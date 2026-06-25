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Le tourisme azuréen rend hommage à Denis Zanon

L'ancien DG de l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur nous a quittés


L’Office de Tourisme Explore Nice Côte d’Azur a annoncé le décès de Denis Zanon, qui a dirigé pendant 14 ans l’Office de Tourisme et des Congrès de Nice, puis l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 10:56

Denis Zanon a dirigé l’office de tourisme niçois pendant 14 ans - Photo : Office de Tourisme Explore Nice Côte d'Azur
Denis Zanon a dirigé l’office de tourisme niçois pendant 14 ans - Photo : Office de Tourisme Explore Nice Côte d'Azur
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C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Denis Zanon, ancien directeur général de l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, suite à une annonce de l’Office de Tourisme Explore Nice Côte d’Azur.

Denis Zanon a dirigé successivement l’Office de Tourisme et des Congrès de Nice, puis l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.

Arrivé en 2008, il a exercé des fonctions de direction au sein de l’institution pendant 14 ans.

Au cours de cette période, il a notamment participé au développement et à la promotion de la destination Nice Côte d’Azur, ainsi qu’au renforcement des coopérations avec les acteurs publics et privés du territoire.

Il présidait depuis trois ans l’Office de tourisme du Pays de Grasse

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Après son départ de l’Office de Tourisme Nice Côte d’Azur, Denis Zanon avait poursuivi son activité dans le secteur du tourisme.

Il était président de l’Office de tourisme du Pays de Grasse depuis trois ans.

Dans ce rôle, il avait mis son expérience au service du développement et du rayonnement du territoire grassois.

Sa disparition a suscité de nombreuses réactions dans les Alpes-Maritimes, notamment parmi les élus et les professionnels du tourisme.

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Parmi les événements marquants de son parcours à Nice figure notamment l’organisation du Carnaval de Nice à Ningbo, en Chine, en 2018. Cette opération s’inscrivait dans le cadre des actions menées pour développer la visibilité internationale de la destination.

Dans son hommage, l’Office de Tourisme Explore Nice Côte d’Azur souligne l’engagement de Denis Zanon dans le secteur du tourisme ainsi que sa capacité à fédérer les équipes et les acteurs de la destination.

Denis Del Rio, président, Jean-Sébastien Martinez, directeur général, et l’ensemble des équipes de l’Office de Tourisme Explore Nice Côte d’Azur adressent leurs condoléances à son épouse Brigitte, à son fils Marius, ainsi qu’à ses proches et aux professionnels ayant travaillé à ses côtés.


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Tags : nice cote d'azur
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