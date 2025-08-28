TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Le Dom Pedro Lisboa rejoint le portefeuille de Radisson Individuals

263 chambres et suites, dont une suite présidentielle


Le Dom Pedro Lisboa, hôtel emblématique de la capitale portugaise, rejoint le portefeuille Radisson Individuals. Avec ses 263 chambres et suites, son offre gastronomique variée, son spa et ses espaces événementiels, l’établissement renforce la présence du groupe Radisson au Portugal tout en conservant son identité propre.


Rédigé par le Jeudi 28 Août 2025

Radisson Hotel Group poursuit son expansion au Portugal avec l’intégration du Dom Pedro Lisboa Hotel à Lisbonne - Depositphotos.com, @sepavone
Radisson Hotel Group poursuit son expansion au Portugal avec l’intégration du Dom Pedro Lisboa Hotel à Lisbonne - Depositphotos.com, @sepavone
DITEX
Radisson Hotel Group poursuit son expansion au Portugal avec l’intégration du Dom Pedro Lisboa Hotel à son portefeuille Radisson Individuals.

Situé dans le quartier d’Amoreiras, l’établissement de 263 chambres et suites, dont une suite présidentielle, propose une offre comprenant deux restaurants, deux bars ainsi qu’un centre de bien-être.

À proximité de l’Avenida da Liberdade, de la place Marquês de Pombal et du parc Eduardo VII, le Dom Pedro Lisboa bénéficie d’une localisation centrale.

"Le Portugal est un marché clé pour nous, avec Lisbonne comme moteur d’attractivité. Le Dom Pedro Lisboa Hotel est un établissement emblématique connu pour son prestige et son service.

Grâce à Radisson Individuals, il bénéficiera désormais de nos canaux de distribution mondiaux et de nos programmes de fidélité, tout en conservant son identité propre", a souligné Joep Peeters, senior vice president Franchise de Radisson Hotel Group dans un communiqué.

Hébergement et gastronomie haut de gamme au Dom Pedro Lisboa

Autres articles
L’hôtel propose dix catégories de chambres, allant des Superior Rooms aux Family Rooms, toutes équipées pour assurer confort et modernité.

Les suites premium et la suite présidentielle, l’une des plus vastes du pays avec 420 m², offrent des prestations exclusives, incluant un accès au Spa Aquae et au VIP Lounge.

Côté restauration, l’établissement met en avant la cuisine portugaise au restaurant Le Café, et une expérience méditerranéenne au Il Gattopardo, dirigés respectivement par les chefs Gil Martins et Leandro Stenzel.

Le Champagne & Cocktail Bar complète l’offre avec une carte de cocktails signature et une ambiance musicale.

Bien-être et événements

Le Spa Aquae propose soins, massages, piscine intérieure, jacuzzi, sauna et hammam, tandis qu’un centre de fitness complète les installations.

Pour l’accueil d’événements, le Dom Pedro Lisboa dispose de 22 salles modulables, dont la plus grande peut recevoir jusqu’à 400 participants.

"Cette nouvelle étape reflète notre engagement envers un service personnalisé et l’hospitalité qui ont fait la réputation du Dom Pedro Lisboa depuis des décennies. L’intégration à Radisson Individuals renforce notre position sur le marché, tout en préservant notre identité", précise Ana Portugal, directrice générale de l’hôtel.

Lire aussi : Le groupe hôtelier Radisson a le vent en poupe


Lu 188 fois

Tags : lisbonne, portugal, radisson
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Dernière heure

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&B Hotels pour l’Europe de l’Ouest

Le Dom Pedro Lisboa rejoint le portefeuille de Radisson Individuals

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Sud-Est H/F - CDD - (Nice (06)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Sud-Est H/F - CDD - (Marseille (13)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Larmor-Plage (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx
Partez en France

Partez en France

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC

Chemseddine Chkioua nommé directeur général de la DGAC
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&B Hotels pour l’Europe de l’Ouest

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&amp;B Hotels pour l’Europe de l’Ouest
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias