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Grand Paris : 8 sites de baignades vont ouvrir pour la saison 2026

Les Parisiens pourront se baigner dans la Seine et dans la Marne


Héritage direct des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le « plan Baignade » franchit une nouvelle étape cet été. Réunies en comité de pilotage le 5 juin 2026, les autorités franciliennes ont acté le grand retour des plongeons en milieu naturel. Entre nouveaux spots, sécurité renforcée et transparence sur la qualité de l'eau, voici tout ce qu'il faut savoir avant de renfiler votre maillot de bain.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 8 Juin 2026 à 15:20

Ile de France : 8 sites de baignades vont ouvrir pour la saison 2026, Depositphotos.com, Photo par arkanoide
Ile de France : 8 sites de baignades vont ouvrir pour la saison 2026, Depositphotos.com, Photo par arkanoide
Dream Yacht
Bonne nouvelle pour les Franciliens en quête de fraîcheur : l'offre s'élargit. Cet été, 8 sites de baignades sécurisés ouvrent leur portes au sein de la métropole du Grand Paris, soit un de plus que l'année dernière.

Pour vous rafraîchir cet été, la Métropole du Grand Paris propose 8 sites officiels répartis sur trois départements.

À Paris, vous pourrez plonger au Bras de Grenelle, à la Baignade de Bercy ou au niveau du Pont Louis-Philippe, un spot déplacé cette année pour mieux partager le fleuve avec les bateaux.

La grande nouveauté de la saison se situe en Seine-Saint-Denis, avec l'inauguration d'un spot à Neuilly-sur-Marne.

Le Val-de-Marne reste le mieux doté avec quatre plages sur la Marne : la Plage de banc de sable à Joinville-le-Pont, la Rue de la plage à Champigny-sur-Marne, la Plage du Beach à Saint-Maur-des-Fossés et la Plage de Charentonneau à Maisons-Alfort.

Attention, la baignade reste strictement interdite en dehors de ces zones aménagées et des horaires de surveillance. Courant violents, navigation dense et risques d'hydrocution : la baignade sauvage met des vies en danger. La préfecture de police veillera de près au respect de cette interdiction

Qualité de l'eau : le décryptage du bilan de 2025

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L'été dernier a été un véritable succès populaire avec près de 150 000 baigneurs cumulés à Paris et dans le Val-de-Marne, le tout sans aucun incident sanitaire.

Pourtant, vous avez peut-être entendu dire que la qualité de l'eau de plusieurs sites avait été classée « insuffisante » à l'année par le ministère de la Santé. Qu'en est-il vraiment ?

Il s'agit en réalité d'un biais méthodologique européen. Le classement annuel de l’Union européenne prend en compte l'ensemble des prélèvements de l'année, y compris les jours de fortes pluies où l'eau est dégradée... mais où les sites étaient de toute façon fermés au public.

La réalité du terrain est rassurante : chaque fois que la baignade a été ouverte en 2025, les analyses affichaient une qualité de l'eau parfaitement suffisante. Le réseau d'alerte et de capteurs de l'ARS fonctionne : en cas de doute, on ferme, et lorsque c'est ouvert, on se baigne en toute sécurité.

Un héritage à 1,3 milliard d'euros qui regarde vers l’avenir

Ces plongeons au cœur de la capitale et de sa petite couronne ne relèvent pas du miracle, mais d'un effort financier colossal.

Depuis le lancement du plan Baignade en 2016, près de 1,3 milliard d'euros ont été investis par l'État et les collectivités pour moderniser les réseaux d'assainissement, raccorder les bateaux et créer des bassins de stockage des eaux de pluie.

Et l'aventure est loin d'être terminée. Les chantiers de mise en conformité se poursuivent pour affiner encore la propreté de la Seine et de la Marne.

Les autorités préparent déjà l'horizon 2027 et au-delà, avec l'ambition affichée d'ouvrir de nouveaux sites de baignade plus en amont (en Essonne et en Seine-et-Marne) ainsi qu'en aval (dans les Hauts-de-Seine). De quoi démocratiser durablement la baignade en milieu naturel pour tous les Franciliens.

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Tags : paris
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