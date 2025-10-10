Cyberattaque dans les aéroports : ce que personne ne veut vraiment voir

Ce type d’incident ne touche pas "les autres". Il révèle surtout trois vérités qu’on préfère souvent éviter dans le tourisme :



1. On dépend tous de systèmes partagés

Un logiciel centralisé pour les check-ins. Un GDS commun. Un outil de paiement en ligne. Si l’un tombe, tout tombe.



2. Les conséquences sont réelles, immédiates, coûteuses

Ce ne sont pas des fichiers volés dans un cloud obscur. Ce sont des clients qui ratent leur vol. Des agents au bord du burn-out. Des coûts de support qui explosent. Et une image qui en prend un coup.



3. Le maillon faible est souvent invisible.

Un prestataire que vous ne connaissez même pas peut mettre à genoux toute votre chaîne. Ce n’est pas de la malchance. C’est une dépendance non questionnée.



Le risque zéro n’existe pas. Mais l’aveuglement, lui, est évitable.



Ce genre d’attaque ne signifie pas que vous êtes incompétent si cela vous arrive. Même bien protégé, on peut tomber. Le problème, c’est quand on ne sait même pas sur qui on s’appuie. Quand on n’a pas identifié ses points de rupture. Quand on découvre trop tard que son fournisseur de paiement ou son logiciel de back-office n’a pas de plan B.



La cybersécurité, ce n’est pas de l’optimisation. C’est aussi vérifier la solidité de votre chaine d’approvisionnement. Aussi essentielle que de vérifier la solvabilité d’un partenaire ou la qualité d’un prestataire. Parce que si votre prestataire tombe et vous emporte avec lui, tout le reste n’a plus beaucoup d’importance.



Le secteur aime parler d’expérience client, de fluidité, de parcours sans couture. Mais il oublie parfois que tout ça repose sur du code, des serveurs, des prestataires, des lignes d’accès. Invisibles… jusqu’au jour où ça casse.



On pense toujours que ce sont les cyberattaques qui vont trop vite. La vérité, c’est qu’on va trop lentement à les prendre au sérieux.



Ce n’est pas un sujet "IT" qu’on délègue. C’est un pilier stratégique à remettre au centre de la table. Pas pour faire peur. Juste pour éviter de finir à genoux, comme ces passagers en ligne devant un comptoir éteint.