Brittany Ferries : "Le surcoût de l'ETA peut décourager certains voyageurs" [ABO]

À leur arrivée dans nos ports, ils devront subir un contrôle biométrique, avec empreintes et photo. Ce sera un contrôle physique, ce qui nous fait redouter des attentes de deux heures à la sortie nos ports. Même si ce n'est pas de notre ressort - ce sont des moyens régaliens - c'est nous, Brittany Ferries, que les clients associeront à cette mauvaise expérience. Oui, clairement. L'Exit Entry System (ESS) est un registre européen des entrées et sorties pour les voyageurs venant de pays tiers - les Britanniques en font désormais partie.

Absolument. Nos longues lignes, vers l’Irlande ou l’Espagne, représentent 50% de notre chiffre d’affaires. Et on voit bien que les passagers recherchent autre chose : de l’espace, du temps, du confort. C’est l’expérience du voyage qui compte.



Les Français peuvent embarquer pour des mini-croisières, de Roscoff vers Plymouth et Santander. On voit des dauphins ou même des baleines dans le golfe de Gascogne, on profite d’une traversée calme. Ce sont des moments de suspension, c'est presque du luxe aujourd’hui d'avoir ces quelques heures devant soi.



C’est notre réponse au "slow tourisme", et une vraie alternative à l’aérien ou à la route, notre principale concurrente.



Nos destinations sont toutes belles, hors des sentiers battus. On arrive dans de très beaux ports à Saint-Malo, face aux remparts, Santander ou Cork…