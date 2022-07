Le Belize dispose d'un littoral ensoleillé parsemé d'îles exotiques, de forêts tropicales riches en faune, de, de tyroliennes à travers la jungle et d'Abritant laau monde, et pour préserver ses habitats de récifs naturels, l'Office de Tourisme du Belize a travaillé en étroite collaboration avec la Turneffe Atoll Sustainability Association (TASA) et le Blackbird Caye Resort pour, le Wit Concrete.Il est devenu le plus grand projet de plongée sur épave et d'amélioration des récifs du Belize.Situé à Blackbird Caye, ce nouveau site de plongée doit soulager la pression sur les habitats naturels des récifs et offrir aux plongeurs la possibilité d'explorer la vie marine qui peuple les eaux du Belize, y compris les lamantins, les tortues, les raies manta et les dauphins.Avec ce nouveau site de plongée et les améliorations apportées au récif, cette année, la barrière de corail du Belize a eu 10 000 ans.Inscrite au Patrimoine Mondial en 1996 par l'UNESCO, cette étendue de récif de 185 milles est la plus grande barrière de corail de l'hémisphère nord.Reconnue comme l'un des exemples les plus parfaits d'un système de récif sain et durable, elle abrite plus de 500 espèces différentes de poissons, coraux, lamantins, requins, tortues et raies pastenagues.