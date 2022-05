Diplômé de Sciences Po Bordeaux, Loïc Bonnet a démarré comme journaliste en presse quotidienne nationale (JDD) puis régionale (Presse Océan) avant d’arriver à la location de voiliers, par le biais d’une activité de conseil.



Il rejoint d’abord Stardust en tant que directeur marketing et commercial puis directeur général, et est nommé en 1999 DG Europe de The Moorings. En 2001, l’entreprise de location Dream Yacht voit le jour aux Seychelles avec une flotte composée de 6 bateaux.



Serial-développeur, Loïc Bonnet est rapidement parvenu à imposer le Groupe parmi les leaders du marché de la location de bateaux de plaisance. Il va peu à peu prendre la tête de ce marché et en devenir le premier acteur mondial, fort d’une flotte de près de 1050 navires.



Loïc Bonnet confirme le leadership mondial de Dream Yacht Charter avec les acquisitions successives de l’agence française Vent de Mer, du spécialiste suédois de la côte adriatique Croatia Yacht-Club, et la prise de contrôle du tour-opérateur allemand Argos puis de Samboat