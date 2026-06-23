logo Partez en France  
Recherche avancée

Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française

3,6 millions de visiteurs accueillis


Portée par une forte progression de la clientèle française, la fréquentation touristique du Grand Paris a augmenté de 8,3% en mai 2026. Si l’hôtellerie ne profite pas encore pleinement de cette dynamique, les perspectives estivales restent favorables.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 12:32

La fréquentation touristique du Grand Paris a augmenté de 8,3% en mai 2026 - Depositphotos.com, s4visuals
La fréquentation touristique du Grand Paris a augmenté de 8,3% en mai 2026 - Depositphotos.com, s4visuals
CroisiEurope
Le Grand Paris a accueilli près de 3,6 millions de touristes en mai 2026, selon les données de l’Observatoire du tourisme de Paris.

Une progression de 8,3% sur un an, principalement soutenue par la clientèle française, tandis que plusieurs marchés européens affichent un recul. L’été s’annonce par ailleurs marqué par l’accueil de grands événements culturels et esportifs.

Si les ponts du 1er et du 8 mai ont généré une activité relativement modérée, les week-ends prolongés de l’Ascension et de la Pentecôte ont permis d’accélérer la fréquentation. Cette dernière a notamment progressé de 17,2% lors de la Pentecôte par rapport à l’édition 2025.

Une fréquentation en hausse qui ne profite pas pleinement à l’hôtellerie

Autres articles
Malgré cette progression du nombre de visiteurs, les performances hôtelières sont restées plus mesurées.

Le taux d’occupation des établissements du Grand Paris recule légèrement de 1,1% en mai par rapport à l’an dernier.

La seconde moitié du mois a toutefois permis de limiter cette baisse. Entre le 26 et le 30 mai, les taux d’occupation ont frôlé les 95%, portés notamment par plusieurs événements majeurs comme le tournoi de Roland-Garros, les concerts de Damso et d’Aya Nakamura, ainsi que les célébrations liées à la victoire du PSG.

Selon Île-de-France Mobilités, cette dernière a généré plus de 220 000 voyageurs supplémentaires sur son réseau.

Du côté des marchés internationaux, les résultats apparaissent contrastés. Les États-Unis confirment leur bonne dynamique avec une hausse de 4,9%, représentant environ 230 000 arrivées. Le Canada affiche une progression de 7,9%, tandis que la Pologne gagne 10,2%.

À l’inverse, plusieurs marchés européens de proximité enregistrent un recul. Les arrivées en provenance du Royaume-Uni diminuent de 10,4%, celles de l’Espagne de 8,6% et celles de l’Italie de 4,1%.

Depuis le début de l’année, la fréquentation touristique globale dans le Grand Paris progresse de 2,1% par rapport à 2025.

L’esport attendu comme l’un des temps forts de l’été

Après les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Paris poursuit sa stratégie d’accueil de grands événements internationaux.

Cet été, la capitale misera notamment sur l’esport pour attirer visiteurs et participants du monde entier.

Après le Call of Duty League Major IV Tournament, organisé du 26 au 28 juin à la Paris La Défense Arena, la ville accueillera l’Esports World Cup du 6 juillet au 23 août à Paris Expo Porte de Versailles.

Pour sa première édition organisée hors d’Arabie saoudite, l’événement réunira plus de 2 000 joueurs issus de plus de 100 pays autour de 24 jeux et 25 compétitions. La compétition affichera une dotation de plus de 75 millions de dollars.

Les perspectives pour les prochains mois demeurent encourageantes. Les réservations aériennes prévues entre juillet et septembre progressent de 3,1% par rapport à l’année précédente. Le mois de juillet semble notamment se redresser après un début d’année plus hésitant. Les taux d’occupation hôteliers prévisionnels progressent de 1,3%, tandis que les arrivées aériennes attendues augmentent de 3,7%.

La dynamique est portée par les clientèles nord-américaines et asiatiques, avec des hausses attendues de 6,8% pour les États-Unis, 20,2% pour le Mexique et 7,5% pour la Chine.

Août apparaît en revanche plus incertain, avec un recul anticipé de 2,4% des taux d’occupation hôteliers. L’Observatoire souligne toutefois une tendance accrue aux réservations de dernière minute, susceptible de modifier ces prévisions.

La rentrée de septembre devrait retrouver une dynamique positive grâce à plusieurs grands événements culturels et professionnels, dont les concerts de PLK, Jay-Z et la résidence de Céline Dion, ainsi que les salons IPEM et Batimat.


Lu 190 fois

Tags : barometre, paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Dernière heure

Après One Provence, Lionel Flasseur rebondit en Suisse

Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française

Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
Distribution

Distribution

Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises

Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises
Partez en France

Partez en France

Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française

Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board

Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board
Production

Production

Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans

Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans
AirMaG

AirMaG

Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols

Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Navan lance Navan events : une plateforme dédiée à la gestion des séminaires

Navan lance Navan events : une plateforme dédiée à la gestion des séminaires
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Chatrium Hospitality annonce l'ouverture de son premier resort à Phuket en 2026

Chatrium Hospitality annonce l'ouverture de son premier resort à Phuket en 2026
HotelMaG

Hébergement

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin

Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias