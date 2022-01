Thaïlande : quelles sont les modalités d'entrée ?

Les voyageurs doivent fournir une preuve du prépaiement de deux nuits d'hébergement dans un hôtel approuvé par le gouvernement, tel que SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ ou AHQ, le jour 1 et le jour 5. Ils doivent également prouver le paiement ou la réservation de 2 tests PCR à réaliser à l’arrivée (Jour1) et le jour 5.



Les voyageurs peuvent réserver deux hôtels différents pour l'hébergement du jour 1 et du jour 5. Toutefois, le jour 1 et le jour 5, ils doivent rester dans la même chambre pour attendre le résultat du test RT-PCR. Le deuxième test RT-PCR ne sera pas nécessaire si la durée du séjour du voyageur est inférieure à 5 nuits.



Les tests sont à réserver et payer avant le départ sur Thailandpsas.com ou via l'hotel ou le voyagiste organisateur.



Les voyageurs devront également fournir un scan du passeport valide au moins 6 mois après l'entrée prévue dans le pays, une attestation d'assurance, remplir un formulaire et avoir une confirmation de vol aller et retour.



Ils doivent également justifier d'un schéma vaccinal complet et fournir une copie du certificat de vaccination pour obtenir le Thaïlande Pass.