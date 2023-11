Cinque Terre, les trésors de l’Italie Ligurienne Organisez votre séjour

Découvrez la région des Cinque Terre, au nord-ouest de l’Italie, et profitez d’un séjour exceptionnel au cœur d’une des plus belles régions du pays.

Rédigé par Manon Morelli le Mercredi 8 Novembre 2023

Sommaire



Histoire des Cinque Terre



Monterosso al Mare



Vernazza



Corniglia



Manarola



Riomaggiore



Quelle est la meilleure période pour visiter les Cinque Terre ?



Histoire des Cinque Terre Riviera italienne, les Cinque Terre sont cinq véritables joyaux historiques, témoins des vies et des cultures qui ont prospéré dans cette partie de la Ligurie au fil des siècles. Ces villages, avec leurs façades colorées et leurs vignes en terrasse, offrent un aperçu d'un mode de vie méditerranéen qui a peu changé depuis leur fondation au Moyen Age.



L'histoire des Cinque Terre en liée à la mer et à la terre. Leurs habitants originels étaient des paysans et des pêcheurs qui ont trouvé dans ces falaises un lieu de refuge et de subsistance. Ces villages ont été bâtis sur des rochers sur la mer, leur offrant une protection naturelle contre les envahisseurs potentiels. Durant des siècles, ces communautés isolées ont survécu grâce à leur ingéniosité et à leur capacité à cultiver la vigne et les olives sur des bandes de terre sur la montagne.



Les traces de l’existence des Cinque Terre remontent à des documents datant du XIe siècle. Monterosso et Vernazza étaient les premiers à être mentionnés, et ce sont eux qui, grâce à leur emplacement et à leurs installations portuaires, ont joué un rôle majeur dans le commerce maritime régional. À l'époque, la Ligurie était un territoire disputé par les puissances maritimes, notamment Gênes, Pise et Venise, ce qui a eu pour conséquence la fortification de certains de ces villages.



À travers les âges, les Cinque Terre ont vu se succéder différentes influences culturelles. Les habitants ont enduré des périodes de prospérité ainsi que des temps difficiles, comme les invasions pirates qui étaient fréquentes sur la Méditerranée. Ils ont érigé des tours de guet — certaines subsistent encore aujourd’hui — pour surveiller l'horizon et se protéger des menaces venant de la mer. Malgré ces aléas, les villageois ont continué à labourer leurs champs en terrasses, exploitant chaque parcelle de terre fertile.



Le réseau de sentiers, escaliers et chemins qui relient les villages témoigne de la nécessité de se déplacer entre les bourgs, malgré la géographie difficile. Les sentiers, aujourd'hui fortement appréciés par les randonneurs, étaient autrefois les artères vitales du commerce et de la communication entre les points principaux. Ces chemins permettaient le transport des marchandises telles que le vin, l'huile d'olive et les agrumes, produits qui restent emblématiques de la région.



Le XXe siècle a apporté avec lui de nouveaux défis et changements. L’arrivée du chemin de fer dans les années 1920 a ouvert les villages au monde extérieur, mettant fin à leur isolement séculaire. Cette innovation a posé les bases de l’essor touristique des Cinque Terre, mais a également amené les jeunes générations à délaisser les pratiques agricoles ancestrales au profit d’emplois dans les centres urbains ou dans le secteur naissant du tourisme.



Les Cinque Terre, avec Porto Venere et les îles de Palmaria, Tino et Tinetto, ont été classées au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997, reconnaissant ainsi leur valeur culturelle et historique unique. Cette reconnaissance a permis de préserver les traditions et l'environnement, mais a également accentué le flot de touristes, menaçant paradoxalement l'équilibre même qui avait permis de conserver ces lieux pendant des siècles.



Aujourd'hui, les Cinque Terre représentent un patrimoine vivant, une capsule temporelle de la Méditerranée d’antan. Les habitants continuent à entretenir avec soin les vignes et à préserver les bâtiments historiques, tout en accueillant les visiteurs venus du monde entier pour s'immerger dans leur histoire. Aller de village en village au cœur du parc national des Cinque Terre est une expérience unique que nous vous invitons à découvrir. Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al Mare et Riomaggiore n’attendent plus que vous !

Monterosso al Mare Monterosso al Mare est le plus grand des villages des Cinque Terre. Il est notamment réputé pour sa plage de sable fin spacieuse et ses eaux claires qui invitent à la baignade. Les visiteurs sont accueillis par une vue charmante de maisons colorées et de petites rues pavées qui témoignent d'un riche passé historique. Au centre du village se dresse l'église de San Giovanni Battista, un édifice remarquable avec ses bandes alternées noires et blanches, racontant des siècles d'histoire locale.



Flâner à Monterosso al Mare, c'est marcher dans un tableau vivant où chaque coin de rue présente une scène nouvelle. Monter sur les hauteurs pour rejoindre le monastère des Capucins offre un paysage de cartes postales avec une vue imprenable sur le village et la mer.



La cuisine locale est simple mais savoureuse, faisant honneur aux produits de la mer et aux traditions liguriennes. Le pesto, préparé avec du basilic frais, est un incontournable, tout comme le vin local qui capte l'essence du terroir. Monterosso est plus qu'une étape touristique, c'est une expérience à part entière qui invite à la détente et à l'appréciation des petits plaisirs de la vie italienne.

