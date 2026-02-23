TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE

23 chambres réparties dans 11 maisons, un espace bien-être, des équipements sportifs, une piscine, des espaces dédiées aux séminaires...


Inauguré en mai dernier, le Domaine du Moulin de Richebourg a été rénové et transformé en lieu d'hébergement atypique, par Pierres d'Histoire, le premier opérateur hôtelier au service de la sauvegarde du patrimoine. Fier d'avoir réussi la saison touristique 2025, il affiche de nouvelles ambitions.


Rédigé par le Mardi 24 Février 2026 à 07:25

Le Domaine du Moulin de Richebourg, à la mi-février - Photo : PB
Le Domaine du Moulin de Richebourg, à la mi-février - Photo : PB
Devenu, depuis mai dernier, un lieu d'hébergement touristique haut de gamme, le Domaine du Moulin de Richebourg s'enorgueillit d'une belle saison estivale 2025. Et entend se renforcer dans le MICE.

Ces bâtiments historiques doivent leur renaissance à Pierres d'Histoire.

Créée en 2015 en s'inspirant du modèle du Landmarkt Trust britannique, cette "société à mission" se présente comme le "premier opérateur hôtelier au service de la sauvegarde du patrimoine".

Comme voulu par son fondateur et président, Dominique Imbert, elle s'est donnée pour but de "faire revivre des lieux chargés d'histoire pour mieux les partager".

Propriété, au XVIIe siècle, des moines de Bazainville, le Domaine de Richebourg produisait farine et tuiles, utilisant la force motrice du Sausseron, le cours d’eau qui le traverse.

Las, après diverses péripéties et plusieurs changements de propriétaires, ses importants bâtiments - tout de même 1400 m2 ! - et son parc de 3 hectares, étaient, au début du XXIe siècle, fort mal en point.

Le Domaine a finalement été racheté fin 2023 pour 1,5 million d'euros grâce à un partenariat porté par Pierres d’Histoire et IDF Tourisme & Territoires, filiale de la SEM IDF Investissements & Territoires dédiée au développement d’une offre touristique durable en Ile-de-France.

Il a, ensuite, fallu quinze mois de travaux (3,5 millions d'euros), pour en faire un lieu d'hébergement pas comme les autres.

"Nous sommes plus qu'un gîte, pas tout à fait une maison d'hôtes classique et pas non plus un hôtel traditionnel", précise Isabelle Bettan, directrice générale de cet opérateur touristique unique en France.

Le confort d'un 4 étoiles

Dans la Maison "La Vigie" - Photo : PB
Dans la Maison "La Vigie" - Photo : PB
Idéal pour vivre une parenthèse de tranquillité, à la campagne, entre Versailles et la ville médiévale de Houdan, aux confins des Yvelines où vient mourir la Normandie, le Domaine de Richebourg propose le confort d'un 4 étoiles.

Il dispose de 23 chambres climatisées (dotées d'une bonne literie et, chacune, d'une salle de bains privative avec douche ou baignoire), réparties dans 11 maisons, d'un espace bien-être (sauna, bains nordiques), d'équipements sportifs et d'une piscine.

La décoration intérieure, confiée à Raphaëlle Bernard (cabinet K for Kuch), mêle authenticité des matériaux anciens, des meubles et objets chinés, et sophistication contemporaine.

Le Domaine estime offrir tout ce qu'il faut pour réussir un week-end ou des vacances en couple ou en famille, une cousinade, un mariage, un shooting photos, des événements privés ou professionnels.

Un petit-déjeuner continental est servi sur place. Chaque maison comportant une cuisine équipée, les clients peuvent préparer leurs repas en autonomie. Pour ceux qui veulent recourir à un traiteur, à un chef à domicile ou à un restaurant, le couple qui gère la maison au quotidien, dispose d'un solide carnet d'adresses locales pour répondre à leurs besoins.

Si l'ensemble du Domaine est privatisable (autour de 13 000 € pour deux nuits), les tarifs sont très abordables pour une seule maison, particulièrement en basse saison.

Ainsi, pour la maison "La Vigie" (deux chambres double et deux salles de bains, plus un canapé-lit dans le salon) dans laquelle nous avons séjourné à la mi-février, compter - en ce moment - à partir de 250 € par nuit. A la belle saison, les prix montent tout de même de 385 à 500 € la nuit.

Des séminaires "intimistes", "gourmands" et "inspirants"

Dans la maison dite "L'Atelier" - Photo : Domaine de Richebourg
Dans la maison dite "L'Atelier" - Photo : Domaine de Richebourg
Bien que l'hébergement touristique domine, l'activité MICE du Domaine de Richebourg assure déjà 25% du chiffre d'affaires. Une proportion qu'il veut accroître.

