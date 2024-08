El Camino del Norte : balade océane à l’ouest de l’Espagne

Pas besoin d’être pèlerin pour découvrir les Asturies et la Galice. Le tourisme pédestre vers Saint-Jacques-de-Compostelle a beau être le moteur de l’économie régionale, les milliers de marcheurs arpentant les chemins n’empêchent pas les autres voyageurs d’apprécier les deux régions atlantiques du pays. Car en voiture, il est aussi possible de longer le Camino del Norte.



Venant du Pays basque et de Cantabrie, ce chemin de Saint-Jacques longe les 350 km de côtes des Asturies, collé à l’océan ou ondulant près de lui. Rien à voir ici avec le littoral écrasé de soleil de la Costa Brava et d’Andalousie. Accidentée et verte, la côte dévoile des petits ports lovés au bord de rias, des maisons aux toits couverts d’ardoises et une activité de pêche encore prospère. A l’écart de la mer, le paysage roule sa bosse entre de grosses collines verdoyantes, plantées de pins et de châtaigniers, parsemées de prairies à vaches et de fermes isolées. La météo est humide, fraîche et pluvieuse. L’été, le mercure dépasse rarement les 27° C.