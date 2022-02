Voyager en Thaïlande : reprise du Thailand Pass en "Test & Go" sans quarantaine

Les voyageurs devront rester le 1er jour et le 5ème jour après l’arrivée dans un hôtel agréé par le gouvernement thaïlandais (hôtels « SHA Extra+ » et hôtels "Alternative Quarantine (AQ)") afin que soit réalisé ces test RT-PCR.La réservation peut être faite dans deux hôtels différents.Pour obtenir le programme « Test & Go », il faut également s’enregistrer sur le site du « Thailand PASS ». Avant le départ vers le pays du sourire, les voyageurs devront également présenter un Test PCR imprimé, avec résultat négatif en anglais et prélèvement moins de 72h avant le départ, ainsi qu'une attestation d'assurance imprimée en anglais, aux normes indiquées pour le Thailand Pass (couvrant le covid pour minimum 45.000€/50.000$). ainsi qu'une copie imprimée du Certificat de vaccination UE.Il faudra également justifier d'un vol aller et retour.