Grand Paris : 8 sites de baignades vont ouvrir pour la saison 2026

L'été dernier a été un véritable succès populaire avec près de 150 000 baigneurs cumulés à Paris et dans le Val-de-Marne, le tout sans aucun incident sanitaire.



Pourtant, vous avez peut-être entendu dire que la qualité de l'eau de plusieurs sites avait été classée « insuffisante » à l'année par le ministère de la Santé. Qu'en est-il vraiment ?



Il s'agit en réalité d'un biais méthodologique européen. Le classement annuel de l’Union européenne prend en compte l'ensemble des prélèvements de l'année, y compris les jours de fortes pluies où l'eau est dégradée... mais où les sites étaient de toute façon fermés au public.



La réalité du terrain est rassurante : chaque fois que la baignade a été ouverte en 2025, les analyses affichaient une qualité de l'eau parfaitement suffisante. Le réseau d'alerte et de capteurs de l'ARS fonctionne : en cas de doute, on ferme, et lorsque c'est ouvert, on se baigne en toute sécurité.