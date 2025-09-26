Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

Sur le site Internet de l'aéroport de Valence, plusieurs vols sont annulés. La plateforme recommande aux passagers de vérifier le statut de leur vol auprès de votre compagnie aérienne.la région de Valence ayant déjà été marquée par des catastrophes meurtrières en octobre 2024.En effetelle avait été frappée par de violentes inondations ayant causé la mort de 236 personnes.Cette tragédie avait provoqué la colère des habitants, qui dénonçaient la gestion des alertes et des secours, sur fond de tensions politiques entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite quant au partage des responsabilités.