Formation : Keytel et l'EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Des formations de haut niveau accessibles à tous les hôtels affiliés à Keytel


Keytel s’associe à l’EHL Hospitality Business School pour offrir aux hôtels affiliés des programmes de formation exécutive en ligne. Cette collaboration vise à renforcer la compétitivité, l’innovation et la gestion des talents dans l’hôtellerie indépendante.


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

Keytel et l’EHL unissent leurs forces pour former les hôtels indépendants - Depositphotos.com, @daboost
Dans un contexte de mutation rapide du marché du travail, Keytel, qui fédère plus de 3 800 hôtels dans 92 pays, annonce un partenariat stratégique avec l’EHL Hospitality Business School, référence mondiale de la formation hôtelière.

L’objectif est d'offrir aux hôtels indépendants un accès privilégié à des programmes exécutifs conçus pour renforcer leur compétitivité, encourager l’innovation et perfectionner la gestion des talents.

Grâce à cette collaboration, les professionnels des établissements membres de Keytel pourront désormais suivre des formations structurées en plusieurs modules : gestion hôtelière, marketing et revenue management, finance et immobilier hôtelier, stratégie et leadership.

Ces programmes, conçus par l’EHL, seront disponibles en ligne pour garantir une accessibilité totale, adaptée aux besoins des hôteliers indépendants.

Répondre aux nouveaux défis du marché du travail

Cette alliance intervient alors que les compétences dans le secteur hôtelier doivent évoluer rapidement.

Selon le Future of Jobs Report 2025 du Forum Économique Mondial, 40% des compétences actuelles deviendront obsolètes ou devront être repensées d’ici cinq ans.

L’EHL, fondée en 1893 à Lausanne, dispose d’une solide expérience dans la formation digitale. Elle a déjà formé plus de 2 000 professionnels dans 60 pays, avec un taux de satisfaction élevé : 92% des participants affirment avoir amélioré leurs performances ou progressé dans leur carrière.

De son côté, Keytel renforce ainsi l’offre de sa plateforme Keytel Academy, dédiée à l’accompagnement et à la montée en compétences de ses hôtels membres.

"Cet accord représente une étape clé dans notre objectif de rendre l’excellence de la formation en hôtellerie accessible à tous les professionnels du secteur, favorisant ainsi l’innovation et la compétitivité de l’hôtellerie indépendante", souligne de son côté l’EHL, dans un communiqué.


Tags : ehl, hotel, keytel
Formation : Keytel et l'EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

