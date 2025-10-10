TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Le Belize accessible en une journée depuis la France


Cet hiver, Air Canada ouvre de nouvelles liaisons entre la France et le Belize, permettant de rejoindre Belize City en une seule journée depuis Paris, Marseille, Lyon, Nice ou Toulouse.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Cet hiver, Air Canada propose de nouvelles liaisons permettant aux Français de rejoindre le Belize en une seule journée depuis plusieurs villes françaises.

À partir du 8 décembre, les passagers pourront partir le matin de Paris, Marseille, Lyon, Nice ou Toulouse, faire une escale rapide à Montréal, et atterrir à Belize City le soir-même.

Au Belize, les journées commencent souvent par un contact direct avec la nature.

Sur l’île de Caye Caulker, située au nord-est de Belize City, le lever du soleil sur la mer des Caraïbes attire les visiteurs dès l’aube.

A lire aussi : Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Climat et activités au Belize en hiver

Durant la saison hivernale, les températures oscillent entre 24 et 27 °C.

Les conditions sont favorables pour les activités en plein air, comme la plongée, le snorkeling ou les randonnées. Depuis Placencia, des excursions vers les îles protégées des Silk Cayes et de Laughing Bird Caye, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, permettent d’explorer des jardins de corail et d’observer des tortues, raies ou requins-nourrices.

Dans l’ouest, le district de Cayo offre un panorama culturel et naturel avec le site maya de Xunantunich et les grottes de Nohoch Che’en, accessibles pour des descentes en tubing.

La réserve Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, première au monde à être dédiée à la protection des jaguars, permet d’observer une faune variée, dont singes hurleurs, tapirs et pumas, ainsi que des paysages de montagne et des cascades comme Tiger Fern Falls.

Couchers de soleil et paysages emblématiques

Le Belize se distingue aussi par ses paysages au moment du coucher du soleil. Sur Caye Caulker, les bars et restaurants offrent une vue dégagée sur la mer, tandis que des croisières permettent d’admirer le coucher du soleil au large.

La Route des Colibris, reliant San Ignacio à Placencia, traverse vergers et cascades qui se parent de teintes chaudes en fin de journée. Dans la réserve forestière de Mountain Pine Ridge, la lumière du soir traverse la canopée de pins, illuminant les piscines naturelles de Rio On et les sites mayas comme Caracol.

Au nord, le village de pêcheurs de Sarteneja est unique au Belize, avec un coucher de soleil directement sur la mer, dans un cadre paisible et peu fréquenté.


