Voyages de groupes : Tango célèbre 25 ans au service des CSE

Au fil des années, Tango a fait évoluer son offre, au gré des demandes exprimées par les CSE.



Destinations, formats et durée de séjours... ont conduit l’entreprise à ajuster ses propositions, tout en fidélisant sa clientèle. L’agence travaille aujourd’hui avec de nombreux CSE, dont ceux de grands groupes comme Crédit Agricole, Total ou encore Dior.



Mais la crise sanitaire de 2020 reste l'exemple le plus criant de cette nécessité d'adaptation. Nathalie Filez évoque cette phase comme un moment qui a nécessité des ajustements rapides, avec notamment la création de la marque ICI, dédiée au territoire français.



« Nous avons conçu des formules en liberté dans les grandes villes et métropoles françaises, incluant le train et l’hébergement, comme on le ferait sur une ville européenne. Nous avons aussi créé une rubrique "Le monde en France", en partant du constat que certaines régions françaises peuvent rappeler des régions du monde. »



Cette capacité d’adaptation s’est également traduite par des investissements dans les outils et les process. « Nous avons installé des logiciels commerciaux et comptables pour faciliter l'expérience client, ainsi que le paiement en ligne - même s’il est encore relativement peu demandé par les CSE, qui sont souvent déjà bien équipés. »



Quant à l'IA et aux nouveaux outils numériques, la fondatrice de Tango a choisi d'y adhérer : « Il faut prendre le train en marche, il faut faire avec. Nous essayons de profiter de ce que l’IA peut nous apporter quotidiennement, dans la réalisation de nos programmes, dans pas mal de petites choses, même s’il y a sans doute encore moyen de faire mieux. »