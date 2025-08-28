TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Delta Air Lines ouvre une ligne directe Boston - Nice Côte d’Azur

3 vols par semaine dès le 17 mai 2026


Après New York JFK et Atlanta, Delta Air Lines desservira Boston en vol direct depuis l'aéroport Nice Côte d’Azur dès le 17 mai 2026.


Rédigé par le Jeudi 28 Août 2025

Delta Air Lines desservira Boston au départ de Nice Côte d'Azur dès le 17 mai 2026 - DepositPhotos.com, bloodua
Delta Air Lines desservira Boston au départ de Nice Côte d'Azur dès le 17 mai 2026 - DepositPhotos.com, bloodua
DITEX
En 2026, Delta Air Lines renforcera sa desserte de l'Europe depuis Boston.

Le 16 mai 2026, la compagnie desservira Madrid en vol direct, puis le 17 mai, elle assurera de la même façon une liaison directe vers l'aéroport Nice Côte d'Azur, à raison de trois vols hebdomadaires chaque mardi, jeudi et samedi.

Ces nouveaux vols seront opérés en Airbus A330-900neo. Les clients Delta One bénéficieront de sièges inclinables, de repas préparés par un chef et d'équipements exclusifs signés Missoni.

"Sur l'ensemble de ces vols, les voyageurs bénéficieront d'une restauration sur-mesure et de divertissements Delta Studio, tandis que les membres SkyMiles bénéficieront d'un Wi-Fi rapide et gratuit, fourni par T-Mobile", indique Delta Air Lines dans un communiqué.

"Cette nouvelle connexion est une excellente nouvelle pour la destination Côte d’Azur France et pour l’aéroport Nice Côte d’Azur déjà connecté en plus de New York JFK et Atlanta avec Newark, Washington et Philadelphie, se réjouit Côte d’Azur France Tourisme dans un communiqué.

Elle confirme la place de la Côte d’Azur comme porte d’entrée internationale et destination de référence pour les clientèles nord-américaines".

Lire aussi : Delta Airlines prépare l’avenir et honore le passé 🔑

Une ouverture de ligne qui conforte la stratégie touristique de la Côte d'Azur

Autres articles
En effet, si les Américains représentaient 9% des touristes internationaux sur la Côte d'Azur en 2019, ils dépassent les 15% en 2024 avec plus de 660 000 séjours, figurant désormais dans le Top 3 des clientèles étrangères et en première place en hébergement marchand pendant la saison estivale.

"Cette clientèle à fort pouvoir d’achat se distingue par une dépense moyenne de plus de 175€ par jour, soit plus du double de celle d’un touriste français. Sa contribution est particulièrement forte aux intersaisons (mai-juin et septembre-octobre). Plus d’un voyageur américain sur deux provient de la Côte Est, rendant la nouvelle liaison avec Boston hautement stratégique", poursuit Côte d’Azur France Tourisme.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie menée conjointement par l’Aéroport Nice Côte d’Azur et Côte d’Azur France Tourisme ainsi que les socio-professionnels azuréens.

Elle coïncide avec la mission fédérée #CotedAzurFrance qui sera organisée en Amérique du Nord, et notamment à Boston, début février 2026, aux côtés des offices de tourisme, hôteliers et professionnels azuréens.

Cette mission viendra renforcer la présence de la Côte d’Azur sur les marchés long-courriers à haut pouvoir d’achat et à durée de séjour plus longue, en complément des marchés de proximité.

Lire aussi : Delta : les clients appelés à voter pour choisir la prochaine destination en Europe !

Lu 243 fois

Tags : boston, delta air lines, nice cote d'azur
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news AirMaG

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails
Resaneo se démarque en proposant régulièrement des produits originaux sur le train. La dernière...
Dernière heure

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&B Hotels pour l’Europe de l’Ouest

Le Dom Pedro Lisboa rejoint le portefeuille de Radisson Individuals

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Sud-Est H/F - CDD - (Nice (06)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Sud-Est H/F - CDD - (Marseille (13)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Larmor-Plage (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx
Partez en France

Partez en France

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC

Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&B Hotels pour l’Europe de l’Ouest

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&amp;B Hotels pour l’Europe de l’Ouest
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias