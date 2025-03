Brittany Ferries tient son cap sur la croissance

Le 20 février 2025, le Guillaume de Normandie, second navire hybride de Brittany Ferries et jumeau du Saint-Malo, a officiellement rejoint le pavillon français lors d’une cérémonie de francisation à Santander, en Espagne. Ce ferry de dernière génération, propulsé par un système hybride combinant gaz naturel liquéfié (GNL/Bio-GNL) et batteries électriques, incarne l’engagement de la compagnie en faveur de la transition énergétique.



Affecté à la ligne Ouistreham/Portsmouth, il entrera en service le 18 avril 2025 après son baptême prévu le 28 mars à Caen. . Avec une capacité de 1 300 passagers et 222 cabines, ce navire est une avancée majeure pour le transport maritime durable.



« Le Guillaume de Normandie est la traduction de notre engagement en faveur de la décarbonation et de notre partenariat historique avec la Région Normandie » , souligne Jean-Marc Roué.