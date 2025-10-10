Espagne : Santander, balcon chic sur la côte cantabrique [ABO]

Après ce bon bol d’air pur, retour dans un centre-ville pour le moins contrasté.



Le quartier de Puertochico - c’est le plus ancien de la cité et c’est un ancien port - qui lui est accolé, vaut bien sûr le détour.



Mais, il est tout aussi agréable de flâner au hasard des petites rues plus centrales et de quelques jolies places, par exemple la Plaza Porticada aux élégantes arches, la Plaza Ayuntamiento, la Plaza Cañadío ou encore la Plaza Pombo. Partout, restaurants et bars à tapas invitent à s’attarder autour d’un verre.



Pour autant, il ne faut pas manquer l’imposante cathédrale à l’architecture complexe, quoique surtout gothique. Et pourquoi pas aussi, faire une halte à la Plaza de Toros, autrement dit les Arènes.



Certes, même en Espagne, la corrida n'a plus très bonne presse mais si on a la chance de séjourner à Santander en septembre, on pourra - à condition de réserver à l’avance - s’y offrir l’un des spectacles du Festival de musique qui se tient alors à la Plaza de Toros.



En septembre dernier, l’une de ses vedettes était Ana Belén, sommité de la scène musicale espagnole qui, tout comme son mari, Victor Manuel, symbolise la transition démocratique des années 1970-80. Autant le dire, la foule était en liesse, ce soir-là...



On gagne aussi à s’attarder au Centre Botín qui fait la fierté de Santander. Conçue par le célèbre Génois Renzo Piano, son architecture futuriste aux volumes arrondis, surélevés sur pilotis au-dessus de l’océan, ne laisse pas indifférent. Et ses passerelles légères en verre et acier offrent des vues imprenables sur la baie.



En outre, le Centre Botín propose de belles expositions d’artistes modernes sinon contemporains, souvent renommés. Par exemple, l’été dernier, une rétrospective très fournie consacrée à Maruja Mallo, artiste avant-gardiste de la scène artistique espagnole mais aussi argentine au XXe.



Aussi prestigieux soit-il, le Centre Botín n'est qu'un élément de "l'Anneau Culturel" mis en avant par Santander pour renforcer son attractivité. Outre le Musée de la Préhistoire et de l'Archéologie de Cantabrie (MUPAC) et un Musée d'histoire de la ville, cet "Anneau" inclut cinéma, théâtre, concerts et moults expositions... en salle ou en plein air.



Prochainement doit également s'installer, non loin du Centre Botin, dans les anciens locaux de la Banque d'Espagne en Cantabrie, un Centre associé au Musée national Reina Sofía. Ce nouveau Centre abritera les prestigieuses archives Lafuente, qui rassemblent un vaste fonds documentaire spécialisé dans l'histoire de l'art du XXe siècle en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis.