Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ? - Depositphotos.com Auteur sunakri
L'Espagne vit ce lundi 29 septembre 2025 un épisode météorologique d'une intensité exceptionnelle sur son littoral est.
Les provinces de Valence, Castellón et Tarragone, ainsi que plusieurs communes d’Aragon et de Murcie, font face à une alerte rouge en raison de pluies diluviennes, pouvant dépasser localement 180 mm en douze heures.
Dès dimanche soir, l’AEMET a déclenché son niveau d’alerte maximal. La population a été invité à éviter tout déplacement, à s’éloigner des cours d’eau et à se réfugier dans les étages supérieurs.
Les écoles, bibliothèques, marchés et parcs ont été fermés par les autorités locales pour la journée.
Le quai d'Orsay recommande de suivre les consignes données par les autorités espagnoles.
Les provinces de Valence, Castellón et Tarragone, ainsi que plusieurs communes d’Aragon et de Murcie, font face à une alerte rouge en raison de pluies diluviennes, pouvant dépasser localement 180 mm en douze heures.
Dès dimanche soir, l’AEMET a déclenché son niveau d’alerte maximal. La population a été invité à éviter tout déplacement, à s’éloigner des cours d’eau et à se réfugier dans les étages supérieurs.
Les écoles, bibliothèques, marchés et parcs ont été fermés par les autorités locales pour la journée.
Le quai d'Orsay recommande de suivre les consignes données par les autorités espagnoles.
Alerte rouge aux pluies en Espagne : impact majeur sur le trafic aérien
Autres articles
-
Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
-
Selatt Erdogan : des rêves de diplomate à ceux d'un tourisme plus durable
-
Tourisme : la France n’a jamais été le leader mondial, mais est-ce si grave ? [ABO]
-
European Camping Group rachète Alannia
-
Mas Salagros lance Mas del Bosc, une nouvelle suite écoresponsable
Sur le site Internet de l'aéroport de Valence, plusieurs vols sont annulés. La plateforme recommande aux passagers de vérifier le statut de leur vol auprès de votre compagnie aérienne.
Des inondations et crues soudaines sont redoutées, la région de Valence ayant déjà été marquée par des catastrophes meurtrières en octobre 2024.
En effetelle avait été frappée par de violentes inondations ayant causé la mort de 236 personnes.
Cette tragédie avait provoqué la colère des habitants, qui dénonçaient la gestion des alertes et des secours, sur fond de tensions politiques entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite quant au partage des responsabilités.
A lire aussi : Futuroscopie - "Goutte froide" à Valence : L’impensable est à venir !
Des inondations et crues soudaines sont redoutées, la région de Valence ayant déjà été marquée par des catastrophes meurtrières en octobre 2024.
En effetelle avait été frappée par de violentes inondations ayant causé la mort de 236 personnes.
Cette tragédie avait provoqué la colère des habitants, qui dénonçaient la gestion des alertes et des secours, sur fond de tensions politiques entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite quant au partage des responsabilités.
A lire aussi : Futuroscopie - "Goutte froide" à Valence : L’impensable est à venir !
🔴⚠️ AVISO ROJO | Lluvias torrenciales.— AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2025
➡️ Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.
➡️ ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/xOtEEIaInr