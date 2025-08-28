Le Dom Pedro Lisboa rejoint le portefeuille de Radisson Individuals

Radisson Hotel Group poursuit son expansion au Portugal avec l’intégration du Dom Pedro Lisboa Hotel à Lisbonne - Depositphotos.com, @sepavone
Radisson Hotel Group poursuit son expansion au Portugal avec l’intégration du Dom Pedro Lisboa Hotel à son portefeuille Radisson Individuals.
Situé dans le quartier d’Amoreiras, l’établissement de 263 chambres et suites, dont une suite présidentielle, propose une offre comprenant deux restaurants, deux bars ainsi qu’un centre de bien-être.
À proximité de l’Avenida da Liberdade, de la place Marquês de Pombal et du parc Eduardo VII, le Dom Pedro Lisboa bénéficie d’une localisation centrale.
"Le Portugal est un marché clé pour nous, avec Lisbonne comme moteur d’attractivité. Le Dom Pedro Lisboa Hotel est un établissement emblématique connu pour son prestige et son service.
Grâce à Radisson Individuals, il bénéficiera désormais de nos canaux de distribution mondiaux et de nos programmes de fidélité, tout en conservant son identité propre", a souligné Joep Peeters, senior vice president Franchise de Radisson Hotel Group dans un communiqué.
Hébergement et gastronomie haut de gamme au Dom Pedro Lisboa
L’hôtel propose dix catégories de chambres, allant des Superior Rooms aux Family Rooms, toutes équipées pour assurer confort et modernité.
Les suites premium et la suite présidentielle, l’une des plus vastes du pays avec 420 m², offrent des prestations exclusives, incluant un accès au Spa Aquae et au VIP Lounge.
Côté restauration, l’établissement met en avant la cuisine portugaise au restaurant Le Café, et une expérience méditerranéenne au Il Gattopardo, dirigés respectivement par les chefs Gil Martins et Leandro Stenzel.
Le Champagne & Cocktail Bar complète l’offre avec une carte de cocktails signature et une ambiance musicale.
Bien-être et événements
Le Spa Aquae propose soins, massages, piscine intérieure, jacuzzi, sauna et hammam, tandis qu’un centre de fitness complète les installations.
Pour l’accueil d’événements, le Dom Pedro Lisboa dispose de 22 salles modulables, dont la plus grande peut recevoir jusqu’à 400 participants.
"Cette nouvelle étape reflète notre engagement envers un service personnalisé et l’hospitalité qui ont fait la réputation du Dom Pedro Lisboa depuis des décennies. L’intégration à Radisson Individuals renforce notre position sur le marché, tout en préservant notre identité", précise Ana Portugal, directrice générale de l’hôtel.
Lire aussi : Le groupe hôtelier Radisson a le vent en poupe
Publié par Amelia Brille
