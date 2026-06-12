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IFTM relance les rendez-vous « Stand Up for the Planet »

Les candidatures sont ouvertes pour la 2e année


L'IFTM ouvre les candidatures de la deuxième édition des « Stand Up for the Planet ». Organisée dans le cadre du Village des Initiatives Durables by mN'O, l'opération se déroulera lors du salon, du 15 au 17 septembre 2026.


Rédigé par le Jeudi 18 Juin 2026 à 18:30

Les « Stand Up for the Planet » reviennent pour une deuxième édition à l'IFTM - DepositPhotos.com, AndrewLozovyi
Les « Stand Up for the Planet » reviennent pour une deuxième édition à l'IFTM - DepositPhotos.com, AndrewLozovyi
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L'IFTM renouvelle l'opération « Stand Up for the Planet » lancée en 2025 au sein du Village des Initiatives Durables by mN'O.

Cet espace du salon est consacré aux enjeux de transition durable dans le tourisme à travers des conférences, ateliers et temps d'échanges entre professionnels.

Pour cette deuxième édition, les organisateurs invitent à nouveau les acteurs du secteur à partager leurs initiatives et retours d'expérience autour du tourisme durable.

Les interventions prendront la forme de prises de parole courtes consacrées à des thématiques telles que la biodiversité, l'inclusion, l'économie locale, l'impact positif ou encore les mobilités responsables.

L'animation sera assurée par Jean-Pierre Nadir, fondateur de EasyVoyage.

Professionnels et étudiants peuvent candidater

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Les candidatures sont ouvertes aux professionnels et étudiants engagés dans le secteur du tourisme.

Agences de voyages, tour-opérateurs, DMC, hôteliers, transporteurs, start-up et autres acteurs de l'industrie peuvent se manifester.

Les interventions se dérouleront sur le Village des Initiatives Durables by mN'O le lundi 15 septembre et le mardi 16 septembre à 17h30, ainsi que le mercredi 17 septembre à 16h30.`

Lancée en 2025, l'initiative vise à mettre en lumière des retours d'expérience concrets liés aux démarches de transition engagées par les professionnels du tourisme.

A lire aussi : IFTM 2026 : une édition autour de la "valeur du voyage"

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Tags : iftm
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