Calafell Evasión rachète Promenade et accélère sur le Portugal

L'opération avait déjà été envisagée avant la pandémie, mais la Covid était venue chambouler les plans.



Mariana Delgado accompagnera encore l'entreprise pendant plusieurs mois. Pour Jérôme Pouil, l'ambition est "de quadriller toute la péninsule ibérique" avant de développer Madère et les Açores.



"Nous avons déjà quelques demandes sur ces destinations" .



Calafell Evasión est spécialiste des voyages en groupe, des circuits culturels et touristiques.



Les deux entités réunies pèseront près de 20 M€. "Nous avons des clients qui nous suivent depuis 15 ou 20 ans. Nous ne voulons pas aller dans la démesure, mais poursuivre notre développement" conclut Jérôme Pouil.