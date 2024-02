Bélize, ce bel "inconnu" d’Amérique centrale

Si elle reste dans l’ombre vue d’Europe, cette ancienne colonie anglaise, ex Honduras britannique indépendant depuis seulement 43 ans, dispose d’un atout qu’aucun de ses voisins ne possède :, la seconde plus grande au monde après celle d’Australie.La seule véritable de l’hémisphère nord. Impossible d’aller au Bélize sans la découvrir.Depuis Dangriga, la coque du bateau fend les eaux du lagon dans sa direction. 35 mn plus tard, nous accostons sur South Water Caye, confetti d’ilot à palmiers posé à quelques encablures du récif. Là se trouve le Pélican Beach, un hôtel familial. Welcome in paradise !