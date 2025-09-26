TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

le trafic aérien perturbé


L’Espagne est placée en alerte rouge ce lundi 29 septembre 2025 sur son littoral est. Des pluies diluviennes sont attendus. Le trafic aérien est perturbé. Cet épisode de fortes pluies ravivent le souvenir des inondations meurtrières d’octobre 2024.


Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ? - Depositphotos.com Auteur sunakri
L'Espagne vit ce lundi 29 septembre 2025 un épisode météorologique d'une intensité exceptionnelle sur son littoral est.

Les provinces de Valence, Castellón et Tarragone, ainsi que plusieurs communes d’Aragon et de Murcie, font face à une alerte rouge en raison de pluies diluviennes, pouvant dépasser localement 180 mm en douze heures.

Dès dimanche soir, l’AEMET a déclenché son niveau d’alerte maximal. La population a été invité à éviter tout déplacement, à s’éloigner des cours d’eau et à se réfugier dans les étages supérieurs.

Les écoles, bibliothèques, marchés et parcs ont été fermés par les autorités locales pour la journée.

Le quai d'Orsay recommande de suivre les consignes données par les autorités espagnoles.

Alerte rouge aux pluies en Espagne : impact majeur sur le trafic aérien

Sur le site Internet de l'aéroport de Valence, plusieurs vols sont annulés. La plateforme recommande aux passagers de vérifier le statut de leur vol auprès de votre compagnie aérienne.

Des inondations et crues soudaines sont redoutées, la région de Valence ayant déjà été marquée par des catastrophes meurtrières en octobre 2024.

En effetelle avait été frappée par de violentes inondations ayant causé la mort de 236 personnes.

Cette tragédie avait provoqué la colère des habitants, qui dénonçaient la gestion des alertes et des secours, sur fond de tensions politiques entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite quant au partage des responsabilités.

A lire aussi : Futuroscopie - "Goutte froide" à Valence : L’impensable est à venir !


