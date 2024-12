Dream Yacht s'enrichit de trois nouveaux itinéraires

pour son nouvel itinéraire de croisière à la cabine Athens Dream, avec des escales à Perdika, Hydra, Spetses et Poros.Dream YachtLes tarifs de ces croisières à la cabine comprennentEn juin, dernier, l'entreprise avait annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de croisières avec équipage Platinum aux Bahamas et aux îles Vierges, des charters personnalisés en partenariat avec Paradise Yacht Management. Dream Yacht a été fondée en 2000 par Loïc Bonnet . L'entreprise propose plus de 45 zones de navigation et une flotte de monocoques et de catamarans. Le groupe emploie plus de 600 personnes dans 31 pays.