La Thaïlande allège ses conditions d'entrée dès le 1er mars !

Étant donné que le délai d'obtention du Thailand Pass peut prendre jusqu'à 10 jours, il est conseillé par sécurité aux voyageurs souhaitant partir entre le 1er et le 10 mars de continuer à obtenir une réservation d'hôtel avec deuxième test PCR pour la 5ème nuit, et de demander leur Thailand Pass sans attendre l'application de cette mesure.



Pour les personnes partant après le 1er mars qui ont déjà demandé ou obtenu leur Thailand Pass avec ce deuxième test PCR, les modalités d'un éventuel remboursement ou remplacement par un test antigénique n'ont pas encore été évoquées.



Actuellement, il est possible d’atterrir à Bangkok, à Phuket (sans escale à Bangkok ou avec escale puis vol PG5275/5279), ou à Samui (sans escale à Bangkok ou avec escale puis vol PG5125/5151/5171).



Pour arriver à Bangkok et Samui, la réservation du test PCR à l'arrivée doit se faire auprès de l'hôtel. Concernant Phuket, la réservation du test PCR à l'arrivée se fait sur le site Thailandpsas.com.