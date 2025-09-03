En France, le groupe Radisson met le turbo

C'est dans ce contexte que Radisson Hotel Group a réalisé quatre nouvelles signatures dont deux en Île-de-France, qui élèvent le portefeuille du groupe à 11 établissements et 1700 chambres en exploitation et développement dans la région.



Cela porte le périmètre français du groupe à 34 hôtels en exploitation et en développement.



L'ouverture de Banke Opéra Paris, A Radisson Collection Hotel, est prévue au troisième trimestre 2026.



Avant son ouverture, cet établissement de 90 chambres situé sur la rue La Fayette, à deux pas des Galeries Lafayette Hausmann et de l’Opéra Garnier -un emplacement de choix- fera l’objet d’une rénovation complète, afin d'offrir une interprétation contemporaine de l’élégance parisienne. Il viendra renforcer la présence de la marque Radisson Collection à Paris.



L'ouverture de Radisson Blu Hotel, Paris Roissy CDG Airport (305 chambres -dont 20 junior suites et 5 suites), elle, renforcera la présence de la marque Radisson Blu au sein de l’un des plus grands hubs européens. Elle est prévue fin 2025, face au Terminal 3 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à proximité immédiate de l’arrêt correspondant du CDGVal. Toutefois, une modernisation est prévue en 2026.



De son côté, l’ouverture en 2026 du Radisson Resort Cannes, en bord de mer à Cannes La Bocca, à seulement dix minutes de la Croisette et du Palais des Festivals, signera l’arrivée du groupe dans l’une des adresses les plus emblématiques de la Côte d’Azur de la marque haut de gamme en plus forte croissance du groupe. Récemment acquis par Byron Gestion, société spécialisée dans la gestion d’actifs hôteliers, cet hôtel de 100 chambres sera au préalable entièrement rénové.



Enfin, c'est en 2027 qu'ouvrira l'Hôtel Beaux-Arts Bourges, a Member of Radisson Individuals, au cœur du centre historique de la capitale du Berry. Cet établissement de 52 chambres devrait profiter de la désignation de cette ville comme Capitale européenne de la Culture 2028.