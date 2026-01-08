Voyages de groupes : Tango célèbre 25 ans au service des CSE

Voilà 25 ans que Tango fait voyager les comités d'entreprise, devenus aujourd’hui les comités sociaux et économiques (CSE).
Dès l'origine, sa fondatrice, Nathalie Filez, avait déjà la volonté de développer une activité spécialisée. Rejointe par Rémy Jousse peu après, les co-dirigeants ont fait des voyages sur-mesure leur marque de fabrique, en s’appuyant sur un solide réseau de réceptifs locaux à l’international.
Une dynamique qui se traduit aujourd’hui par un chiffre d’affaires situé entre 4,7 et 4,8 millions d’euros par an.
Chez Tango, une capacité d’adaptation à toute épreuve
Au fil des années, Tango a fait évoluer son offre, au gré des demandes exprimées par les CSE.
Destinations, formats et durée de séjours... ont conduit l’entreprise à ajuster ses propositions, tout en fidélisant sa clientèle. L’agence travaille aujourd’hui avec de nombreux CSE, dont ceux de grands groupes comme Crédit Agricole, Total ou encore Dior.
Mais la crise sanitaire de 2020 reste l'exemple le plus criant de cette nécessité d'adaptation. Nathalie Filez évoque cette phase comme un moment qui a nécessité des ajustements rapides, avec notamment la création de la marque ICI, dédiée au territoire français.
« Nous avons conçu des formules en liberté dans les grandes villes et métropoles françaises, incluant le train et l’hébergement, comme on le ferait sur une ville européenne. Nous avons aussi créé une rubrique "Le monde en France", en partant du constat que certaines régions françaises peuvent rappeler des régions du monde. »
Cette capacité d’adaptation s’est également traduite par des investissements dans les outils et les process. « Nous avons installé des logiciels commerciaux et comptables pour faciliter l'expérience client, ainsi que le paiement en ligne - même s’il est encore relativement peu demandé par les CSE, qui sont souvent déjà bien équipés. »
Quant à l'IA et aux nouveaux outils numériques, la fondatrice de Tango a choisi d'y adhérer : « Il faut prendre le train en marche, il faut faire avec. Nous essayons de profiter de ce que l’IA peut nous apporter quotidiennement, dans la réalisation de nos programmes, dans pas mal de petites choses, même s’il y a sans doute encore moyen de faire mieux. »
Tourisme durable : un engagement revendiqué
Nathalie Filez (tout à gauche) lors d'une conférence dédiée aux CSE et à la RSE, sur l'IFTM 2025 - Photo : A.B.
Dans cette même logique, le groupiste a troqué le traditionnel carnet de voyage contre une pochette électronique. « Cela s’inscrivait dans notre volonté d’être moins impactant, de réduire le plastique, le papier, et de stabiliser nos pratiques. »
Rien d'étonnant quand on connait l’engagement de Tango envers le tourisme durable. Le groupiste, membre par ailleurs du CEAG, est également très impliqué au sein de l’association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable).
Elle soutient aussi depuis de nombreuses années, l’association Solidaires, qui organise chaque été depuis 1979 des séjours d’accueil familial pour des enfants âgés de 6 à 12 ans, issus de la métropole lilloise, qui ne partent jamais en vacances.
Ces séjours ont lieu à la campagne, dans une ancienne ferme, à Etroeungt, commune au cœur de l’Avesnois, où diverses activités sont proposées : vélo, promenade, baignade, grands jeux, ateliers cuisine, art plastiques, veillées...
Une philosophie d'entreprise et des convictions qui se reflètent également dans les choix des destinations, qui s'inscrivent dans une démarche cohérente entre l’activité de l’agence et les attentes de certains CSE, notamment sur les questions de sens, de respect des territoires et de choix de partenaires.
25 ans : une étape, pas un aboutissement
Ce 25e anniversaire s’inscrit donc dans la continuité.
L’entreprise poursuit son activité auprès des CSE en conservant les principes qui ont guidé son développement. Nathalie Filez insiste d'ailleurs sur la stabilité de l’équipe et la relation entretenue avec les partenaires et les clients.
Elle souligne, pour conclure, un élément qu’elle considère comme significatif du fonctionnement de l’entreprise : « 25 ans et zéro SAV » !
