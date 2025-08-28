Delta Air Lines ouvre une ligne directe Boston - Nice Côte d’Azur

Delta Air Lines desservira Boston au départ de Nice Côte d'Azur dès le 17 mai 2026 - DepositPhotos.com, bloodua
En 2026, Delta Air Lines renforcera sa desserte de l'Europe depuis Boston.
Le 16 mai 2026, la compagnie desservira Madrid en vol direct, puis le 17 mai, elle assurera de la même façon une liaison directe vers l'aéroport Nice Côte d'Azur, à raison de trois vols hebdomadaires chaque mardi, jeudi et samedi.
Ces nouveaux vols seront opérés en Airbus A330-900neo. Les clients Delta One bénéficieront de sièges inclinables, de repas préparés par un chef et d'équipements exclusifs signés Missoni.
"Sur l'ensemble de ces vols, les voyageurs bénéficieront d'une restauration sur-mesure et de divertissements Delta Studio, tandis que les membres SkyMiles bénéficieront d'un Wi-Fi rapide et gratuit, fourni par T-Mobile", indique Delta Air Lines dans un communiqué.
"Cette nouvelle connexion est une excellente nouvelle pour la destination Côte d’Azur France et pour l’aéroport Nice Côte d’Azur déjà connecté en plus de New York JFK et Atlanta avec Newark, Washington et Philadelphie, se réjouit Côte d’Azur France Tourisme dans un communiqué.
Elle confirme la place de la Côte d’Azur comme porte d’entrée internationale et destination de référence pour les clientèles nord-américaines".
Une ouverture de ligne qui conforte la stratégie touristique de la Côte d'Azur
En effet, si les Américains représentaient 9% des touristes internationaux sur la Côte d'Azur en 2019, ils dépassent les 15% en 2024 avec plus de 660 000 séjours, figurant désormais dans le Top 3 des clientèles étrangères et en première place en hébergement marchand pendant la saison estivale.
"Cette clientèle à fort pouvoir d’achat se distingue par une dépense moyenne de plus de 175€ par jour, soit plus du double de celle d’un touriste français. Sa contribution est particulièrement forte aux intersaisons (mai-juin et septembre-octobre). Plus d’un voyageur américain sur deux provient de la Côte Est, rendant la nouvelle liaison avec Boston hautement stratégique", poursuit Côte d’Azur France Tourisme.
Cette décision s’inscrit dans la stratégie menée conjointement par l’Aéroport Nice Côte d’Azur et Côte d’Azur France Tourisme ainsi que les socio-professionnels azuréens.
Elle coïncide avec la mission fédérée #CotedAzurFrance qui sera organisée en Amérique du Nord, et notamment à Boston, début février 2026, aux côtés des offices de tourisme, hôteliers et professionnels azuréens.
Cette mission viendra renforcer la présence de la Côte d’Azur sur les marchés long-courriers à haut pouvoir d’achat et à durée de séjour plus longue, en complément des marchés de proximité.
