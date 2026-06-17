Michelle Kunegel décorée de l'Ordre national du Mérite

Michelle Kunegel a été décorée de l'Ordre national du Mérite.
C'est Brigitte Klinkert, députée du Haut-Rhin et ancienne ministre qui lui a remis cette distinction.
Dans un message publié sur LinkedIn, Brigitte Klinkert a salué le parcours de la chef d'entreprise alsacienne, à la tête de LK Tours, société familiale fondée en 1934.
Elle a également souligné son engagement en faveur de la profession, notamment durant ses deux mandats à la présidence des Entreprises du Voyage Grand Est.
C'est Brigitte Klinkert, députée du Haut-Rhin et ancienne ministre qui lui a remis cette distinction.
Dans un message publié sur LinkedIn, Brigitte Klinkert a salué le parcours de la chef d'entreprise alsacienne, à la tête de LK Tours, société familiale fondée en 1934.
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