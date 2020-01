Fin du plastique à usage unique : Belize légifère !

Le 14 janvier 2020, le ministre de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Pêche, des Forêts, du Développement Durable et de l’Immigration du Belize, Godwin Hulse, a adopté le Règlement sur la Protection de l’Environnement *.



La législation est entrée en vigueur le 15 janvier 2020.



L’objectif de ce règlement est de réduire la pollution en éliminant progressivement les plastiques à usage unique.



Sont concernés par ce texte : les boites en plastique à usage unique et en polystyrène, les assiettes, bols, tasses et couvercles en plastique à usage unique ou en polystyrène, les couverts en plastique à usage unique, les sacs en plastique à usage unique et les pailles en plastique à usage unique.