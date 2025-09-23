TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Calafell Evasión rachète Promenade et accélère sur le Portugal

Une acquisition pour couvrir la péninsule ibérique


Calafell Evasión renforce sa présence au Portugal en rachetant Promenade, dirigé par Mariana Delgado, pour couvrir toute la péninsule ibérique.


Rédigé par le Mercredi 24 Septembre 2025

Les équipes de Calafell Evasión et de Promenade réunies sur le stand de Calafell Evasión à l'IFTM - Photo CE
Les équipes de Calafell Evasión et de Promenade réunies sur le stand de Calafell Evasión à l'IFTM - Photo CE
DITEX
C'est une alliance de bon sens.

Calafell Evasión réceptif spécialiste de l'Espagne et qui dispose aussi d'un bureau au Portugal vient de racheter Promenade, spécialiste du Portugal.

Dirigé par Mariana Delgado, Promenade compte 6 salariés au sein de ses équipes.

Cette acquisition permet à Calafell Evasión d'accélérer sur le Portugal.

"Mariana est très connue sur le marché français. Nous avions la volonté de nous développer sur le Portugal avec du personnel sur place. Nous étions déjà partenaires avec Mariana, certains de nos gros clients travaillent déjà avec Promenade", explique Jérôme Pouil.

Calafell Evasión : quadriller Espagne, Portugal et lancer Madère et les Açores

L'opération avait déjà été envisagée avant la pandémie, mais la Covid était venue chambouler les plans.

Mariana Delgado accompagnera encore l'entreprise pendant plusieurs mois. Pour Jérôme Pouil, l'ambition est "de quadriller toute la péninsule ibérique" avant de développer Madère et les Açores.

"Nous avons déjà quelques demandes sur ces destinations".

Calafell Evasión est spécialiste des voyages en groupe, des circuits culturels et touristiques.

Les deux entités réunies pèseront près de 20 M€. "Nous avons des clients qui nous suivent depuis 15 ou 20 ans. Nous ne voulons pas aller dans la démesure, mais poursuivre notre développement" conclut Jérôme Pouil.

Lu 128 fois

Tags : calafell evasion, portugal
