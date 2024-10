90e anniversaire : les Entreprises LK veulent garder une longueur d'avance

90 ans et tout l’avenir devant elles !



Les entreprises LK Kunegel (Transport) et LK Tours (Tourisme) ont célébré début octobre leur anniversaire à Colmar, le siège social, au sein du hall d’autocars.



C’est en 1934 que Nicolas Kunegel, grand-père de Michelle et Daniel, les actuels dirigeants, achète son premier camion et développe le transport de lait entre la Plaine d’Alsace et Colmar.



L’achat des premiers autocars marque la naissance de l’activité transport. Impulsé par le développement de l’industrie dans la région dans les années 1960, l’activité prend un nouveau tournant : le transport de personnel et les lignes régulières deviennent le cœur de métier, sous la direction de Lucien Kunegl (fils de Nicolas) et de son épouse Marie-Anne.