Pour des événements, sa grande salle avec mezzanine peut accueillir 48 personnes assises et 100 personnes en format cocktail, en faisant appel à des traiteurs partenaires.

Elle peut également héberger des réunions d'entreprises, des journées d’études et autres séminaires résidentiels "loin des standards classiques de l’hôtellerie d’affaires", fait valoir Isabelle Bettan, la directrice générale de Pierres d'Histoire.

Sur place, les séminaires se veulent "intimistes" (un seul accueilli à la fois, pour garantir confidentialité et personnalisation), "gourmands" (traiteurs et fermes partenaires proposent des menus sains, savoureux et 100% locaux), " inspirants" grâce à des "ateliers favorisant la cohésion et le sens".

Les programmes - comme les devis - sont conçus sur-mesure par une équipe dédiée : logistique clé en main, partenariats locaux, expériences conviviales en pleine nature, prestations traiteur en circuits courts et activités fédératrices, comme ateliers bien-être et ateliers de team building.

Des team buildings pour "oser la fausse note"

Séminaire au Domaine de Richebourg - Photo : Domaine de Richebourg
Séminaire au Domaine de Richebourg - Photo : Domaine de Richebourg
Histoire de montrer à quoi peut ressembler un séminaire de direction en petit comité, le Domaine de Richebourg avait convié, la semaine dernière, un groupe de journalistes et, parmi son panel d'intervenants habituels, choisi le coach Franck Pruvost
pour animer deux ateliers autour de la sensibilité, de l'écoute et du courage d'oser !

Aveugle de naissance, mais néanmoins bardé de diplômes (HEC et autres), Franck Pruvost est un jeune quinquagénaire passionné de management, mais aussi de théâtre et de musique.

Pour ses activités de coaching, il a créé "Sensitive Ways". Il intervient aussi dans "l'Ecole de la fausse note" fondée par Marc Vella.

Lors des team buildings, il propose de ralentir, d'écouter autrement, d'accepter de ne pas voir et d'improviser.

Le premier atelier proposé aux journalistes (leurs yeux avaient été bandés), les a confrontés à un parcours sensoriel aveugle : invités à reconnaître un objet qui leur avait été mis en main, les participants ont dû exercer leur sensibilité et découvert que les signaux faibles parlent bien souvent plus fort que des PowerPoint. Que l'écoute profonde précède la décision juste. Et que l'agilité ne se décrète pas : elle se vit !

Persuadé que l'art du management moderne peut aussi être l'art d'improviser, Franck Pruvost a, lors d'un second atelier organisé autour d'un piano, invité les participants à développer leur capacité à improviser, à oser la fausse note, à ne plus avoir peur de se tromper, bref à collaborer, à ajuster, à oser pour déployer leur potentiel, toutes choses bien utiles dans la vie d'entreprise.

Ces deux ateliers étaient, selon Isabelle Bettan, la directrice générale, des exemples de "ce que veut faire Pierres d'Histoire : pas seulement organiser des séminaires, mais aussi créer des espaces où les dirigeants peuvent se transformer".

Bientôt du nouveau sur le site de Fleury-en-Bière

Pendant une séance de team building avec Franck Pruvost (de dos, au centre), une invitation à repérer les signaux faibles, les yeux bandés - Photo : Domaine de Richebourg
Pendant une séance de team building avec Franck Pruvost (de dos, au centre), une invitation à repérer les signaux faibles, les yeux bandés - Photo : Domaine de Richebourg
Parmi les dix sites (répartis entre l'Ile-de-France, la Normandie et le sud de la France) actuellement au catalogue de Pierres d'Histoire, figure le Domaine de Fleury-en-Bière : il va s'agrandir ce printemps.

Celui-ci sera, tout comme dans le Domaine voisin de Courances et comme le Domaine de Richebourg, ouvert aussi bien aux hébergements touristiques, au shooting photos qu'au MICE.

Si à Richebourg, il a fallu acheter les murs, dans beaucoup de cas, Pierres d'Histoire agit seulement en tant qu’opérateur, des propriétaires privés - par exemple ceux de Courances et ceux de Fleury - lui ayant fait appel pour être accompagnés sur la partie rénovation et exploitation.

A l'avenir, l’objectif de Pierres d'Histoire est d'ailleurs de miser sur un modèle apparenté à la franchise. Et ce, d'autant plus que l’objectif est clair : doubler le portefeuille du groupe d’ici 5 ans.

