de 8,3% en mai 2026 - Depositphotos.com, s4visuals
Le Grand Paris a accueilli près de 3,6 millions de touristes en mai 2026, selon les données de l’Observatoire du tourisme de Paris.
Une progression de 8,3% sur un an, principalement soutenue par la clientèle française, tandis que plusieurs marchés européens affichent un recul. L’été s’annonce par ailleurs marqué par l’accueil de grands événements culturels et esportifs.
Si les ponts du 1er et du 8 mai ont généré une activité relativement modérée, les week-ends prolongés de l’Ascension et de la Pentecôte ont permis d’accélérer la fréquentation. Cette dernière a notamment progressé de 17,2% lors de la Pentecôte par rapport à l’édition 2025.
Une progression de 8,3% sur un an, principalement soutenue par la clientèle française, tandis que plusieurs marchés européens affichent un recul. L’été s’annonce par ailleurs marqué par l’accueil de grands événements culturels et esportifs.
Si les ponts du 1er et du 8 mai ont généré une activité relativement modérée, les week-ends prolongés de l’Ascension et de la Pentecôte ont permis d’accélérer la fréquentation. Cette dernière a notamment progressé de 17,2% lors de la Pentecôte par rapport à l’édition 2025.
Une fréquentation en hausse qui ne profite pas pleinement à l’hôtellerie
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Malgré cette progression du nombre de visiteurs, les performances hôtelières sont restées plus mesurées.
Le taux d’occupation des établissements du Grand Paris recule légèrement de 1,1% en mai par rapport à l’an dernier.
La seconde moitié du mois a toutefois permis de limiter cette baisse. Entre le 26 et le 30 mai, les taux d’occupation ont frôlé les 95%, portés notamment par plusieurs événements majeurs comme le tournoi de Roland-Garros, les concerts de Damso et d’Aya Nakamura, ainsi que les célébrations liées à la victoire du PSG.
Selon Île-de-France Mobilités, cette dernière a généré plus de 220 000 voyageurs supplémentaires sur son réseau.
Du côté des marchés internationaux, les résultats apparaissent contrastés. Les États-Unis confirment leur bonne dynamique avec une hausse de 4,9%, représentant environ 230 000 arrivées. Le Canada affiche une progression de 7,9%, tandis que la Pologne gagne 10,2%.
À l’inverse, plusieurs marchés européens de proximité enregistrent un recul. Les arrivées en provenance du Royaume-Uni diminuent de 10,4%, celles de l’Espagne de 8,6% et celles de l’Italie de 4,1%.
Depuis le début de l’année, la fréquentation touristique globale dans le Grand Paris progresse de 2,1% par rapport à 2025.
Le taux d’occupation des établissements du Grand Paris recule légèrement de 1,1% en mai par rapport à l’an dernier.
La seconde moitié du mois a toutefois permis de limiter cette baisse. Entre le 26 et le 30 mai, les taux d’occupation ont frôlé les 95%, portés notamment par plusieurs événements majeurs comme le tournoi de Roland-Garros, les concerts de Damso et d’Aya Nakamura, ainsi que les célébrations liées à la victoire du PSG.
Selon Île-de-France Mobilités, cette dernière a généré plus de 220 000 voyageurs supplémentaires sur son réseau.
Du côté des marchés internationaux, les résultats apparaissent contrastés. Les États-Unis confirment leur bonne dynamique avec une hausse de 4,9%, représentant environ 230 000 arrivées. Le Canada affiche une progression de 7,9%, tandis que la Pologne gagne 10,2%.
À l’inverse, plusieurs marchés européens de proximité enregistrent un recul. Les arrivées en provenance du Royaume-Uni diminuent de 10,4%, celles de l’Espagne de 8,6% et celles de l’Italie de 4,1%.
Depuis le début de l’année, la fréquentation touristique globale dans le Grand Paris progresse de 2,1% par rapport à 2025.
L’esport attendu comme l’un des temps forts de l’été
Après les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Paris poursuit sa stratégie d’accueil de grands événements internationaux.
Cet été, la capitale misera notamment sur l’esport pour attirer visiteurs et participants du monde entier.
Après le Call of Duty League Major IV Tournament, organisé du 26 au 28 juin à la Paris La Défense Arena, la ville accueillera l’Esports World Cup du 6 juillet au 23 août à Paris Expo Porte de Versailles.
Pour sa première édition organisée hors d’Arabie saoudite, l’événement réunira plus de 2 000 joueurs issus de plus de 100 pays autour de 24 jeux et 25 compétitions. La compétition affichera une dotation de plus de 75 millions de dollars.
Les perspectives pour les prochains mois demeurent encourageantes. Les réservations aériennes prévues entre juillet et septembre progressent de 3,1% par rapport à l’année précédente. Le mois de juillet semble notamment se redresser après un début d’année plus hésitant. Les taux d’occupation hôteliers prévisionnels progressent de 1,3%, tandis que les arrivées aériennes attendues augmentent de 3,7%.
La dynamique est portée par les clientèles nord-américaines et asiatiques, avec des hausses attendues de 6,8% pour les États-Unis, 20,2% pour le Mexique et 7,5% pour la Chine.
Août apparaît en revanche plus incertain, avec un recul anticipé de 2,4% des taux d’occupation hôteliers. L’Observatoire souligne toutefois une tendance accrue aux réservations de dernière minute, susceptible de modifier ces prévisions.
La rentrée de septembre devrait retrouver une dynamique positive grâce à plusieurs grands événements culturels et professionnels, dont les concerts de PLK, Jay-Z et la résidence de Céline Dion, ainsi que les salons IPEM et Batimat.
Cet été, la capitale misera notamment sur l’esport pour attirer visiteurs et participants du monde entier.
Après le Call of Duty League Major IV Tournament, organisé du 26 au 28 juin à la Paris La Défense Arena, la ville accueillera l’Esports World Cup du 6 juillet au 23 août à Paris Expo Porte de Versailles.
Pour sa première édition organisée hors d’Arabie saoudite, l’événement réunira plus de 2 000 joueurs issus de plus de 100 pays autour de 24 jeux et 25 compétitions. La compétition affichera une dotation de plus de 75 millions de dollars.
Les perspectives pour les prochains mois demeurent encourageantes. Les réservations aériennes prévues entre juillet et septembre progressent de 3,1% par rapport à l’année précédente. Le mois de juillet semble notamment se redresser après un début d’année plus hésitant. Les taux d’occupation hôteliers prévisionnels progressent de 1,3%, tandis que les arrivées aériennes attendues augmentent de 3,7%.
La dynamique est portée par les clientèles nord-américaines et asiatiques, avec des hausses attendues de 6,8% pour les États-Unis, 20,2% pour le Mexique et 7,5% pour la Chine.
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La rentrée de septembre devrait retrouver une dynamique positive grâce à plusieurs grands événements culturels et professionnels, dont les concerts de PLK, Jay-Z et la résidence de Céline Dion, ainsi que les salons IPEM et Batimat.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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