Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Le Belize se distingue aussi par ses paysages au moment du coucher du soleil. Sur Caye Caulker, les bars et restaurants offrent une vue dégagée sur la mer, tandis que des croisières permettent d’admirer le coucher du soleil au large.



La Route des Colibris, reliant San Ignacio à Placencia, traverse vergers et cascades qui se parent de teintes chaudes en fin de journée. Dans la réserve forestière de Mountain Pine Ridge, la lumière du soir traverse la canopée de pins, illuminant les piscines naturelles de Rio On et les sites mayas comme Caracol.



Au nord, le village de pêcheurs de Sarteneja est unique au Belize, avec un coucher de soleil directement sur la mer, dans un cadre paisible et peu fréquenté.