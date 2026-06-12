IFTM relance les rendez-vous « Stand Up for the Planet »

Les « Stand Up for the Planet » reviennent pour une deuxième édition à l'IFTM - DepositPhotos.com, AndrewLozovyi
L'IFTM renouvelle l'opération « Stand Up for the Planet » lancée en 2025 au sein du Village des Initiatives Durables by mN'O.
Cet espace du salon est consacré aux enjeux de transition durable dans le tourisme à travers des conférences, ateliers et temps d'échanges entre professionnels.
Pour cette deuxième édition, les organisateurs invitent à nouveau les acteurs du secteur à partager leurs initiatives et retours d'expérience autour du tourisme durable.
Les interventions prendront la forme de prises de parole courtes consacrées à des thématiques telles que la biodiversité, l'inclusion, l'économie locale, l'impact positif ou encore les mobilités responsables.
L'animation sera assurée par Jean-Pierre Nadir, fondateur de EasyVoyage.
Cet espace du salon est consacré aux enjeux de transition durable dans le tourisme à travers des conférences, ateliers et temps d'échanges entre professionnels.
Pour cette deuxième édition, les organisateurs invitent à nouveau les acteurs du secteur à partager leurs initiatives et retours d'expérience autour du tourisme durable.
Les interventions prendront la forme de prises de parole courtes consacrées à des thématiques telles que la biodiversité, l'inclusion, l'économie locale, l'impact positif ou encore les mobilités responsables.
L'animation sera assurée par Jean-Pierre Nadir, fondateur de EasyVoyage.
Professionnels et étudiants peuvent candidater
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IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés
Les candidatures sont ouvertes aux professionnels et étudiants engagés dans le secteur du tourisme.
Agences de voyages, tour-opérateurs, DMC, hôteliers, transporteurs, start-up et autres acteurs de l'industrie peuvent se manifester.
Les interventions se dérouleront sur le Village des Initiatives Durables by mN'O le lundi 15 septembre et le mardi 16 septembre à 17h30, ainsi que le mercredi 17 septembre à 16h30.`
Lancée en 2025, l'initiative vise à mettre en lumière des retours d'expérience concrets liés aux démarches de transition engagées par les professionnels du tourisme.
A lire aussi : IFTM 2026 : une édition autour de la "valeur du voyage"
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Lancée en 2025, l'initiative vise à mettre en lumière des retours d'expérience concrets liés aux démarches de transition engagées par les professionnels du tourisme.
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