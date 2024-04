Voyage : Pourquoi l'Espagne veut moins de touristes l'été ?

Pour amorcer cette désaisonnalisation, l'OT communique par thématique selon les périodes de l'année.



Ainsi, la saison des jardins vient de se refermer, va s'ouvrir celle du paddle tennis, un sport très populaire en Espagne et dont la notoriété monte en France.



Ce n'est pas tout, car le bureau français veut aussi pousser les professionnels à la réflexion.



" Le 19 septembre lors de l'IFTM Top Resa, nous allons organiser une après-midi de travail, autour du futur du tourisme.



Nous allons aborder les sujets comme les mobilités par exemple l'avion ou la façon de se déplacer dans les villes, la relation avec les territoires, celle aussi entre les touristes et les locaux (...) toutes ces questions qui ont à voir avec les grands défis que nous avons en commun avec la France.



Pour nous le futur du tourisme, ce n'est pas seulement de dire que nous sommes une destination durable, il faut aller un peu au cœur des problèmes et y travailler, " envoie comme message la directrice de l'office du tourisme d'Espagne à Paris.



Une organisation qui était présente au salon du Ditex, pour faire passer quelques messages auprès des agents de voyages et tour-opérateurs hexagonaux.



Les packages ne reprèsentent que 9% des voyages effectués en Espagne par des voyageurs français. Le BtoB doit plus peser dans la balance.



" Pour nous, travailler avec les agents de voyages est très importante (...) parce que ça rassure et quand il y a un problème les agences sont là (...) elles nous aident aussi à faire connaître des destinations, des itinéraires différents.



Nous essayons de nous mettre à leur hauteur. Il y a moins d'agents de voyages et ils ont beaucoup de travail (...) nous devons être plus à leur écoute et créer des activités en pensant à eux, qu'elles soient plus commerciales, plus ludiques et plus conviviales, " conclut-elle.



En Espagne, l'avenir du tourisme se réfléchit collectivement et avec la distribution...