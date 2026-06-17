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Michelle Kunegel décorée de l'Ordre national du Mérite


La dirigeante de LK Tours, Michelle Kunegel, a été décorée de la médaille de l'Ordre national du Mérite par Brigitte Klinkert, députée du Haut-Rhin et ancienne ministre.


Rédigé par le Lundi 22 Juin 2026 à 13:00

Michelle Kunegel décorée de l'Ordre national du Mérite - photot LK Tours
Michelle Kunegel décorée de l'Ordre national du Mérite - photot LK Tours
CroisiEurope
Michelle Kunegel a été décorée de l'Ordre national du Mérite.

C'est Brigitte Klinkert, députée du Haut-Rhin et ancienne ministre qui lui a remis cette distinction.

Dans un message publié sur LinkedIn, Brigitte Klinkert a salué le parcours de la chef d'entreprise alsacienne, à la tête de LK Tours, société familiale fondée en 1934.

Elle a également souligné son engagement en faveur de la profession, notamment durant ses deux mandats à la présidence des Entreprises du Voyage Grand Est.


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Tags : lk tours, michelle kunegel
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