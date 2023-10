L’Amérique centrale renoue avec le tourisme européen

attire leset les touristes du monde entier. Avec, la région regorge de merveilles, des sites précolombiens aux espaces naturels en passant par les villes au charme colonial et les fortifications caribéennes.Au, des joyaux tels que La Antigua, le parc national de Tikal, Quiriguá et Takalik Abaj captivent les voyageurs. Au Belize, c'est le système de réserves de récifs, le plus vaste de l'hémisphère nord, qui émerveille. Au, la réserve de Río Plátano et les sites mayas de Copán sont de véritables incontournables.Leoffre les vestiges de León Viejo et la majesté de la cathédrale de León. Au Salvador, Joya de Cerén offre un aperçu unique d'un ancien village agricole. Ledévoile les fortifications de Portobelo et San Lorenzo, le parc de Darién, Panama Viejo, le district historique de Panama et le parc national de Coiba.Laprésente la ville coloniale de Saint-Domingue. Au Costa Rica , les visiteurs sont attirés par les campements précolombiens de la rivière Diquís, l'île Cocos et la zone de conservation de Guanacaste. Enfin, la réserve de la cordillère de Talamanca-La Amistad s'étend entreLede l’Amérique centrale et de la République dominicaine (ainsi que de l’Amérique du Sud dans sa globalité) crée un attrait de plus en plus reconnu pour cette région du monde. Ces attractions, ancrées dans le tourisme durable, ont permis à cette destination de surpasser les chiffres touristiques d'avant 2019.