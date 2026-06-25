Le tourisme azuréen rend hommage à Denis Zanon

Parmi les événements marquants de son parcours à Nice figure notamment l’organisation du Carnaval de Nice à Ningbo, en Chine, en 2018. Cette opération s’inscrivait dans le cadre des actions menées pour développer la visibilité internationale de la destination.



Dans son hommage, l’Office de Tourisme Explore Nice Côte d’Azur souligne l’engagement de Denis Zanon dans le secteur du tourisme ainsi que sa capacité à fédérer les équipes et les acteurs de la destination.



Denis Del Rio, président, Jean-Sébastien Martinez, directeur général, et l’ensemble des équipes de l’Office de Tourisme Explore Nice Côte d’Azur adressent leurs condoléances à son épouse Brigitte, à son fils Marius, ainsi qu’à ses proches et aux professionnels ayant travaillé à ses côtés.