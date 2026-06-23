Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française

Malgré cette progression du nombre de visiteurs, les performances hôtelières sont restées plus mesurées.



Le taux d’occupation des établissements du Grand Paris recule légèrement de 1,1% en mai par rapport à l’an dernier.



La seconde moitié du mois a toutefois permis de limiter cette baisse. Entre le 26 et le 30 mai, les taux d’occupation ont frôlé les 95%, portés notamment par plusieurs événements majeurs comme le tournoi de Roland-Garros, les concerts de Damso et d’Aya Nakamura, ainsi que les célébrations liées à la victoire du PSG.



Selon Île-de-France Mobilités, cette dernière a généré plus de 220 000 voyageurs supplémentaires sur son réseau.



Du côté des marchés internationaux, les résultats apparaissent contrastés. Les États-Unis confirment leur bonne dynamique avec une hausse de 4,9%, représentant environ 230 000 arrivées. Le Canada affiche une progression de 7,9%, tandis que la Pologne gagne 10,2%.



À l’inverse, plusieurs marchés européens de proximité enregistrent un recul. Les arrivées en provenance du Royaume-Uni diminuent de 10,4%, celles de l’Espagne de 8,6% et celles de l’Italie de 4,1%.



Depuis le début de l’année, la fréquentation touristique globale dans le Grand Paris progresse de 2,1% par rapport à 2025.