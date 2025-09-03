En France, le groupe Radisson met le turbo

Le Banke Opéra Paris, A Radisson Collection Hotel va ouvrir dans un emplaceement de choix, à Paris (© Radisson Group)
Radisson Hotel Group accélère son développement en France avec une série de signatures et d’ouvertures emblématiques.
Soutenu par de solides partenariats avec des acteurs de majeurs de l’immobilier tels que Covivio et Byron Capital, le groupe renforce sa présence dans des destinations françaises clés grâce à des conversions ciblées allant du segment lifestyle luxe au haut de gamme.
"La France reste l'un de nos marchés importants en Europe, réputé dans le monde entier pour son attrait tant auprès des voyageurs d'affaires que des touristes, et nous nous engageons à soutenir sa réputation grâce à un portefeuille dynamique et diversifié qui reflète le meilleur de Radisson Hotel Group", précise, dans un communiqué Valérie Schuermans, Chief Development Officer (CDO) Europe de l'Ouest de Radisson Hotel Group.
Radisson Hotel Group : quatre nouvelles signatures
C'est dans ce contexte que Radisson Hotel Group a réalisé quatre nouvelles signatures dont deux en Île-de-France, qui élèvent le portefeuille du groupe à 11 établissements et 1700 chambres en exploitation et développement dans la région.
Cela porte le périmètre français du groupe à 34 hôtels en exploitation et en développement.
L'ouverture de Banke Opéra Paris, A Radisson Collection Hotel, est prévue au troisième trimestre 2026.
Avant son ouverture, cet établissement de 90 chambres situé sur la rue La Fayette, à deux pas des Galeries Lafayette Hausmann et de l’Opéra Garnier -un emplacement de choix- fera l’objet d’une rénovation complète, afin d'offrir une interprétation contemporaine de l’élégance parisienne. Il viendra renforcer la présence de la marque Radisson Collection à Paris.
L'ouverture de Radisson Blu Hotel, Paris Roissy CDG Airport (305 chambres -dont 20 junior suites et 5 suites), elle, renforcera la présence de la marque Radisson Blu au sein de l’un des plus grands hubs européens. Elle est prévue fin 2025, face au Terminal 3 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à proximité immédiate de l’arrêt correspondant du CDGVal. Toutefois, une modernisation est prévue en 2026.
De son côté, l’ouverture en 2026 du Radisson Resort Cannes, en bord de mer à Cannes La Bocca, à seulement dix minutes de la Croisette et du Palais des Festivals, signera l’arrivée du groupe dans l’une des adresses les plus emblématiques de la Côte d’Azur de la marque haut de gamme en plus forte croissance du groupe. Récemment acquis par Byron Gestion, société spécialisée dans la gestion d’actifs hôteliers, cet hôtel de 100 chambres sera au préalable entièrement rénové.
Enfin, c'est en 2027 qu'ouvrira l'Hôtel Beaux-Arts Bourges, a Member of Radisson Individuals, au cœur du centre historique de la capitale du Berry. Cet établissement de 52 chambres devrait profiter de la désignation de cette ville comme Capitale européenne de la Culture 2028.
Et encore des ouvertures à venir
L’expansion du Groupe en France s’appuie également sur un programme ambitieux d’ouvertures à venir, tant dans des destinations urbaines que balnéaires.
L'ouverture du Hotel & Spa Amoria La Baule, a Member of Radisson Individuals, est prévue au dernier trimestre 2025.
Celle de Maison Rivoli Paris, A Radisson Collection Hotel, est annoncée pour l’hiver 2027.
Enfin, Radisson Blu Hotel, Triangle Paris, intégré au sein de l'emblématique projet Triangle, viendra marquer de son empreinte la nouvelle silhouette architecturale de Paris au premier semestre 2027.
Ces prochaines ouvertures font suite au récent lancement de Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, qui a marqué l’entrée de la marque de luxe lifestyle sur le marché français. Cet ancien hôtel particulier du XIVᵉ siècle niché au cœur du Vieux-Lyon qui abritait déjà un hôtel, a été transformé avec raffinement en un hôtel de luxe alliant charme historique et sophistication contemporaine, devenant ainsi la nouvelle référence pour les futures ouvertures du groupe en France.
Radisson Hotel Group a également récemment inauguré le Radisson Blu Hotel, Montpellier, ainsi que Le Relais de la Malmaison, a Member of Radisson Individuals, un havre de sérénité aux portes de Paris.
Le Groupe Hôtelier Radisson est une référence mondiale dans l'industrie hôtelière avec plus de 1 575 hôtels en opération et en développement en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et en APAC (Asie-Pacifique).