Vernazza Vernazza, avec son port et ses bateaux colorés, est un village pittoresque des Cinque Terre qui équilibre parfaitement le charme maritime avec son riche héritage médiéval. Les maisons aux couleurs douces bordent les rues sinueuses menant vers l'eau, tandis que le château des Doria se dresse fièrement au-dessus, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Près du port de Vernazza, l'église de Santa Margherita d'Antiochia, avec son clocher qui pointe vers le ciel, est une présence rassurante et un point de repère pour les marins.



La randonnée entre les villages est une activité prisée, où chaque virage des sentiers dévoile des vues époustouflantes sur le littoral et les collines cultivées.



Vernazza est une fenêtre sur un mode de vie tranquille et authentique, où la culture et la nature se rencontrent pour créer des expériences mémorables pour tous ceux qui visitent ce village enchanteur.

Corniglia Corniglia se distingue parmi les villages des Cinque Terre, non pas par sa proximité à la mer, mais par son emplacement unique sur un éperon rocheux élevé. Sans accès direct à la plage, ce village perché offre une retraite paisible loin du rythme plus trépidant des autres localités côtières. Les visiteurs qui entreprennent l'ascension, que ce soit en grimpant les marches de la Lardarina ou en parcourant la route sinueuse, sont récompensés par un lieu empreint d'une tranquillité qui a peu varié au fil des siècles.



Les ruelles de Corniglia, avec leurs maisons en pierre, s'ouvrent sur de petites places où le temps semble s'écouler plus lentement. L'agriculture y est toujours pratiquée sur des terrasses escarpées, témoignant de la persévérance des habitants et offrant des vins tels que le



Au cœur du village, l'église de San Pietro se dresse en symbole du riche patrimoine culturel et historique de Corniglia. Les points de vue, accessibles par des sentiers bordant le village, offrent des perspectives époustouflantes sur la mer, fusionnant l'azur du ciel avec celui des vagues en contrebas.



Corniglia invite à une immersion dans une Italie plus authentique, où le bruissement de la nature et la cadence de la vie locale invitent à l'émerveillement et à la contemplation.

Manarola Manarola est un enchevêtrement de maisons colorées accrochées aux falaises plongeant dans la Méditerranée. Les petites rues de ce village, avec leurs escaliers abrupts et leurs vues sur la mer, dégagent un charme naturel. Ce lieu est autant une ode à la persistance humaine qu'à la beauté de la nature, avec des vignes qui grimpent en terrasses jusqu'aux sommets des collines.



Le village respire au rythme de l'eau dans le petit port. L'attrait majeur est le sentier Via dell'Amore qui offre des panoramas à couper le souffle sur la côte, surtout au coucher du soleil quand le ciel se teinte de rouge et d'orange.



Manarola est réputée pour son vin, un nectar doux témoignant de l'agriculture locale et du savoir-faire des vignerons. La gastronomie y est simple et délicieuse, axée sur le poisson frais et le pesto, révélateur des herbes et des produits locaux.



Visiter Manarola, c'est plonger dans une nouvelle expérience où la culture et l'histoire se fondent dans le paysage côtier, invitant à l'admiration et à la contemplation.

Riomaggiore Riomaggiore est souvent le premier arrêt pour ceux qui explorent les Cinque Terre. C’est un village accroché à un ravin, ses maisons colorées se pressant les unes contre les autres jusqu'au port. Ici, la mer a façonné la vie des habitants, et le port reste un centre d'activité bourdonnant de pêcheurs et de bateaux.



Les rues de Riomaggiore, avec leurs détours et leurs montées abruptes, sont une invitation à l'exploration. Le château et l'église de San Giovanni Battista apportent une touche d'histoire, témoignant du passé défensif et religieux du village. Les traditions sont également préservées dans la viticulture, avec des vignobles en terrasse qui produisent des vins appréciés pour leur caractère unique.



La gastronomie à Riomaggiore s'inspire de la mer, avec des plats riches en fruits de mer frais, reflet des saveurs locales. La Riomaggiore à Manarola.



À la fin de la journée, Riomaggiore s'illumine de lumières qui scintillent sur l'eau, créant une ambiance paisible. C'est un lieu où l'histoire, la cuisine et les paysages se mêlent pour offrir une expérience authentique et mémorable de

Quelle est la meilleure période pour visiter les Cinque Terre ?



Au printemps, le temps est généralement doux, les fleurs sont en pleine floraison, et la nature est particulièrement luxuriante, ce qui rend les randonnées entre les petits villages très agréables. De plus, il y a généralement moins de touristes qu'en plein été, ce qui signifie que les sentiers et les restaurants ne sont pas surfréquentés.

L'été (juillet et août) offre un temps chaud et ensoleillé idéal pour la baignade et les activités nautiques, mais c'est aussi la haute saison touristique. Les plages et les sentiers peuvent être très fréquentés, et les prix des hébergements ont tendance à augmenter. De plus, la chaleur peut rendre les randonnées moins confortables.

L'automne est un excellent choix. Les températures sont confortables pour les activités de plein air, et les couleurs de la végétation sont magnifiques. C'est aussi la période des vendanges, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les amateurs de vin. De même, la fréquentation touristique diminue après l'été, permettant de profiter des sites dans une ambiance plus détendue.

L'hiver est moins conseillé pour une visite des Cinque Terre car le temps peut être imprévisible, avec une possibilité de pluie et de vents forts. Beaucoup de services touristiques, comme les bateaux de visite et certains hôtels, peuvent être fermés ou avoir des horaires réduits durant cette période.

En considérant le climat, les foules et l'ouverture des attractions, le printemps et l'automne restent donc les saisons les plus recommandées pour visiter les Cinque Terre.



Publié par Manon Morelli

