Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE

Idéal pour vivre une parenthèse de tranquillité, à la campagne, entre Versailles et la ville médiévale de Houdan, aux confins des Yvelines où vient mourir la Normandie, le Domaine de Richebourg propose le confort d'un 4 étoiles.



Il dispose de 23 chambres climatisées (dotées d'une bonne literie et, chacune, d'une salle de bains privative avec douche ou baignoire), réparties dans 11 maisons, d'un espace bien-être (sauna, bains nordiques), d'équipements sportifs et d'une piscine.



La décoration intérieure, confiée à Raphaëlle Bernard (cabinet K for Kuch), mêle authenticité des matériaux anciens, des meubles et objets chinés, et sophistication contemporaine.



Le Domaine estime offrir tout ce qu'il faut pour réussir un week-end ou des vacances en couple ou en famille, une cousinade, un mariage, un shooting photos, des événements privés ou professionnels.



Un petit-déjeuner continental est servi sur place. Chaque maison comportant une cuisine équipée, les clients peuvent préparer leurs repas en autonomie. Pour ceux qui veulent recourir à un traiteur, à un chef à domicile ou à un restaurant, le couple qui gère la maison au quotidien, dispose d'un solide carnet d'adresses locales pour répondre à leurs besoins.



Si l'ensemble du Domaine est privatisable (autour de 13 000 € pour deux nuits), les tarifs sont très abordables pour une seule maison, particulièrement en basse saison.



Ainsi, pour la maison "La Vigie" (deux chambres double et deux salles de bains, plus un canapé-lit dans le salon) dans laquelle nous avons séjourné à la mi-février, compter - en ce moment - à partir de 250 € par nuit. A la belle saison, les prix montent tout de même de 385 à 500 € la nuit.