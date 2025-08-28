Delta Air Lines ouvre une ligne directe Boston - Nice Côte d’Azur

Sur l'ensemble de ces vols, les voyageurs bénéficieront d'une restauration sur-mesure et de divertissements Delta Studio, tandis que les membres SkyMiles bénéficieront d'un Wi-Fi rapide et gratuit, fourni par T-Mobile

Cette nouvelle connexion est une excellente nouvelle pour la destination Côte d’Azur France et pour l’aéroport Nice Côte d’Azur déjà connecté en plus de New York JFK et Atlanta avec Newark, Washington et Philadelphie

Elle confirme la place de la Côte d’Azur comme porte d’entrée internationale et destination de référence pour les clientèles nord-américaines