Retour sur la crise : "J'ai vécu au plus profond de moi-même, ces licenciements"

Alors que dorénavant le secteur regarde avec appétit vers l'avenir, il est venu le temps de se gargariser des petites joies du quotidien.



" Je suis toujours en contact avec ces personnes qui sont parties et je suis super fière de dire que j'en ai repris 3. C'est une petite victoire. Nous fêtons aujourd'hui toutes les petites victoires, " lâche plus apaisée Michelle Kunegel.



Pour Climats du monde, un tour-opérateur spécialiste de l'Asie, la reprise a été plus lente à se dessiner. La jonction avec le retour des amoureux de la culture asiatique a été faite en diversifiant les destinations.



" Nous avons formé nos équipes pour qu'elles continuent de toutes travailler. Tout le monde s'est plongé corps et âmes dans cette montée en compétences et cette production qui couvre maintenant l'Afrique, l'Amérique Latine et toujours l'Asie ."



Pour BDC Travel en revanche, c'est maintenant qu'il faut remobiliser les équipes. Après deux ans d'une pandémie aux multiples rebondissements, le personnel est fatigué, voire même à bout.



" La difficulté c'est maintenant, ils nous en veulent en raison du yoyo permanent et d'avoir été pris pour des numéros. Nous avons du mal à les réembarquer dans le quotidien.



La motivation des équipes est très difficile à obtenir, " analyse Valérie Sasset.



Malgré tout, les espoirs ne sont pas nuls dans le tourisme. Le panier moyen est en hausse, l'envie de voyage est bien réelle et même des nouveaux clients, déçus d'internet franchissent les portes des agences.



Pour ces trois femmes, ces deux années auront été riches en enseignements. Leurs entreprises ont plié, sans rompre, les salariés et leurs structures sont devenus plus agiles.



Les liens se sont resserrés avec le staff encore en place.



Et ce tableau ne serait pas complet sans, LA femme du tourisme qui a percé l'écran au point de taper dans l'œil des équipes de campagne d'Emmanuel Macron.



" J'ai un sentiment de fierté vis-à-vis du travail accompli durant ces deux années, mais aussi de ne pas avoir perdu d'adhérents. Nous avons de la chance d'être ici à Punta Cana et d'être encore là, debout "conclut avec émotion Valérie Boned, la secrétaire générale des Entreprises du Voyage.