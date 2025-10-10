Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Calafell Évasion est un réceptif francophone installé en Espagne depuis 1996.
L’agence s’adresse principalement aux agences de voyages, voyagistes, associations et clients individuels francophones, et propose une large gamme de circuits et séjours sur mesure dans toute la péninsule ibérique, y compris ses îles. Son offre couvre l’Espagne et le Portugal, avec des programmes adaptés à tous types de voyageurs : groupes, familles, seniors ou voyageurs individuels.
L’agence conçoit des voyages personnalisés, allant des circuits classiques (Andalousie, Catalogne, Portugal historique…) aux séjours thématiques (gastronomie, vin, traditions locales, fêtes populaires), en passant par des programmes combinés Espagne-Portugal. Chaque itinéraire est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des clients, en termes de rythme, de type d’hébergement, de transport et d’activités.
Depuis 2018, Calafell Évasion a développé Iberoholidays, une marque dédiée aux voyageurs individuels à la recherche de flexibilité et d’expériences authentiques. Cette initiative complète l’offre historique de l’agence, initialement centrée sur les groupes, et permet de toucher un public plus large tout en maintenant une qualité de service élevée.
Calafell Evasión acquiert le réceptif portugaus Promenade
L’acquisition en 2025 du réceptif portugais Promenade a renforcé la présence de Calafell Évasion au Portugal, enrichissant son portefeuille de circuits et consolidant son expertise locale.
Retrouvez la fiche Calafell Évasion.
