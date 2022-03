Voyage : le Belize met fin au test obligatoire à l'arrivée

Le Gouvernement du Belize a annoncé que depuis le 1er mars 2022, les voyageurs entièrement vaccinés ne sont plus tenus de présenter un test Covid négatif lors de leur arrivée au Belize.



La seule preuve de vaccination suffit à présent pour entrer dans le pays, via l'aéroport, les frontières terrestres ou aux ports maritimes du Belize.



S'ils ne sont pas complètement vaccinés et ne peuvent pas présenter de preuve de vaccination, les enfants âgés de 5 ans et plus seront soumis à un test SARCoV2 pour entrer au Belize.